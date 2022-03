Kimisinin tutkuyla yaşadığı kimisinin de yalnızca kurgu yapımlarda izlediği bir duygudur aşk. Elbette hem yaşamak hem de izlemek en iyisi. Tarih boyunca insanlığı derinden etkileyen aşk duygusunu anlatan pek çok farklı dizi var. Gelin derin romantik duyguların seline kapılmanızı sağlayacak en iyi aşk dizilerinden bazılarına yakından bakalım.

Bilim kurgu, aksiyon, macera, korku, gerilim türleri elbette herkes için vazgeçilmezdir ama bu ne yalnızlık yahu kalbimiz taş mı tuttu diye düşündüğünüz anda devreye derin romantik duyguların seline kapılmanızı sağlayan aşk dizileri ve filmleri girer. Elbette aşk dizileri diye kendine özel bir tür yok ancak dramın bir alt türü olarak kabul edebileceğimiz aşk duygusunu işlemiş pek çok önemli dizi var.

Merak etmeyin, listemizdeki aşk dizileri mıç mıç bir romantizm hikayesi anlatmıyorlar. Günümüzde, geçmişte ya da gelecekte ne yaşanırsa yaşansın iki insan arasında var olabilecek en güzel duygunun aşk olduğundan bahsediyorlar. Hatta bu duygu yaşanırken etrafında dönecek olayların korkunç olabileceğini bile söylüyorlar. Lafı uzatmayalım, gelin kalbinizi ısıtacak en iyi aşk dizilerinden bazılarına yakından bakalım.

En iyi aşk dizileri:

İçinizi ısıtacak bir aile dramı: This Is Us

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yıl: 2016 - 2022

Oyuncular: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown

IMDb: 8.7

Son yılların en popüler dram dizilerinden biri olan This Is Us’ta, bir ailenin üç kuşağının anlatıldığı aşk dolu bir hikaye izliyoruz. Jack ve Rebecca karakterlerinin yaşadığı tutkulu aşk üzerinden hem toplumsal olaylar yakından inceleniyor hem de toplumun iki kişi arasında yaşanan bir aşka nasıl müdahil olabileceğini anlatılıyor. Geçmiş ve günümüz dünyasında gidip gelen dizi boyunca, kuşaklar arası yaşanan görüş ayrılıklarının da nedenlerini anlamış oluyoruz.

Tek ortak noktaları aşk olan bir çift: Normal People

Tür: Dram, Romantik

Yıl: 2020

Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal, Desmond Eastwood

IMDb: 8.5

Sally Rooney tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın dizi uyarlaması olan Normal People dizisinde, başarısız bir aşk hikayesi anlatılıyor. İrlanda’nın küçük bir kasabasında yaşamak dışında hiçbir ortak noktaları olmayan karakterlerimiz Marianne ve Connell, biniyorlar bir alamete gidiyorlar kıyamete. Yaşadıkları bu yolculuk, izleyenleri düşüncelere boğan bir romantik hikayeye dönüşüyor.

Olduğun değil, hissettiğin yaştasın: Younger

Tür: Komedi, Romantik

Yıl: 2015 - 2012

Oyuncular: Sutton Foster, Hilary Duff, Debi Mazar

IMDb: 7.9

Younger dizisinde karşımıza, bir kadının tam ortasında olduğu bir aşk üçgeni çıkıyor. 40 yaşında bekar bir anne olan karakterimiz yeni bir kariyere başlamaya karar verir. Olduğundan çok daha genç görünen bu kadın, hem kendinden epey küçük bir dövme sanatçısına hem kendinden büyük bir yöneticiye aşık olur. Evet, ortalık epey karışık ama her yaştan kadın ve erkeğin kendinden bir şeyler bulabileceği bir hikaye.

Garip olduğu kadar komik olaylar: New Girl

Tür: Komedi, Romantik

Yıl: 2011 - 2018

Oyuncular: Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield

IMDb: 7.8

New Girl aslında bir komedi dizisi ancak Jess Day ve Nick Miller karakterleri başta olmak üzere pek çok farklı aşk hikayesini dozunda bir anlatımla sunuyor. Dizide, zorlu bir ayrılık geçirdikten sonra 3 bekar erkekle bir çatı katına taşınan kadın karakterimizin hikayesini izliyoruz. Herkes tarafından garip görülen bu durum, hikaye ilerledikçe çok daha garip olayların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Tek gecelik bir ilişki ne kadar anlamlı olabilir: Starstruck

Tür: Komedi

Yıl: 2021 - …

Oyuncular: Rose Matafeo, Nikesh Patel, Emma Sidi

IMDb: 7.6

Ana karakterimiz Jessie, öylesine bir tek gecelik ilişki yaşamıştır. Genç kadının bu anlamsız ilişkisi, birlikte olduğu adamın ünlü bir sinema yıldızı olduğunu öğrenmesi ile anlam kazanır. Sonrasında yaşananlar günümüz gençliğinin aşka ve ilişkilere olan bakış açısını tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bu açıdan baktığımız zaman bir yandan da kuşaklar arası yaşanan görüş ayrılıklarının nedenlerinden bahsettiğini söylemek mümkün.

Aşk ama bildiğiniz gibi değil: Gossip Girl

Tür: Dram, Romantik

Yıl: 2007 - 2012

Oyuncular: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley

IMDb: 7.5

Gossip Girl dizisi aslında tek bir aşk hikayesine değil, pek çok farklı aşk hikayesine odaklanıyor. Dizi boyunca izlediğimiz aşklar içimizi ısıtan bir romantizmden ziyade tüyler ürperten sertliğe ulaşabiliyor. Yine de New York’ta yaşayan bir grup zengin gencin de duyguları olduğunu görmek, dizinin en keyifli özelliklerinden bir tanesi.

Eski tip romantizm arayanlara: Dash & Lily

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yıl: 2020

Oyuncular: Austin Abrams, Midori Francis, Dante Brown

IMDb: 7.5

New York’da noel zamanı. Herkesin içinde tatlı bir tatil havası. Dash ve Lily ise bu tatilde aşkı bulacaklarından habersizler. Bu noel temalı aşk dizisinde, karakterlerimiz bir defter üzerinden birbirlerini hiç tanımadan aşık oluyorlar. Günümüz dünyasının ne idüğü belirsiz aşklarından sıkılanlar için oldukça tatlı bir aşk hikayesi.

Kariyer tamam, peki ya aşk: The Mindy Project

Tür: Komedi

Yıl: 2012 - 2017

Oyuncular: Mindy Kaling, Ike Barinholtz, Ed Weeks

IMDb: 7.5

The Mindy Project dizisinde, genç bir kadın doğum doktorunun romantik dünyasına bir yolculuğa çıkıyoruz. Dizi, tek bir aşk hikayesi üzerinden ilerlemiyor. Genç bir kadın doktorun kariyerinde ilerlemeye çalışırken ofisinde yaşadığı maceralar ve tüm yaşadıklarına rağmen aşka olan inancı, dizinin iskeletini oluşturuyor.

Gerçek bir efsane: Sex and The City

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yıl: 1998 - 2004

Oyuncular: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis

IMDb: 7.3

İlk yayınlanışını bırakın, final yapmasının üzerinden bile yıllar geçmiş olan Sex and The City dizisi adını kültler listesine öyle bir yazdırdı ki kolay kolay silinecek gibi görünmüyor. Dizide, New York’ta yaşayan 4 şehirli kadın karakterimiz var. Kendine has özellikleri ile öne çıkan bu karakterlerimiz üzerinden aşk ve cinsellik dolu bir hikaye izliyoruz. Kadınların dünyasını tüm çıplaklığıyla gösteren en keyifli dizilerden bir tanesi.

Ne kadar da soylu bir aşk: Bridgerton

Tür: Dram, Romantik

Yıl: 2020 - …

Oyuncular: Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Nicola Coughlan

IMDb: 7.3

19. yüzyılın ilk yılları, İngiltere’de Regency dönemi olarak anılır. Bu dönemde aşk zor bir iştir. Dizide soylu Bridgerton ailesi üzerinden bir dönem hikayesi izliyoruz. Daphne Bridgerton'ın Hastings Dükü Simon ile yaşadığı aşk hikayesine zenginlik, şehvet ve ihanet karışıyor. Tüm bu duyguların bir arada yaşandığı hikaye, izleyicileri bir an olsun azalmayan bir heyecan dalgasına sarıyor.

İzleyenleri sıcacık bir romantizm dalgası ile saracak en iyi aşk dizilerinden bazılarını listeledik ve kısaca dizilerin anlattıkları hikayelerden bahsettik. Elbette listemize eklenecek daha pek çok yapım var. En iyi aşk dizileri listesinde olmasını istediğiniz yapımları, yorumlarda paylaşabilirsiniz.