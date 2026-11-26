Bilgisayar başında saatler geçiriyorsanız iyi bir monitörün de ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Oyun oynarken akıcı görüntüler elde etmek, çalışırken gözlerinizi yormamak veya fotoğraflardaki renkleri gerçeğe yakın şekilde görmek... Her kullanımın beklentisi birbirinden farklı.

Üstelik monitör alırken yalnızca ekran boyutuna bakmak da yeterli değil. Panel türü, çözünürlük, yenileme hızı ve renk doğruluğu gibi pek çok detay var.

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Peki en iyi monitör markası ne? Hangi monitör tercih edilmeli? Bu soruların cevabını birlikte bu rehberde buluyoruz!

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Monitörde Panel Tipi, Yenileme Hızı ve Tepki Süresi Nasıl Okunur? - 2026

Monitör bakarken karşınıza çıkan teknik özellikler başlangıçta biraz kafa karıştırabilir. IPS, VA, OLED, 144 Hz, 1 ms derken insan hangisine bakacağını şaşırıyor, kabul. Bu değerlerin her biri de farklı bir ihtiyacı karşılıyor, gelin biraz daha detaya inelim.

IPS, VA ve OLED Paneller Arasındaki Fark Nedir?

Monitörün görüntü kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri panel teknolojisidir. IPS, VA ve OLED arasında özellikle renkler, kontrast ve tepki süresi bakımından farklar bulunuyor. IPS paneller, renklerin farklı açılardan bakıldığında daha tutarlı görünmesiyle tercih ediliyor. Hem çalışmak hem de oyun oynamak isteyenler için yerinde bir tercih olabilir.

VA panellerde ise daha yüksek kontrast oranları bulunuyor. Bu sayede karanlık sahneler daha başarılı görünebiliyor. Özellikle film ve diziyle aranız çok iyiyse ve sık sık bir şeyler izliyorsanız bu farkı hemen hissedebilirsiniz.

OLED tarafında ise her piksel kendi ışığını üretiyor. Siyah gösterilecek pikseller tamamen kapanabildiği için kontrast oldukça yüksek. Hızlı tepki süreleri de oyuncular için avantaj sağlıyor. Ancak uzun süre sabit görüntü göstermek, zamanla kalıcı görüntü izi yani burn-in riskini artırabiliyor.

Panel türü Öne çıkan özelliği Kime uygun? IPS Geniş görüş açısı ve tutarlı renkler Ofis, tasarım ve oyun VA Yüksek kontrast ve daha derin siyahlar Film, dizi ve oyun OLED Gerçek siyahlar ve çok hızlı tepki Üst segment oyun ve içerik tüketimi

144 Hz ve 240 Hz Yenileme Hızı Neyi Değiştirir?

Monitörün yenileme hızı, ekranın bir saniyede kaç kez görüntüyü yenilediğini gösteriyor. 60 Hz bir monitör saniyede 60, 144 Hz bir monitör 144, 240 Hz bir monitörse 240 kez yenileme yapıyor. Peki bu farkı nerede hissediyoruz?

Özellikle rekabetçi oyunlarda gözle görülür bir fark oluyor. Counter-Strike 2, Valorant ve benzeri hızlı oyunlarda yüksek yenileme hızı, hareketlerin daha akıcı görünmesine yardımcı oluyor. Fare hareketleri ve rakiplerin ekrandaki konum değişimleri daha pürüzsüz hissedilebiliyor. 144 Hz, oyuncuların büyük bölümü için zaten oldukça iyi bir seviye. 240 Hz ve üzerine çıkmak daha çok rekabetçi oyunlara ciddi zaman ayıranlara hitap ediyor. Tabii bilgisayarınızın da bu kare hızlarını üretebilmesi gerek. Güçsüz bir ekran kartıyla 240 Hz monitör almak, tek başına 240 FPS elde edeceğiniz anlamına gelmiyor.

1 ms Tepki Süresi Hangi Ölçüme Göre Veriliyor?

Monitör kutularında gördüğümüz 1 ms değerini biraz dikkatli değerlendirmek lazım. Çünkü üreticiler tepki süresini farklı yöntemlerle ölçebiliyor. Burada çok sık karşılaşacağınız iki ölçüm var: GtG (Gray to Gray) ve MPRT (Moving Picture Response Time).

GtG, bir pikselin bir gri tonundan başka bir gri tona geçmesi için gereken süreyi ölçer. MPRT ise hareketli görüntülerde bir pikselin görünür kalma süresiyle ilgilidir. Bazı monitörler MPRT değerini düşürmek için arka aydınlatmayı titreştiren teknolojiler kullanabiliyor.

Oyun, Ofis ve Tasarım Monitörü Arasındaki Fark Nedir?

İş için kullandığınız bilgisayarı aynı zamanda oyun oynamak için de kullanacaksanız her monitör size beklediğiniz sonucu vermeyecektir. Burada da bazı farklar ortaya çıkıyor.

Tasarımda sRGB ve DCI-P3 Renk Kapsamı Neden Öne Çıkar?

Fotoğraf düzenliyor, video kurguluyor veya grafik tasarım yapıyorsanız renk kapsamına mutlaka bakmanızı öneririz. Çünkü monitörün gösterebildiği renkler, hazırladığınız çalışmanın başka ekranlarda nasıl görüneceğini doğrudan etkileyebiliyor. sRGB, internet ve günlük dijital içeriklerde yaygın kullanılan renk alanıdır. DCI-P3 ise daha geniş bir renk gamı sunar. Özellikle video prodüksiyonuyla uğraşanlar için DCI-P3 kapsamının önemli olduğunun altını çizelim.

Örneğin BenQ PD2706UA, %100 sRGB ve %95 P3 renk kapsamı sunuyor. ASUS ProArt serisinde de geniş renk kapsamı ve fabrika renk kalibrasyonu gibi özellikler bulunuyor.

Ofis Kullanımında Yükseklik Ayarı ve Mavi Işık Filtresi Ne Sağlar?

Eğer günde 7-8 saatinizi bilgisayar başında çalışarak geçiriyorsanız monitörün ergonomisini asla hafife almayın. Sürekli belirli bir yöne bakmak boyun ve omuzlarda ciddi rahatsızlık yaratabilir. Yüksekliği ayarlanabilen, sağa sola dönebilen ve dikey konuma getirilebilen monitörler çalışma alanını kendinize göre düzenlemenizi sağlar. Pivot özelliği bulunan modeller özellikle uzun belgeler, kodlama ve web sayfaları üzerinde çalışırken kullanışlıdır.

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Mavi ışık filtresi ve titreşimsiz arka aydınlatma gibi özellikler de uzun kullanımda konfor sağlıyor. Tabii bunların yine de göz yorgunluğunu tamamen yok ettiğini söylemek pek sahici olmaz. Düzenli mola vermenin ve ekran parlaklığını ortama göre ayarlamanın önemini bu noktada hatırlatmamız gerek.

Kavisli Monitör Hangi Kullanımda Avantaj Sağlar?

Kavisli monitörler özellikle geniş ekranlarda daha sürükleyici bir deneyim sunabiliyor. Ekranın kenarları görüş alanınıza doğru geldiği için büyük boyutlu görüntüleri takip etmek daha rahat hissedilebiliyor. Özellikle 34 inç ve üzerindeki ultrawide modellerde kavis avantaj sağlıyor. Yarış oyunları, simülasyonlar ve film izlemek için oldukça keyifli bir seçenek. Ancak herkes için gerekli mi? Hayır. Grafik tasarım ve teknik çizim gibi düz çizgilerin doğru algılanmasının önemli olduğu işlerde düz panel tercih etmek daha mantıklı bir seçim olabilir.

Samsung, LG ve ASUS Monitörleri Nasıl Ayrışıyor?

Monitör pazarının güçlü rakiplerinden Samsung, LG ve ASUS farklı kullanıcı gruplarına yönelik geniş ürün aileleri sunuyor. Samsung daha çok Odyssey ailesiyle oyun tarafında dikkat çekerken LG, UltraGear ve UltraFine serileriyle oyun ve profesyonel kullanımı birbirinden ayırıyor. ASUS ise ROG ve ProArt ailelerini farklı ihtiyaçlara göre konumlandırıyor.

Samsung Odyssey Serisi Hangi Özellikleriyle Öne Çıkıyor?

Samsung'un Odyssey serisi, özellikle oyunculara yönelik geliştirilmiş monitörleriyle tanınıyor. Yüksek yenileme hızı, OLED paneller ve ultrawide ekran seçenekleri serinin önemli özellikleri arasında. Odyssey OLED G8 ailesinde 27 inç 4K 240 Hz gibi üst segment seçenekler mevcut. Odyssey OLED G9 ise 49 inçlik 32:9 ekranıyla neredeyse iki monitörün yan yana gelmiş halini sunuyor. Daha rekabetçi oyunlara yönelik Odyssey G6 modellerinde de yüksek yenileme hızları bulunuyor.

Samsung'un 2026 Odyssey ürün ailesinde yüksek çözünürlüklü ve çok yüksek yenileme hızlı yeni modeller de yer alıyor. Yani hem etkileyici görüntü kalitesi hem de hızlı oyun performansı isteyenler için geniş bir seçenek var.

LG UltraGear ve UltraFine Serileri Nasıl Karşılaştırılır?

LG'nin iki popüler monitör ailesi de farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. UltraGear serisi oyunculara, UltraFine ise daha çok profesyonel çalışma ve içerik üretimine odaklanmış durumda. UltraGear tarafında yüksek yenileme hızlı IPS ve OLED modeller bulunuyor. Örneğin LG UltraGear 27G610A-B, 27 inç QHD çözünürlük, 200 Hz yenileme hızı ve 1 ms GtG tepki süresi sunuyor. Hem rekabetçi oyunlara hem de günlük kullanıma uygun bir seçenek.

UltraFine tarafında ise renk doğruluğu, yüksek çözünürlük ve bağlantı seçenekleri öne çıkıyor. Fotoğraf, video ve grafik tasarım işleriyle uğraşanlar için daha uygun modeller bu ailede mevcut.

ASUS ROG ve ProArt Monitörleri Hangi Kullanıcıya Yönelik?

ASUS'un monitör tarafında iki önemli sınıfı var: ROG ve ProArt.

ROG, Republic of Gamers ifadesinin kısaltması ve isminden de anlayacağınız üzere oyunculara hitap ediyor. ROG modellerinde yüksek yenileme hızları, OLED paneller, düşük tepki süreleri ve G-SYNC uyumluluğu gibi özellikler mevcut. Örneğin ROG Swift OLED PG27UCWM, 4K 240 Hz ve Full HD 480 Hz çift mod desteğiyle farklı oyun türlerine göre ayar yapmayı sağlıyor.

ProArt ise tasarımcılar, fotoğrafçılar ve video editörleri için geliştirilmiş bir sınıf. Bu modellerde renk kapsamı, fabrika kalibrasyonu ve ergonomik stand gibi özellikler ön planda. Yani oyun ağırlıklı kullanıyorsanız ROG, renk doğruluğuna önem veriyorsanız ProArt tarafına bakabilirsiniz.

MSI, AOC ve Dell: Fiyat Dengesinde Öne Çıkan Monitör Markaları Ne Sunuyor?

Daha geniş bir fiyat aralığında seçenek arıyorsanız MSI ve AOC modellerine göz atabilirsiniz. Dell ise özellikle ofis, profesyonel kullanım ve Alienware ailesiyle oyuncu tarafında farklı alternatifler sunuyor. BenQ da tasarım ve oyun monitörlerinde değerlendirmeye değer markalardan.

MSI ve AOC Monitörleri Hangi Fiyat Aralığında?

MSI, giriş seviyesinden üst segment OLED oyuncu monitörlerine kadar uzanan geniş bir ürün gamına sahip. MAG serisi daha ulaşılabilir oyuncu monitörlerini içerirken MPG ve MEG ailelerinde daha gelişmiş özellikler bulunuyor. Özellikle QHD çözünürlük, 180-240 Hz yenileme hızı ve OLED panel isteyenler MSI'ın güncel modellerine bakabilir. Hatta markanın 2026'da tanıttığı bazı QD-OLED modellerde 4K 360 Hz gibi oldukça iddialı değerler var.

AOC tarafında ise fiyat-performans odaklı seçenekler dikkat çekiyor. Örneğin Q27G4XF modeli 27 inç QHD çözünürlük, 180 Hz yenileme hızı ve Fast IPS panel sunuyor. Yüksekliği ayarlanabilen standı da günlük kullanımda avantajlı.

Dell ve BenQ Modellerinin Öne Çıktığı Noktalar Neler?

Dell, özellikle UltraSharp ve Pro serileriyle ofis ve profesyonel kullanımda güçlü alternatifler sunuyor. Yükseklik ayarı, pivot, USB-C bağlantısı ve çoklu cihaz bağlantısı gibi özellikler bazı modellerde bir arada bulunuyor.

Alienware ailesi Dell'in oyunculara yönelik ürünlerini içeriyor. Yüksek yenileme hızlı IPS ve QD-OLED seçenekleriyle oyuncuların ilgisini çekiyor.

BenQ tarafında ise tasarım ve oyun monitörlerinin öne çıktığını görüyoruz. DesignVue ailesindeki modeller renk doğruluğu ve ergonomi özelliklerine odaklanırken ZOWIE serisi daha çok rekabetçi oyunculara hitap ediyor.

Acer ve Gigabyte Monitörlerinde Garanti Süreci Nasıl?

Acer ve Gigabyte, özellikle oyuncu monitörü tarafında değerlendirebileceğiniz markalar. Acer'ın Nitro ailesi daha ulaşılabilir oyun monitörleri sunarken Predator serisi üst segment performansa odaklanıyor. Gigabyte ise AORUS ve Gaming serileriyle farklı bütçelere hitap ediyor. Garanti süreci için modelin ve satın alınan ülkenin koşullarına bakılması gerek. Acer'ın Türkiye'deki monitörler için yayımladığı sınırlı garanti belgesinde iki yıllık servis garantisi belirtiliyor. Gigabyte Türkiye'nin garanti sayfasında ise 40 inç altındaki LCD monitörler için üç yıl, 40 inç ve üzerindeki LCD modellerle OLED monitörler için iki yıl bilgisi yer alıyor.

Monitör Fiyatları 2026: Çözünürlük ve Boyuta Göre

Gelelim en önemli kısma... Monitör fiyatları ekran boyutu, panel tipi, çözünürlük ve yenileme hızına göre ciddi oranda değişiklik gösteriyor. Peki fiyatlar ne durumda?

24 İnç Full HD Monitör Ne Kadar?

24 inç Full HD monitörler, günlük kullanım ve bütçe dostu oyuncu sistemleri için hâlâ oldukça mantıklı. 1920x1080 çözünürlük, bu boyutta çoğu kullanıcı için yeterli keskinliği sunuyor. 2026 fiyatlarına baktığımızda giriş seviyesi 24 inç modeller yaklaşık 3.500-5.000 TL aralığında. Örneğin Acer KA242Y, Samsung Essential S3 ve ViewSonic VA24E2-H gibi modeller bu segmentte yer alıyor. 144-180 Hz yenileme hızlı seçeneklerdeyse fiyatlar yaklaşık 4.000-7.000 TL seviyesine çıkabiliyor.

Daha yüksek yenileme hızlı ve pivot destekli modellerde ise 7.000-9.000 TL civarında fiyat etiketi görülebiliyor.

27 İnç QHD ve 4K Modeller Fiyat Olarak Nasıl Ayrışıyor?

27 inç monitörlerde QHD çözünürlük oldukça popüler. 2560x1440 piksel sayesinde Full HD'ye göre daha geniş çalışma alanı ve daha keskin görüntüler elde ediyorsunuz. Giriş ve orta segment QHD IPS modeller yaklaşık 6.500-15.000 TL aralığında bulunabiliyor. AOC Q27G4XF ve LG UltraGear 27G610A-B gibi modeller bu grupta değerlendirilebilir.

OLED panelli 27 inç QHD monitörlerde ise fiyatlar yaklaşık 17.000-30.000 TL seviyesine çıkıyor. 4K tarafındaysa giriş seviyesi 27 inç modeller yaklaşık 16.000-23.000 TL aralığında. OLED ve yüksek yenileme hızlı 4K oyuncu monitörlerinde ise 30.000-50.000 TL ve üzeri bütçe ayırmak gerekebilir.

Ultra Geniş Monitör Fiyatları Hangi Aralıkta?

Ultra geniş monitörler, özellikle aynı anda birkaç pencereyle çalışanlar ve simülasyon oyunlarını sevenler için güzel bir alternatif. 34 inç 21:9 modellerde iki pencereyi yan yana açabilir, oyunlarda daha geniş görüş alanından yararlanabilirsiniz.

2026 satış fiyatlarında 34 inç WQHD ultrawide modeller yaklaşık 11.000-20.000 TL aralığında görüntüleniyor. MSI MAG 342CQR, Xiaomi Redmi G34WQi ve benzeri modeller bu grupta değerlendirilebilir. OLED panelli ve yüksek yenileme hızlı ultrawide seçeneklerinde ise fiyatlar biraz daha üst segmente çıkıyor.

Monitör Markaları: Kullanıcı Yorumları

Monitör seçerken üreticinin verdiği teknik özellikler kadar kullanıcıların deneyimleri de önemli. Çünkü ışık sızması, standın sallanması veya uzun süre kullanımda yaşanan rahatsızlıklar ancak cihazı masanıza yerleştirdiğinizde ortaya çıkabilir.

Kullanıcılar Hangi Markada Işık Sızmasını Daha Az Görüyor?

Tek bir markadan bu noktada söz etmek doğru olmaz. Özellikle IPS panellerde ışık sızması ve IPS glow, aynı modelin farklı ünitelerinde bile değişebiliyor. Kullanıcı değerlendirmelerine baktığımızda aynı fiyat seviyesindeki ASUS, LG, Xiaomi ve Philips IPS modellerinde farklı miktarlarda ışık parlaması görüldüğü paylaşılmış durumda. Yani yalnızca marka adına bakarak kusursuz panel garantisi beklemek biraz ütopik olabilir.

Bunun için monitörü aldıktan sonra karanlık bir ortamda siyah ekran testi yapın. Fotoğraf çekerken kameranın pozlaması ışık sızmasını olduğundan fazla gösterebilir. Bu sebeple değerlendirmeyi normal oturma mesafenizden ve gerçek kullanım koşullarında yapmanızda fayda var.

Yorumlarda Stand Sağlamlığı Nasıl Değerlendiriliyor?

Monitör standı küçük bir ayrıntı gibi görünse de masanız her hareket ettiğinde ekranın sallanması zamanla can sıkıcı olabilir. Kullanıcı yorumlarında özellikle yüksekliği ayarlanmayan ve hafif ayaklı modellerde sallanma şikayetleri görülüyor. Dolayısıyla bu sorunlarla karşılaşmamak için satın alırken standın taban genişliğine, ekranı ne kadar sağlam tuttuğuna ve yükseklik ayarı sunup sunmadığına bakabilirsiniz.

Uzun Süre Ekran Başında Çalışanların Ortak Monitör Önerisi Ne?

Saatlerce ekran başında kalanların yalnızca çözünürlüğe veya Hz değerine odaklanmaması gerek. Ayarlanabilir stand, parlama önleyici kaplama, yeterli parlaklık ve göz konforu özellikleri de önemli. Günlük ofis kullanımı için 24-27 inç IPS modeller iyi bir başlangıç olabilir. Aynı ekranda çok sayıda pencereyle çalışıyorsanız 27 inç QHD veya 34 inç ultrawide seçenekler de sizin için daha rahat olabilir.

Renk düzenlemesi yapanlar içinse BenQ PD serisi, ASUS ProArt ve LG UltraFine aileleri değerlendirilebilir. Uzun süre sabit arayüzlerle çalışanların OLED modellerde görüntü izi riskini de hesaba katması gerekiyor.

Monitör Markaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Samsung mı LG mi?

Oyun odaklı yüksek yenileme hızlı OLED ve ultrawide modeller arıyorsanız Samsung Odyssey ailesi oldukça geniş seçenekler sunuyor. LG ise UltraGear oyuncu monitörleri ve UltraFine profesyonel modelleriyle farklı kullanım alanlarına hitap ediyor. Tercihinizi doğrudan karşılaştırdığınız modellerin özelliklerine göre yapın.

Monitör Kaç İnç Olmalı?

Günlük ofis işleri için 24 inç yeterli olabilir. Hem çalışıyor hem oyun oynuyorsanız 27 inç iyi bir denge sunuyor. Daha geniş çalışma alanı veya sürükleyici oyun deneyimi istiyorsanız 32-34 inç modelleri değerlendirebilirsiniz.

Monitörde HDMI mı DisplayPort mu Kullanılmalı?

İkisi de görüntü ve ses aktarımı yapabiliyor. Ancak hangi bağlantının daha iyi olduğu monitörün çözünürlüğüne, yenileme hızına ve bağlantı sürümüne bağlı. Bilgisayar oyunlarında DisplayPort sık tercih ediliyor. Oyun konsollarında ise HDMI 2.1 desteği önemli. Karar vermeden önce monitörün hangi girişinde istediğiniz çözünürlük ve Hz değerini sunduğunu kontrol edebilirsiniz.

Monitör Kaç Hz Olmalı?

Ofis ve günlük kullanım için 75-100 Hz bile yeterlidir. Ama eğer oyun için monitör bakıyorsanız 144 Hz iyi bir başlangıç olacaktır. Daha çok rekabetçi oyunlara ağırlık veriyorsanız 240 Hz ve üzerindeki modellere yönelebilirsiniz.