Ücretsiz, İnternetsiz ve Birbirinden Kaliteli 17 PC Oyunu

2021 yılı itibariyle oynayabileceğiniz, internet gerektirmeyen ve ücretsiz şekilde sahip olabileceğiniz oyunları sizler için listeledik. Oyunların konuları, yaş sınırları ve metascore puanları da listemizde yer alıyor.

Hem oyun fiyatlarının yükseldiği hem de vaktimizin çoğunluğunu evde geçirmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Eğer bu vakti oyun oynayarak geçirmekten hoşlanıyorsanız birçok ücretsiz oyuna da göz atmış, aradığınızı bulamamış olabilirsiniz. Hele bir de online oyun sevmiyorsanız seçenekleriniz iyice daralıyor.

Listemiz; macera, savaş, simülasyon, kart oyunları ve dövüş gibi geniş bir tür oyun yelpazesini kapsıyor. Eski de olsa eğlenceyi sonuna kadar yaşatan oyunların yanı sıra, pek popüler olmasa da şans verilmesi gereken yapımları derledik.

Kaliteli, ücretsiz ve internetsiz oyunlar:

Fallout Shelter,

Rocket League,

SCP: Containment Breach,

Team Fortress 2,

Yu-Gi-Oh! Duel Links,

Life is Strange - Episode 1,

Clicker Heroes,

Gravitas,

Virtual Cottage,

Warplanes: WW2 Dogfight,

UNO Game,

Great Conqueror: Rome,

Adeve PacMan Classic,

What Never Was,

Ironsight,

Bear Party: Adventure,

Red Hot Vengeance.

Yeryüzündeki kaostan kaçıp yer altına sığınan insan topluluğunu yönetebileceğiniz Fallout Shelter:

Yaş sınırı: 12+

Metascore: 63

Türü: Simülasyon, Hayatta Kalma

Fallout evreninden aşina olduğumuz gibi, bu oyunumuzda da alternatif bir dünya ile serüvenimize başlıyoruz. Bir dağın içerisinde, küçük odalarda hayatta kalmaya çalışan insanlarımız, dışarının getireceği büyük tehlikelerden de korunmaya çalışıyor.

Serinin siğer oyunlarında da olduğu gibi Voult adı verilen bu yer altı şehrinde ihtiyaçlar; enerji, yiyecek ve su temelinde başlıyor. Ardından silahlar, giysiler ve teknolojinin üretim hızına kadar ilerliyor. Radyo istasyonundan, nükleer santrale kadar uzanan çeşitli teknolojileri ilerleterek, Voult'taki halkın refahını sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca oyunun mobil sürümü de mevcut:

Her ne kadar online moduyla bilinse de çevrimdışı da oynayabileceğiniz Rocket League:

Yaş sınırı: 3+

Metascore: 86

Türü: Araba, Simülasyon

Rocket League'i çağımızın ötesinde arabalarla oynayacağınız bir futbol oyunu olarak tanımlayabiliriz. Birçok sahada, farklı araba türleriyle gol atmaya ve kurtarışlar yapmaya çalıştığımız bu oyunumuzun kontrollerine alışması biraz zor olsa da, uzun süreler başından kalkamayacağınız mükemmel bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce yüksek bir fiyata satışa sunulan bu oyun, şuan tamamen ücretsiz ve çevrimdışı oynanabilme özelliğine sahip.

Yaş sınırı: 3+

Metascore: 92

Türü: Aksiyon

Çıkış tarihi diğer oyunlarımıza göre biraz daha eski olan bu oyun, listemizde efsane kategorisinde yer alıyor. Valve tarafından geliştirilen Team Fortress 2, birçok karakter ve bu karakterlerin benzersiz özellikleri bulunuyor. Çevrimiçi olduğu kadar, çevrimdışı modundan da çok keyif alacağınız oyunda amacınız çeşitli karakterlerin özelliklerini kullanarak, rakip takımı yok etmek.

Engineer karakteriyle taretler kurup bölgenizi savunabilirken, Spy karakteri ile sessizce casusluk yapabilirsiniz. İşte tam bu noktada, kendi oyun stilinize göre karakter seçerek oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

Yaş sınırı: 16+

Metascore: -

Türü: Korku, Hayatta Kalma

Tam olarak söylemek gerekirse bu oyun; beklemediğiniz anlarda ve onu öldürmeye teşebbüs ettiğinizde canlanan, insan yapımı korkutucu bir nesnenin hikayesini anlatıyor. SCP adındaki bu nesne, eğer onunla ilgilenmiyor ya da ne yaptığına bakmıyorsanız, sizi öldürmeye çalışıyor.

Oyunda yorulmamak ve ölmemek için fırsat bulduğunuz her anda gözlerinizi açık tutmanız ve göz kırpmamanız gerekiyor. Bir yandan bu nesneyle savaşırken, bir yandan da hayatta kalmaya çalışmalısınız.

Yaş sınırı: 7+

Metascore: 80

Türü: Strateji, Kart Oyunu

Konami, unutulmaz anime serisi Yu-Gi-Oh'un o efsanevi kart savaşlarını bizzat yaşamanızı sağlayacak bu oyunu yıllar önce çıkartmıştı. Hâlâ çok ciddi bir kitlesi olan ve yıllara meydan oyun Dual Links, başlangıçta bizden dizinin de başrolleri olab Yugi ve Kaiba karakterlerinden birini seçmemizi istiyor.

Oyunda seçtiğiniz karakterinizle kart düelloları yaparak görevleri tamamlıyor ve diğer bütün karakterleri açmaya çalışıyorsunuz. Kart oyunu tecrübesi olanların yanı sıra, ilk defa oynayacak olanların da kolaylıkla çözebileceği bir yapısı var.

Şahane bir hikaye anlatımına sahip Life is Strange – Episode 1

Yaş sınırı: 16+

Metascore: 77

Türü: Macera, Aksiyon

Toplam 5 adet bölümden oluşan Life is Strange'in ilk bölümünü Steam üzerinden ücretsiz oynayabilirsiniz. Macera türünün en iyi temsilcilerinden olan Life is Strange’de; İçine kapanık bir üniversite öğrencisi Max’i kontrol ediyorsunuz. İnteraktif ilerleyen oyunumuzda vereceğiniz her cevap senaryoyu etkiliyor. Ayrıca bu oyunun da mobil sürümü mevcut:

Mobil oyunlar kadar basit ve daha eğlenceli: Clicker Heroes

Yaş sınırı: Yok

Metascore: -

Türü: Basit Eğlence, Macera

Sadece farenizi kullanarak oynyabileceğiniz Clicker Heroes, boş vakitler öldürmeye birebir. Oyundaki karakterlerden birini seçerek, karşınıza çıkan rakiplerinizi sadece “tıklayarak” yok edebiliyor, seviyenizi artırmaya çalışıyorsunuz. Bu cümleler ilk etapta oyunun basit olduğu yanılgısına neden olabilir. Deneyin ve görün :)

Portal tarzı oyunlara bayılanlar için aranan kan: Gravitas

Yaş sınırı: Yok

Metascore: -

Türü: Aksiyon, Macera

Tam 10 yıl aradan sonra PC platformuna gelen Gravitas'ta yerçekimine meydan okuyarak, bulmacalar çözüyorsunuz. Daha önce “Portal” tarzı oyunlar oynayıp beğendiyseniz, bu oyun tam size göre…

Gündelik işlerinizi yapmanızı, sorumluluklarınızı yerine getirmenizi sağlayan bir oyun: Virtual Cottage

Yaş sınırı: Yok

Metascore: -

Türü: Basit Eğlence

Aslında bir oyundan çok daha fazlası olan “Vrtual Cottage, güzel ve etkili bir çalışma olanağı sunuyor. Arka planda sakinleştirici ve konsantrasyonunuzu destekleyen müzikler çalarak, karakterimizle beraber işlerinizi halledebiliyorsunuz. Etkisinin düşündüğünüzden çok fazla olacağına eminiz.

Aksiyon arayanlar için Warplanes: WW2 Dogfight:

Yaş sınırı: 7+

Metascore: 56

Türü: Savaş, Aksiyon

Bu heyecan verici savaş oyununda, II. Dünya Savaşı’nda bir savaş pilotusunuz. ABD, İngiltere, SSCB, Almanya ve Japonya için yapılan kampanyaların her birinde, savaşın gidişatını değiştirebilecek en tehlikeli ve stratejik görevler için kurulmuş, seçkin bir hava kuvvetleri biriminin pilot ve filo lideri rolünü üstleniyorsunuz.

Masa oyunlarını sevenler için UNO Game:

Yaş sınırı: 3+

Metascore: -

Türü: Kart Oyunu, Strateji

Efsane masa oyununun dijital versiyonu olan UNO en az iki, en çok on kişi ile oynanan bir oyun. Hedef elinizdeki kağıtları herkesten önce bitirmeye çalışmak. İnternet bağlantısını kesip, aynı ortamda olduğunuz aile ya da arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz.

Fantastik aksiyon arayanlar için Evolve Stage 2:

Yaş sınırı: 16+

Metascore: 77

Türü: Aksiyon

Turtle Rock tarafından sunulan Evolve Stage 2, dört tane avcıyı tek bir oyuncu tarafından kontrol edilen canavar ile karşı karşıya getiren yeni nesil, ücretsiz ve tek başınıza oynayabileceğiniz bir nişancı oyunu. Kendimizi ve silahlarımızı geliştirerek, oyundaki Shear dünyasını domine etmeye çalışıyoruz.

Strateji sevenler için Great Conqueror: Rome

Yaş sınırı: 7+

Metascore: -

Türü: Strateji

Bu oyunumuzda ise Roma’nın yükselişinde tahtta siz oturuyorsunuz. Caesar, Pompey, Antony, Octavian ve Spartacus gibi büyük komutanlar sizinle savaşırken, ordunuzu ve Roma’yı korumak en önemli göreviniz oluyor. Strateji sevenler için oldukça mantıklı bir ücretsiz alternatif olduğunuz söyleyebiliriz.

80'lerin efsanesini yeni nesil grafiklerle deneyebilirsiniz: Adeve PacMan Classic

Yaş sınırı: 3+

Metascore: -

Türü: Basit Eğlence, Klasik

Yıllara meydan okuyan oyun Pacman, yenilenen versiyonu ile karşınızda. 80’lerde ortaya çıkan ve Dünya’nın en çok oynanan oyunlarından biri olan Pacman, yeni grafikleri ve oyun motoru ile nostaljik oyun severlerin yüzünü güldürüyor.

Bulmaca sevenler için çerezlik bir oyun What Never Was:

Yaş sınırı: Yok

Metascore: 70

Türü: Macera, Bulmaca

Yaklaşık 45 dakika içerisinde biten, çerez niyetine oynayabileceğiniz bu muhteşem oyun tam anlamıyla bulmaca severler için yaratılmış. Müzik, atmosfer, hikâye ve grafik açısından çok başarılı bulduğumuz What Never Was tadı damağınızda kalacak.

Sistemleri yormayan bir aksiyon oyunu: Ironsight

Yaş sınırı: 13+

Metascore: -

Türü: Aksiyon, Savaş

Ironsight, bilim kurgu temalı bir FPS oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Naf ve Eden isimli 2 grubun çatışmasını ve savaşını konu alan oyunda, tam 7 adet farklı sınıf var ve zengin bir silah çeşitliliği bulunuyor. Seviyeleri geçtikçe altınlar kazanıyor, kazandığınız altınlar ile silahlarınızı geliştiriyor veya yeni silahların kilidini açıyorsunuz. Düşük sistem gereksinimlerine sahip bu oyunun sizi ekran başına kitleyeceğine eminim.

Hikayesi akıp giden tatlı bir oyun: Bear Party: Adventure

Yaş sınırı: Yok

Metascore: -

Türü: Macera, Aksiyon

Oyunumuz izole bir köyde yaşadığımız ufak bir evde başlıyor. Birkaç ufak görevi hallettikten sonra, dış dünyadaki kötü ayılar köyümüze saldırıyor ve siz hariç herkesi öldürüyor. Her şey olup bittikten sonra da sizi öldürmeye karar verenlere karşı maceralara giriyorsunuz ve hikâye akıp gidiyor. Bu oyun için vaktin nasıl geçtiğini anlamayacağınız oyunlardan birisi diyebiliriz.

Yaş sınırı: 13+

Metascore: -

Türü: Macera, Aksiyon

Son derece zorluk ve zor görevler içeren bu oyunumuzu “Hotline Miami” oyununa çok benzetebilirsiniz. Çok iyi grafiklere sahip olmasa da zorlayıcı görevleri ile kendine bağlayan Red Hot Vengeance, oyunseverler tarafından hızla popüler olmaya doğru ilerliyor.