Marvel kuruluş yılı 1939’dan bu yana karşımıza yüzlerce farklı süper kahramanla çıktı. Tabii ki çizgi sinema evreni orijinal esin kaynağı olan çizgi roman evrenine kıyasla çok daha zayıf.

Marvel son birkaç senedir sinema ve dizi evreninde varlığını ağır bir şekilde göstermeye başladı. Özellikle yeni karakter tanıtımlarıyla çizgi roman okuyanların bileceği birçok popüler karakteri de, sinema ve dizileri ile tanıtmaya başladı. Evrene yeni karakterler ve hikayeler eklenmesi tabii ki hoş ve evrenin genişlemesini sağlayan bir durum fakat bu olaylara uzak olanlar için oldukça kafa karıştırıcı bir senaryo söz konusu olabiliyor. Yine de Marvel’ın sinema ve dizi evrenindeki senaryoları ve karakterleri aynı çatı altında birleştirmesi oldukça başarılı ve insanda merak uyandıran bir durum.

Peki bu karakterler arasındaki güç dengesinin nasıl olduğunu hiç düşündünüz mü? Saymaya kalktığınızda sonunu getiremeyeceğimiz kadar çok Marvel karakteri mevcut. Tabii ki bunların arasında bir güç dengesi olması gerekiyor. Marvel sinematik evreni henüz çizgi romanlarına kıyasla kozmik veya tanrısal seviyedeki güçleri barındıran karakterleri henüz göstermedi. Son zamanlardaki çoklu evren temasıyla bu olayların içine yavaş yavaş girse de hala konuya uzak olunduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden temayı çizgi romanlardaki en güçlü Marvel karakterleriyle sınırlandırmaya karar verdik.

Marvel’ın en güçlü karakterleri:

İmparator lakabıyla da bilinen: Vulcan

Mutanların arasından çıkan bir karakter olan Vulcan, belkide X-Men’in filmleri belli bir popülerliğe ulaşsaydı göreceğimiz bir karakter olabilirdi. Bir mutantın olabilecek en yüksek seviyedeki hallerine erişmiş olan Vulcan, büyü de dahil olmak üzere her türlü enerjiyi manipüle edip kullanabiliyor. Bir zamanlar Shi’ar hanedanlığının İmparatoru olarak da biliniyordu ve çizgi romanlara göre kendisi ateş, toprak, elektrik, rüzgar, su, ışık ve karanlık olmak üzere 7 farklı elementi kontrol edebiliyor.

Hulk familyasından: Skaar

Yeşil dostumuz evrende türünün tek örneği değil. Buna şaşırmamamız lazım. Alternatif bir evrende Hulk’ın çocuğu olduğu bir senaryo söz konusu. Bu çocuğun adı Skaar ve kendisi evrende Hulk’dan bile güçlü olmasıyla biliniyor. Juggernaut gibi durdurulamaz bir karakterin bile zırhını kırmayı başarıp kendisini atmosferin dışına kadar fırlattığı yetmiyormuş gibi dayanıklılık ve iyileşme faktörü konusunda Wolverine’den bile daha üstün bir yeteneğe sahip olduğu biliniyor.

Asgard’ın kralı: Odin

All Father (herkesin babası) lakabıyla bilinen Asgard kralı Odin, sinematik evrenlerde bilinenden çok daha güçlü bir karakter. Öyle ki kendisi uzun bir süre gittiği her yeri fethetmesiyle bilinen bir kraldı. Thor: Ragnarok filminde hem Hela’nın hemde Odin’in hakkının yendiği bir gerçek. Çünkü Odin büyüyü manipüle edebilen ve ölümsüz olmasıyla bilinen en güçlü Asgard’lı lakabına sahip bir kral.

Yunan mitolojisinden: Hercules

Mitolojide Zeus’un oğlu olan Herkül gerçekten Marvel evreninde barınıyor. 3000 yaşından büyük olan Herkül, tüm Marvel evreninde fiziksel olarak en güçlü karakter kabul ediliyor. Güç olarak Hulk’tan ve Thor’dan daha üstün olduğu biliniyor ve 99.000.000 ton ağırlığındaki tüm Manhattan adasını çekmiştir. Sahip olduğu fiziksel gücün yanı sıra Herkül, uzayda yardım almadan da hayatta kalabilir.

Ölümsüz bir varlık olan: Grandmaster

Grandmaster güç dengesinde işlerin kırılmaya başladığını belirten bir karakter. Doğaüstü yeteneklere sahip olan Grandmaster ölüleri geri diriltmek gibi güzel bir yeteneğe de sahip. Kadim bir varlık olarak evrendeki yaşamını sürdüren Grandmaster aynı zamanda çok güçlü, çok zeki ve ebedi olmasıyla da biliniyor.

Kahvaltı niyetine gezegen yiyen: Galactus

Devourer of the worlds (gezegenleri yutan) lakabıyla karşımıza çıkan Galactus, sınırsız kozmik güce ve bilgiye sahiptir. Galactus görüntü konusunda oldukça ilginç bir yeteneğe sahiptir. Galactus’a bakan herhangi bir kişi Galactus’u kendi türünden bir varlık olarak görüyor. Sadece lakabı bile Galactus’un ne kadar güçlü olduğunu anlamak için yeterli.

Her şekle bürünebilen: Magus

Magus, Galactus’a kafa tutabilecek seviyede güce sahip bir karakter. Hemen hemen varolan her maddeye, her boyuta, şekle ve renge bürünebilen Magus oldukça sinsi bir karakter. Şekil değiştirme kendisi için çocuk oyuncağıdır. Ölümsüz olması ve istediği gibi ışınlanabilmesi ise cabası. Fakat güçleri büründüğü şekle göre değişkenlik gösterebiliyor. En güçlü formunda bir yıldızı ikiye bölebilmesi ise ne kadar güçlü olabileceğinin bir kanıtı.

Japon mitolojisinden: Amatsu-Mikaboshi

Marvel’ın Japon mitolojisinden de esinlenerek bir karakter çıkartması oldukça ilginç. Fakat buna şaşırmamak lazım. Çünkü Mikaboshi kötülüğün ve kaosun tanrısı olarak evrende oldukça güçlü ve büyük tehdit oluşturan bir varlık. İnanılmaz güçlere sahip olması ile bilinen Mikaboshi’nin güçleri arasında ölümsüzlük, gerçeklik manipülasyonu, süper güç, gizlilik, şekil değiştirme vb. birçok güçlü yetenek yer alıyor. Sahip olduğu özellikler ve lakabı göz önünde bulundurulduğunda kendisi Marvel’ın şüphesiz en tehlikeli karakterlerinden bir tanesi.

Büyünün kaynağı: Cyttorak

En bilinen karakterlerden biri olan Dr. Strange gibi birçok büyücünün büyüsünün kaynağı olan Cyttorak, tahmin edeceğiniz üzere oldukça kozmik bir varlık. Kozmik bir varlık olmasının yanı sıra büyünün tanrısı olan Cyttorak, Marvel evreninde var olan en güçlü büyülü varlık olarak biliniyor. Kendi yaşam habitatı olan Crimson Cosmos’da her şeye hakimdir ve oranın tek efendisi olarak kabul edilir.

Evrensel güç: Phoenix Force

X-Men’in bazı filmlerinden ve çizgi romanlardan çokça aşina olduğumuz Phoenix Force, var olan tüm enerjileri emebilmesi ile bilinen oldukça kozmik bir varlıktır. Bir canlının yaşamından, güneşin enerjisine kadar herşeyi emebilen Phoenix Force tek başına Galactus’u bile yenebilmiştir. Kontrol edilebilirse sahibine müthiş güçler sağlayan Phoenix Force aynı zamanda içerisinde barındığı vücudu delirtmesiyle de biliniyor.

Küçük fantastik: Franklin Richards

Fantastik Dörtlü’den Reed ve Sue Richards’ın (Mr. Fantastic, Invisible woman) oğlu olan Franklin Richards var olan en güçlü mutantlardan bir tanesi. Bu lakabı ise gerçekleri manipüle etme ve evrenin teme güçlerini kontrol etme yeteneğine borçlu. En güçlü mutantlardan biri olsa da kendisi bu listenin ele başını çekiyor. Çok küçük yaşlarında bile yanlışlıkla kendine küçük bir evren yaratması konunun biraz daha netleşmesini sağlamıştır.

Zamanın efendisi: Eternity

Ayrılmaz iki kozmik soyut varlık olan Eternity ve Infinity aslında kardeşlerdir. Zamanın vücut bulmuş hali olarak bilinen bu kozmik varlık, realite içerisinde sınırsız güce sahiptir. Var olan herşeyi manipüle edebilir, kontrol edebilir ve değiştirebilirler. Sadece bu özellikle bile bu tanrısal ve kozmik varlığın evren içerisinde ne kadar absürt bir güce ve özelliğe sahip olduğunu niteliyor.

Çoklu evrenlere dahil olmayan: Beyonder

Beyonder şüphesiz Marvel’ın en ilginç karakterlerinden bir tanesi. Çünkü kendisi listedeki tüm karakterlerin aksine çoklu evrende yer almıyor. Bunun yerine kendisi çoklu evrenin dışında bulunan bir boyuttan geliyor. Her şeye kadir olmak ve her şeyi yapabilmek Beyonder’ın başlıca özelliklerinden bir kaçı. Sadece canı sıkıldığı için dünyada bulunan tüm kahramanları ve kötü adamları birbirleri ile savaştırmış ve bunu zevkle izlemiştir.

Tüm çoklu evrenin öfkesi: One Below All

Henüz evrende varlığını yakın zamanlara borçlu olan The One Below All 2018 yılında karşımıza çıkan bir karakter. Çoklu evrenlerdeki tüm öfkenin ve nefretin temsili olan The One Below All, bir zihniyete sahip olmamasına rağmen aynı zamanda var olan her şey olmaya çalışır. Onun bütün evrenleri yok etmesinden alı koyan tek şey güç olarak üstün The One Above All’ın kendisini realitenin en altına kapatmasıdır.

Marvel’ın yaratıcısı: One-Above-All

Marvel’ın tartışmasız en güçlü karakteri uzun süredir tahtını koruyan One Above All’dur. Marvel’ın yaratıcısı rolünde olduğuna inanılan One Above All hakkında az şey bildiğimiz oldukça gizemli bir karakter. Bilinen bazı şeylerden biri ise her şeyin üstünde olduğu, her şeyi bildiği, her yerde olduğu ve her şeye gücü yettiği. Basit bir şekilde direkt olarak Marvel’ın tanrısı desek çok da yanlış sayılmaz.