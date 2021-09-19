Telefonica Tech adlı firmanın Siber Güvenlik Raporu, Google ve Microsoft'un en çok siber saldırıya maruz kalan teknoloji devleri olduğunu ortaya koydu. Bu iki şirket dışında Oracle, Cisco ve SAP gibi firmaların da güvenlik zafiyetlerinin olduğu kaydedildi.

Teknolojinin hayatımıza derinlemesine nüfuz etmesiyle birlikte birçok kişi, bilgilerinin güvenliğinden ve kişisel gizliliğinden endişe etmeye başladı. Buna sebep olan unsurlar arasında insanların özellikle sosyal medya hesaplarında birçok kişisel bilgisini paylaşmasının yanı sıra şirketlerin neden olduğu güvenlik zafiyetleri de bulunuyor. Bu durum, Telefonica Tech’in Siber Güvenlik Raporu’nda da önemli kanıtlarla desteklenmekte.

Telefonica tarafından analiz edilen 2000 tehdit arasından, bunların yaklaşık bin kadarı en büyük iki firmaya yönelik olduğu keşfedildi. Google, yaklaşık 550 saldırıyla listenin başını çekerken ve Microsoft, 432 saldırıyla ikinci sırada yer aldı ve tüm başarılı saldırıların %50'sinin, kullanıcılar için en hassas verilere ve gelişmiş gizlilik endişelerine sahip en büyük kullanıcı veri tabanlarına sahip firmalara yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saldırıların önemli bir kısmı son derece tehlikeli

Raporun da gösterdiği üzere bunların hepsi büyük ve tehlikeli tehditler değildi ancak bu saldırıların önemli bir kısmı, 10 civarında puan aldılar ve zararlıydılar. Bunlar, tüm saldırıların yaklaşık %50'sini oluşturuyor ve en yaygın hedef Google oluyor. Chrome, Gmail ve diğer tüm yan kuruluşlarından oluşan platform, bu saldırıların son birkaç yıldır çok ciddi zararlara yol açabileceğini ve devletler, ülkeler ve bireyler için ciddi sorunlara yol açtığını kanıtlıyor.

İkinci sırada bulunan Microsoft da milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir veri tabanına sahip ve rapordaki Oracle, Cisco, SAP ve diğer beş şirketle birlikte bu şirketlerin siber güvenliklerini, bilgisayar korsanlarının bu sunuculardaki özel bilgilere erişmesini önlemek için güçlendirmeleri gerekmekte.