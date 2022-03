Ülkemizde hiçbir zaman futbol kadar ilgi göremese bile yine de herkesin gönlünün bir köşesinde yer etmiş olan basketbol sporu, sinema dünyasında da işlenen hikayelere sık sık konu olmuştur. En az bir maç kadar keyifle izleyebileceğiniz en iyi basketbol filmlerini listeledik ve kısaca anlattıkları hikayelerden bahsettik.

Hem yerel takımlarımız hem de milli basketbol takımımız dünya çapında büyük başarılar kazanarak göğsümüzü kabartsalar da maalesef basketbol, ülkemizde hiçbir zaman futbol kadar ilgi görmedi. Pek çoğumuz özellikle lise zamanlarında basketbol ile ilgilendik. Bazılarımız devam ettirdi, bazılarımız bıraktı. Ancak hepimizin gönlünce hem bu sporun hem de bu spor ile ilgili basketbol filmlerinin yeri ayrıdır.

Hollywood sinemasında basketbol temalı pek çok film var. Bazıları bir belgesel tadında anlatımlara sahipken bazıları spor ruhunu aşılayacak sevimli hikayelere sahipler. Tüm bu yapımları basketbol filmleri adı altında değerlendirmek mümkün olsa da aslında her biri sporun insanlık için ne kadar önemli bir değer olduğunu ortaya koyuyor. Gelin en az bir maç izler gibi keyifle izleyebileceğiniz en iyi basketbol filmlerine yakından bakalım.

Heyecanla izleyeceğiniz basketbol filmleri:

Space Jam

He Got Game

Love & Basketball

Glory Road

The Basketball Diaries

Finding Forrester

Coach Carter

Uncut Gems

Hoosiers

Rebound: The Legend of Earl 'The Goat' Manigault

Eskimeyen efsane: Space Jam

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yıl: 1996

Yönetmen: Joe Pytka

Oyuncular: Michael Jordan, Wayne Knight, Theresa Randle

IMDb: 6.5

2021 yılında Space Jam: A New Legacy adıyla yeniden çevrilse bile sinema tutkunlarının gönlünde 1996 yapımı ilk Space Jam filminin yeri ayrıdır. Hayran olduğumuz Looney Tunes karakterleri ile yine en az bu karakterler kadar hayran olduğumuz Michael Jordan gibi usta basketbolcuları bir arada izleme şansı sunan filmde, çizgi film karakterleri ile gerçek insanların kıran kırana mücadele ettiği bir basketbol maçı izliyoruz.

Zorlu bir baba oğul ilişkisi: He Got Game

Tür: Dram, Spor

Yıl: 1998

Yönetmen: Spike Lee

Oyuncular: Denzel Washington, Milla Jovovich, Ray Allen

IMDb: 6.9

Usta oyuncu Denzel Washington’ın gençlik yıllarında başarılı bir performans gösterdiği filmde, bir baba oğul hikayesi izliyoruz. Bir cinayet suçlaması ile yargılanan gencin daha az ceza alması için üniversiteye girmesi planlanır. Basketbol bursu ile girmek istediği üniversite için ise epey çalışması gerekmektedir. Hikayenin bundan sonrası azim dolu bir başarı ve samimi bir aile hikayesi.

Çocukluk aşkı ve basketbol tutkusu: Love & Basketball

Tür: Dram, Romantik, Spor

Yıl: 2000

Yönetmen: Gina Prince-Bythewood

Oyuncular: Sanaa Lathan, Omar Epps, Glenndon Chatman

IMDb: 7.2

Gina Prince-Bythewood isminin ilk yönetmenlik denemesi olan Love & Basketball filminde, adı üstünde aşk ve basketbol dolu bir hikaye anlatılıyor. Monica ve Quincy isimli kadın ve erkek karakterlerimiz, çocukluktan beri birliktedirler ve aralarında tatlı bir sevgi vardır. Yaşlar biraz ilerledikçe ve hayat şartları zorlaştıkça ikili arasındaki sevginin boyutunu değişerek basketbol tutkusu ile birlikte aşka yeşerir.

Irkçılığı yenmek, rakipleri yenmekten zor: Glory Road

Tür: Biyografi, Dram, Spor

Yıl: 2006

Yönetmen: James Gartner

Oyuncular: Josh Lucas, Derek Luke, Austin Nichols

IMDb: 7.2

1960’lı yılların Amerika Birleşik Devletleri’nde, ırkçılığın en sert zamanlarından birinde geçen gerçek hikayede, siyahilerden oluşan bir basketbol takımının zirveye giden yolculuğu anlatılıyor. Texas Western takımının teknik direktörü olan Don Haskins, üniversiteye gitmek için mücadele eden siyahi gençlerden oluşan bir takım oluşturur. Bu takımın yaptığı sıkı antrenmanlar rakipleri ile mücadele için yeterli olsa da bir insanlık suçu olan ırkçılığa karşı her zaman yeterli değildir.

Gözyaşları içinde izleyeceksiniz: The Basketball Diaries

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Yıl: 1995

Yönetmen: Scott Kalvert

Oyuncular: Leonardo Di Caprio, Lorraine Bracco, Marilyn Sokol

IMDb: 7.3

Genç Leonardo Di Caprio’nun başarılı performansıyla taçlanan The Basketball Diaries filminde, şair Jim Carroll'un gerçek hayat hikayesini izliyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismara uğrayan, uyuşturucu batağına saplanan ve giderek kendini ölüme görüten bir gencin basketbol ile kurtuluşunun anlatıldığı film boyunca hem gençler hem de yetişkinler için gözyaşlarıyla geçecek pek çok sahne var.

Yetenekli bir yazarın keşfedilmesi: Finding Forrester

Tür: Dram

Yıl: 2000

Yönetmen: Gus Van Sant

Oyuncular: Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham

IMDb: 7.3

Siyahiler çok iyi basketbol oynar, peki ya fazlası? Manhattan’daki özel bir okulda okuyan siyahi genç Jamal, çok yetenekli bir basketbol oyuncusudur ama daha büyük bir yeteneği vardır, yazarlık. Kendinden yaşça büyük usta bir yazar tarafından keşfedildiği zaman ise Jamal, bu yeteneğini keşfedecektir. Hayaller ve hayatlar üzerine kurulu filmde, bir hayalin karanlık bir yolu bile nasıl aydınlattığına şahit oluyoruz.

Koç, takım için bir babadır: Coach Carter

Tür: Biyografi, Dram, Spor

Yıl: 2005

Yönetmen: Thomas Carter

Oyuncular: Samuel L. Jackson, Rick Gonzalez, Robert Ri'chard

IMDb: 7.3

Yaşanmış gerçek bir hikayeden uyarlanan Coach Carter filminde, bir basketbol takımı koçunun bir teknik direktörden daha fazlası, oyuncular için bir baba figürü olabileceğinin hikayesini izliyoruz. 1999 yılında Richmond Lisesi takımı, notları düşük olduğu gerekçesiyle takımdan men edilirler. Ancak koçları sayesinde hiçbir şeyden vazgeçmezler ve hem sporda hem de okulda başarıya kavuşmak için mücadele ederler.

Bir de bu açıdan bakın: Uncut Gems

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Yıl: 2019

Yönetmen: Benny Safdie, Josh Safdie

Oyuncular: Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel

IMDb: 7.4

Uncut Gems, listemizdeki diğer basketbol filmlerinden biraz farklı bir hikayeye sahip. Diğer filmler basketbol oyuncularını konu alıyor ama Uncut Gems, olaya diğer açıdan bakıyor ve basketbol maçları üzerine bahis oynayanlardan bahsediyor. Filmde; yüklü bahisler nedeniyle karanlık tiplere borçlanan ve borç batağından kurtulmak için çok daha karanlık işlere bulaşmak zorunda kalan bir adamın hikayesini izliyoruz.

Her şeyi başlatan filmlerden: Hoosiers

Tür: Dram, Spor

Yıl: 1986

Yönetmen: David Anspaugh

Oyuncular: Gene Hackman, Barbara Hershey, Dennis Hopper

IMDb: 7.5

Hoosiers, listemizdeki en eski tarihli filmlerden bir tanesi. Konusu son derece klasik ancak yapım tarihine baktığımız zaman, sinema dünyasının ilk basketbol temalı filmlerinden biri olabilir. Bu açıdan incelediğimiz zaman Hoosiers filminde bir kasaba basketbol takımının başına geçen koçun, takımın haylaz oyuncularıyla uğraşma hikayesinin aslında sinemada yeni bir dönemin başladığının işareti olduğunu görüyoruz.

Rebound: The Legend of Earl 'The Goat' Manigault

Tür: Biyografi, Dram, Spor

Yıl: 1996

Yönetmen: Eriq La Salle

Oyuncular: Don Cheadle, James Earl Jones, Michael Beach

IMDb: 7.6

Rebound: The Legend of Earl 'The Goat' Manigault filmi, bir muhabirin efsane basketbol oyuncusu Kareem Abdul-Jabar’a en beğendiği oyuncunun kim olduğunu sormasıyla başlıyor. Jabar’ın verdiği isim, The Goat lakaplı Earl Manigault. Bu cevaptan sonra film Earl Manigault’ın hayatına odaklanıyor ve uyuşturucu batağında olan bir gencin nasıl olup da basketbol dünyasının bir efsanesi haline geldiğini gösteriyor.

En az keyifli bir maç izler gibi heyecanla izleyebileceğiniz en iyi basketbol filmlerini listeledik ve kısaca filmlerin hikayelerinden bahsettik. Yalnızca önemli filmlerden bahsettiğimiz için bu liste daha da uzun olabilirdi. Listede olmasını istediğiniz basketbol filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.