Yurt dışına çıktığımızda ve dilini bilmediğimiz bir ülkeyi ziyaret ettiğimizde karşımızdaki en büyük engel dil bariyeri. İşte bu bariyeri aşabilmeniz amacıyla sizler için en iyi 8 mobil çeviri uygulamasını listeledik.

Gittiğiniz ülkenin dilini okumanıza, konuşmanıza ve anlamanız yardımcı olabilecek bu kullanışlı çeviri uygulamaları sayesinde sadece 1 haftalık gittiğiniz bir ülkenin dilini bilmenize gerek kalmıyor. Ses, metin ve kamera çevirisi hizmetleri ile bu uygulamalar dil engellerini ortadan kaldırıyor.

Yurtdışında seyahat ederken stressiz ve keyifli bir şekilde yemek sipariş edebilir, taksi çağırabilir ya da gittiğiniz ülkenin yerlileriyle iletişim kurabilirsiniz. Turlarla yapılan seyahatleri sevmiyorsanız ve bireysel olarak gezmek istiyorsanız üstüne üstlük gittiğiniz ülkenin dilini bilmiyorsanız bu uygulamalar tam size göre.

Yurt dışı seyahatlerde işinize yarayacak çeviri uygulamaları:

Google Translate

iTranslate

Triplingo

Microsoft Translator

Baidu Translate

SayHi

Papago

Waygo

Google Translate

Puanı: 4,4

Geliştiricisi: Google LLC

Fiyatı: Ücretsiz

Çoğumuzun hayatımızda bir kez bile olsa kullandığı çeviri araçlarının en biliniri Google Translate kendisini son zamanlarda fazlasıyla geliştirdi. Önceden yaptığı çeviri yanlışları ve anlam bozukluklarını artık yapmayan Google Translate en çok tercih edilen çeviri araçlarından biri. Sadece internetle çalışmayan Google Translate’i, istediğiniz dil paketini indirdikten sonra çevrimdışı da kullanabilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemine göre entegre edilmiş mobil uygulamasıyla gittiğiniz ülkelerde dil bariyerine takılmak zorunda kalmıyorsunuz. Google Translate ile 60’tan fazla dil arasında metin ve konuşma çevirisi hatta görsel çeviriler bile yapabilirsiniz. Hem tek kelime hem de kelime öbeklerini çeviren uygulamanın desteklediği dillerin sayısı ise 109.

iTranslate

Puanı: 3,8

Geliştiricisi: iTranslate

Fiyatı: Ücretsiz

Dünyanın en popüler çeviri uygulamalarından biri olan iTranslate, hem iTunes hem de Google Play'de, çoğu dört ve beş yıldız olmak üzere neredeyse 350.000 derecelendirmeye sahip. Apple Watch kullanıcıları için ayrı bir sürümü bulan bu uygulama 100’den fazla dilde çeviri yapabiliyor. Aynı zamanda önceden tanımlanmış, faydalı ifadeler ve çeviriler içeren bir konuşma kılavuzuna da sahip. iTranslate’i de önceden indirdiğiniz dil paketleri ile çevrimdışı olarak kullanabilirsiniz. Uygulamanın temel sürümü ücretsiz. Ancak web site çevirisi, görsel çeviri, konuşma anında simültane çeviri ve fiil çekimlerinin çevrilmesi gibi hizmetleri kullanmak için aylık 5,99 dolar ya da yıllık 49,99 dolar ödemeniz gerekiyor.

TripLingo

Puanı: 2,4

Geliştiricisi: TripLingo

Fiyatı: Ücretsiz

Diğer sesli çeviri uygulamalarından biraz farklı çalışan TripLingo ile sesli iletişim kurabilirsiniz. Uygulama, Fransa’ya gidiyorsanız, sesinizi Fransızca’ya çevirecek bir ses tercümanı olarak çalışıyor. Seçtiğinizi dil ile ilgili bir dizi önemli kelime öbeklerini de karşınıza çıkarak uygulama ile 10 dolardan başlayan ücretlendirme ile yurt dışından aramalar da yapabiliyorsunuz.

Gittiğiniz ülkedeki insanlarla kaynaşmak hatta eğlenmek için de, uygulamanın içindeki mizah, eğlence ve hatta gece hayatı ile ilgili kelimeleri öğrenebilir ve bunları yurt dışında kullanabilirsiniz. Temel sürümü ücretsiz olan uygulamanın bir de profesyonel sürümü bulunuyor. Profesyonel sürümle de 3 dolarlık bir arama kredisi, canlı çevirmeni ücretsiz arama ve sesli dersler gibi özelliklere erişebiliyorsunuz. Profesyonel sürümü satın almadıysanız ve acil olarak canlı çevirmene ihtiyacınız varsa da canlı çevirmene erişim dakika başına 3 dolardan başlıyor. Uygulamanın ücretli versiyonun aylık abonelik ücreti ise 19,99 dolar.

Microsoft Translator

Puanı: 4,6

Geliştiricisi: Microsoft Corporation

Fiyatı: Ücretsiz

Microsoft Translator da, listedeki diğer çeviri uygulamaları gibi metin veya konuşmaları çevirmenize ve çevrimdışı kullanım için dil paketlerini indirmenize olanak sunuyor. Microsoft Translator; Office, Bing, Skype, Internet Explorer’ın yanı sıra Twitter, Yelp, eBay, WeChat ve daha birçok uygulama ile iş birliği halinde olduğundan bu uygulamalarla optimize çalışıyor. 60’tan fazla dilde konuşma ve metin çevirisi yapan Microsoft Translator, cihazlarınızı bağlayarak iki veya daha fazla kişiyle simültane çevirilerle görüşmeler yapmanızı sağlıyor.

İndirdiğiniz dil paketlerini aynı zamanda sesli olarak da duyabilmeniz, çevirilerin telaffuzları konusunda kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Microsoft Translator ile, çevirisini yaptığınız kelimelerin alternatif çevirilerini ve anlamlarını arayabilir, en sık çevirilerinizi daha sonrası için kullanmak üzere sabitleyebilirsiniz.

Baidu Translate

Puanı: 4,8

Geliştiricisi: Baidu Netcom

Fiyatı: Ücretsiz

Baidu Translate, 186 dilde çeviri hizmeti sunan bir uygulama. Dünya üzerinde resmi 195 ülke bulunduğunu varsayarsak, Baidu Translate’in sunduğu hizmetin büyüklüğünü anlayabiliriz. Uygulama, kullanıcılarına simültane çeviri ve birçok dilin görsel çevirisini sunuyor. Çevrimdışı çeviriler konusunda da Japonca, Korece ve Amerikan İngilizcesi dillerinde ses paketleri dunuyor. Diğer çeviri uygulamalarıyla karşılaştırıldığında çok daha yüksek kalitede ifade ve seyahat çevirisi sunan uygulama, bünyesinde 5 milyondan fazla kelime çevirisi bulunduruyor. Baidu Translate sayesinde, aradığınız kelimelerin ya da kelime öbeklerinin eş anlamlarını, zıt anlamlarını ve örnek kullanımlarını da görebilirsiniz.

SayHi

Puanı: 4,6

Geliştiricisi: SayHi - An Amazon Company

Fiyatı: Ücretsiz

SayHi uygulaması ile sesinizi 90 dile çevirebilirsiniz. Uygulama, sesinizi kaydetmenize ve ardından onu seçtiğiniz dile çevirmenize olanak tanıyor. Tercümenizi bir kadın veya bir erkeğin sesiyle dinleyebilir ve hızını ayarlayabilirsiniz. Gürültülü bir ortamdaysanız, tercümesini istediğini cümleyi aynı zamanda yazabilirsiniz de. SayHi, diğer uygulamaların aksine sadece internete bağlı olduğunuzda çalışan bir uygulama.

Papago

Puanı: 4,1

Geliştiricisi: Naver Corp.

Fiyatı: Ücretsiz

Ağırlıklı olarak Asya dillerinde uzmanlaşan Papago, İngilizce ve Korece, Japonca, Çince (basitleştirilmiş / geleneksel), Endonezce, Vietnamca ve Tayca, Rusça, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dilleri arasında çeviri yapmaktadır. Çeviriler metin ve sesli çevirilerdir. Uygulama, ilgili dilleri simültane olarak çevirmesiyle karşınızdaki ile sağlıklı bir iletişim kurmanızı sağlıyor. Fotoğraf ve el yazısı çeviri seçenekleri de mevcut olan uygulama çevrimdışı çeviri ile birlikte sözlük ve deyim kılavuzu gibi hizmetler de sunuyor.

Waygo

Puanı: 3,3

Geliştiricisi: Translate Abroad

Fiyatı: Ücretsiz

Waygo da Papago gibi ağırlıklı olarak Asya dilleri üzerine kurulmuş bir uygulama. Akıllı telefon kameranızı kullanarak Çince, Japonca veya Korece metinleri görsel çeviri ile anında İngilizce’ye çevirebilirsiniz. Herhangi bir internet bağlantısı gerektirmeyen uygulama, görsel çeviri hizmetlerinde lider konumunda. Waygo’nun görsel çeviri hizmeti, ABC News, TechCrunch, The Next Web, Tech in Asia, GigaOM, Forbes, Technode, e27 ve VentureBeat gibi sektör devleri tarafından en iyi görsel Çince çevirmen olarak varsayılıyor.

Waygo ile telefon kameranızı görsel çeviri veya sözlük olarak kullanabilir ve kelimelerin telaffuzunu görebilirsiniz.

Seyahat ederken işinize yarayacak çeviri uygulamalarını listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Umarız uygulamalar sizlere de yurt dışı seyahatlerinizde yardımcı olur.