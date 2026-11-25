Rockstar Games, GTA 6'nın ön siparişe özel Vintage Vice City ek paketini Xbox ve PlayStation'da 265 TL fiyatla tüm oyunculara sundu.

GTA 6’yı 19 Kasım’daki çıkış tarihinden önce ön siparişle satın alan oyunculara özel bir oyun içi bonus paketi sunulmuştu. Oyunu çıkış gününden sonra alan veya ön sipariş vermeyi unutanlar bu içerikleri kaçırmıştı ancak Rockstar Games, oyunu ne zaman aldığınız fark etmeksizin Vintage Vice City Pack içeriğini artık herkesin erişimine açtı. Elbette bu ekstralara sahip olmak için biraz daha ödeme yapmanız gerekiyor.

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20 Kasım itibarıyla Rockstar, GTA 6: Vintage Vice City paketini Xbox ve PlayStation mağazalarında bağımsız bir ek paket (DLC) olarak satışa sundu. Her iki platformda da 265 TL fiyat etiketine sahip olan paket tek başına çok pahalı görünmese de standart veya Ultimate sürüm için hâlihazırda 80 ila 100 dolar harcayan bazı oyuncular birkaç bonus eşya için ekstra ücret ödemek istemeyebilir.

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Vintage Vice City paketi neler sunuyor?

Orijinal Miami Vice dizisinden ilham alan 80’ler temalı retro estetiğe sahip paketi satın aldığınızda şu içeriklere erişim sağlıyorsunuz: