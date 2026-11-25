GTA 6’yı 19 Kasım’daki çıkış tarihinden önce ön siparişle satın alan oyunculara özel bir oyun içi bonus paketi sunulmuştu. Oyunu çıkış gününden sonra alan veya ön sipariş vermeyi unutanlar bu içerikleri kaçırmıştı ancak Rockstar Games, oyunu ne zaman aldığınız fark etmeksizin Vintage Vice City Pack içeriğini artık herkesin erişimine açtı. Elbette bu ekstralara sahip olmak için biraz daha ödeme yapmanız gerekiyor.
20 Kasım itibarıyla Rockstar, GTA 6: Vintage Vice City paketini Xbox ve PlayStation mağazalarında bağımsız bir ek paket (DLC) olarak satışa sundu. Her iki platformda da 265 TL fiyat etiketine sahip olan paket tek başına çok pahalı görünmese de standart veya Ultimate sürüm için hâlihazırda 80 ila 100 dolar harcayan bazı oyuncular birkaç bonus eşya için ekstra ücret ödemek istemeyebilir.
İçerikten Görseller
Vintage Vice City paketi neler sunuyor?
Orijinal Miami Vice dizisinden ilham alan 80’ler temalı retro estetiğe sahip paketi satın aldığınızda şu içeriklere erişim sağlıyorsunuz:
- '55 Vapid Stanier: Bu klasik sedan ile Shore Drive boyunca gezinebilir ve aracınızı Ocean Beach kumsallarının hemen yanındaki Shore Court garajında saklayabilirsiniz. Garajda ayrıca bir silah dolabı ve çalıntı malları elden çıkarmak için güvenli bir depolama alanı bulunuyor.
- Kıyafetler ve Saç Modelleri: Jason için dönemin ruhunu yansıtan kesim ve saç stiliyle tamamlanan pastel tonlarda şık bir keten takım elbise, Lucia için ise kırmızı payetli mini elbise ve kıvırcık saç modeli pakette yer alıyor.
- Özel Silah Deseni: Çoğu silahı, Tommy Vercetti’nin ikonik palmiye ağaçlı gömleğinden esinlenen tropikal bir desenle süsleyebilirsiniz.