Oppo'nun Türkiye'de Satılan En İyi 7 Akıllı Telefonu

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, son zamanlarda popülerlik yakalamış birçok akıllı telefon modeline imza attı. Özellikle Find X2 serisi ile piyasaya sağlam amiral gemisi modeller süren Oppo, Reno serisiyle de ön plana çıkıyor. Bu içeriğimizde, şu an satın alabileceğiniz her segmentten Oppo cep telefonu modellerine yakından bakıyoruz.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, uzun yıllardır bu sektörde olmasına rağmen, ülkemizde nispeten yeni yeni popülerleşmeye başladı. Oppo, başlangıç seviyesinden, fiyat/performans ve üst segmente kadar birçok farklı model üretiyor. Her ne kadar Oppo’nun çok fazla modeli ülkemizde satılmasa da bazen bu model farklılıkları kafa karışıklığına neden olabiliyor.

Oppo da birkaç amiral gemisi model dışında birbirine yakın donanımsal özelliklere sahip birçok akıllı telefon üretiyor. Hazırsanız hep beraber ülkemizde satılan ve şu an alabileceğiniz en iyi Oppo cep telefonu modellerine yakından bir göz atalım. Başlamadan önce; listeyi hazırlarken telefonların bulunduğu fiyat aralığında günümüz şartlarına göre en iyi özelliklere sahip olanları seçmeye çalıştığımızı da belirtelim.

Satın alabileceğiniz en iyi Oppo cep telefonu modelleri:

Başlangıç seviyesi, uygun fiyatlı: Oppo A52 Oppo A72

Orta seviye, fiyat-performans: Oppo Reno4 Lite Oppo Reno4

Üst segment, amiral gemisi: Oppo Reno4 Pro Oppo Reno3 Pro Oppo Find X2



Başlangıç seviyesi, uygun fiyatlı:

Ekran: 6.5 inç 1080x2400p IPS LCD FHD+ ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 12 MP f/1.8 720p, 1080p, 4K 30 FPS + 8 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2 MP f/2.4 makro + 2 MP f/2.4 derinlik

Ön Kamera: 16 MP f/2.0 1080p 30 FPS

Batarya: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 10 (Q)

Renkler: Alacakaranlık Siyahı, Duru Beyaz

Boyutlar: 162 x 75,5 x 8,9 mm

Ağırlık: 192 gr

Fiyatı: 2.400 TL

Klasik tasarımı ve oldukça hoş görünen kamera modülü ile Oppo A52, segmentindeki en güzel görünen telefonlardan biri. 4 GB RAM, 5000 mAh hızlı şarjlı batarya ve 2400p ekranı ile öne çıkan Oppo A52, hemen hemen her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz kullanışlı ve uygun fiyatlı bir akıllı telefon.

Ekran: 6.5 inç 1080x2400p FHD+ IPS LCD ekran, Corning Gorilla Glass 3 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1.7 720p, 1080p, 4K 30 FPS + 8 MP f/2.2 ekstra geniş açı + 2 MP f/2.4 makro + 2 MP f/2.4 derinlik

Ön Kamera: 16 MP f/2.0 1080p 30 FPS

Batarya: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 10 (Q)

Renkler: Parlak Beyaz, Uzay Moru

Boyutlar: 162 x 75,5 x 8,9 mm

Ağırlık: 192 gr

Fiyatı: 2.940 TL

Oppo’nun A serisinde bir diğer fiyat performanslı ve giriş seviye telefonu olan Oppo A72, Oppo muadilleri arasında fiyatına göre en iyi donanımı sunuyor. Oppo A52 ile oldukça benzer özellikler taşıyan A72; aradaki fiyat farkını Gorilla Glass 3 ile korunan ekranı, 48 MP ana kamerası ve 128 GB depolama alanı ile kapatıyor. Bu farklar dışında A52 ve A72 modelleri, hem tasarım hem de donanım yönünden birebir aynı olarak karşımıza çıkıyor.

Orta seviye, fiyat-performans:

Ekran: 6.43 inç 1080x2400p SUPER AMOLED FHD+ ekran

İşlemci: MediaTek Helio P95

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1.7 geniş açı 8 MP f/2.2 ekstra geniş açı 2 MP f/2.4 makro 2 MP f/2.4 derinlik 720p,1080p ve 4K 30 FPS kayıt

Ön Kamera: 16 MP f/2.4 1080p 30 FPS + 2 MP f/2.4 derinlik

Batarya: 4010 mAh, 18W hızlı şarj

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 10 (Q)

Renkler: Mat Siyah, Metalik Beyaz

Boyutlar: 160,14 x 73,77 x 7,48 mm

Ağırlık: 164 gr

Fiyatı: 3.196 TL

Orta segmente geldiğimizde çok sevilen Reno4’ün Lite versiyonu bizleri karşılıyor. Yine Oppo muadilleri arasında fiyatına göre en iyi donanımlara sahip olan Oppo Reno4 Lite, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve yenilenmiş yapay zekâlı Helio P95 işlemcisi ile ön plana çıkıyor. Bunun dışında kamera yönünden bir miktar geride kalan Reno4 Lite, ne yazık ki 1080p çözünürlükte 60 FPS video kayıt yapamıyor. Fakat 2400p çözünürlükteki SUPER AMOLED ekran ve 8 GB RAM, telefonun bazı açıklarını kapatmayı başarıyor.

Ekran: 6.4 inç 1080x2400p FHD+ AMOLED ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1.7 geniş açı 8 MP f/2.2 ekstra geniş açı 2 MP f/2.4 makro 2 MP f/2.4 derinlik 720p,1080p 30/60 FPS, 4K 30 FPS kayıt

Ön Kamera: 32 MP f/2.4 1080p 30 FPS + 2 MP f/2.4 derinlik

Batarya: 4015 mAh, 30W hızlı şarj

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 10 (Q)

Renkler: Galaktik Mavi, Uzay Siyahı

Boyutlar: 160,3 x 73,9 x 7,7 mm

Ağırlık: 165 gr

Fiyatı: 3.396 TL

Oppo’nun orta segmentte fiyat-performans canavarı olan modeli Oppo Reno4, 3.400 liralık fiyatına göre oldukça yüksek donanıma sahip. Göze çarpan donanımsal özelliklerin başında 8 GB RAM ve 2400p çözünürlükteki AMOLED ekran oluyor. 128 GB standart depolama alanı ile gelen Reno4, 30W hızlı şarj desteği sayesinde yaklaşık 1 saatlik şarjla tüm günü çıkarmanızı sağlıyor. Kamera yönünden de geliştirmeler barındıran Reno4, ana kamera sensörü olarak Sony Exmor (IMX 586) kullanıyor. Ayrıca Oppo Reno4 bu sensör sayesinde 1080p çözünürlükte 60 FPS kayıt yapabiliyor.

Üst segment, amiral gemisi:

Ekran: 6.5 inç 1080x2400p FHD+ AMOLED ekran, Corning Gorilla Glass 5 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1.7 geniş açı 8 MP f/2.2 ekstra geniş açı 2 MP makro 2 MP derinlik 720p,1080p 30/60 FPS, 4K 30 FPS kayıt

Ön Kamera: 32 MP f/2.4 1010p 30 FPS + 2 MP derinlik

Batarya: 4000 mAh, 65W hızlı şarj

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 10 (Q)

Renkler: İpeksi Beyaz, Siyah, Mavi

Boyutlar: 160,2 x 73,2 x 7,7 mm

Ağırlık: 161 gr

Fiyatı: 4.994 TL

Oppo’nun 2020 amiral gemisi telefonlarından olan Oppo Reno4 Pro, düz Reno4’ten bazı kritik noktalarda ayrılıyor. Reno4’e göre 0.1 inç daha büyük ekrana sahip olan Reno4 Pro’nun ekranı Gorilla Glass 5 ile korunuyor. 8 GB RAM aynı kalırken depolama alanı 256 GB değerine yükseliyor. Reno4 Pro’nun öne çıktığı asıl noktalardan biri ise sadece 36 dakikada %100 dolum yapan 65W hızlı şarj adaptörü oluyor. Tasarım yönünden de Reno4’ten farklı olan Reno4 Pro, kenarlara yaygın sonsuzluk ekranına sahip ve daha iyi yapay zekâya sahip küçültülmüş bir ön kamera kullanıyor. Ayrıyeten henüz çok görmeye alışık olmadığımız ekran altı parmak izi okuyucu da bu modelde bulunuyor.

Ekran: 6.5 inç 1080x2400p FHD+ AMOLED ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1.7 geniş açı 8 MP f/2.2 ekstra geniş açı 13 MP f/2.4 Telefoto 2 MP f/2.4 monochrome sensör 720p 60, 1080p/4K 30 FPS kayıt

Ön Kamera: 32 MP f/2.4 1080p 30 FPS

Batarya: 4025 mAh, 30W hızlı şarj

Bağlantı: 4.5 G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 10 (Q)

Renkler: Mavi, Siyah, Beyaz

Boyutlar: 159,4 x 72,4 x 7,7 mm

Ağırlık: 171 gr

Fiyatı: 5.999 TL

Aralık 2019 yılında çıkan ve Oppo’nun 2020 yılındaki ilk amiral gemisi telefonlarından olan Oppo Reno3 Pro, Reno4 Pro’dan birkaç ay eski olmasına rağmen daha iyi donanım sunuyor. Başta Snapdragon 765G işlemcisi olmak üzere 12 GB RAM ve gelişmiş kamera lensleri ile ön plana çıkan Reno 3 Pro, Reno4 Pro’dan farklı olarak monochrome ve telefoto lenslerine sahip. Bu donanımsal farklar dışında tasarımsal olarak iki telefon da aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Oppo Reno 3 Pro’nun bir sonraki versiyonuna göre geride kaldığı noktalar ise 30W hızlı şarj desteği ve Gorilla Glass 5 ile korunmayan ekranı oluyor.

Ekran: 6.7 inç 1440x3168p QHD+ OLED ekran, Corning Gorilla Glass 6 koruma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 12 GB DDR5

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1.7 geniş açı 12 MP f/2.2 ekstra geniş açı ve makro 13 MP f/2.4 telefoto 720p,1080p ve 4K 30/60 FPS kayıt

Ön Kamera: 32 MP f/2.4 1080p 30 FPS

Batarya: 4200 mAh, 65W hızlı şarj

Bağlantı: 4.5/5 G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6

İşletim Sistemi: Android 10 (Q)

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 164,9 x 74,5 x 8 mm

Ağırlık: 209 gr

Fiyatı: 10.400 TL

Listemizin sonunda bizleri 2021 Nisan ayında bir sonraki modeli çıkacak Oppo Find X2 karşılıyor. Huawei P40 ve Xiaomi Mi10 gibi modellerle yarışan Oppo Find X2, üst segment monitörlerde bulunan 1.07 milyar renk aralığına sahip ve HDR10+ sertifikalı ekranı ile ön plana çıkıyor. Medya donanımı yönünde Find X2, bu 3K çözünürlükteki ekranı çifte Dolby Atmos Stereo hoparlör ile tamamlıyor. Asıl donanıma geldiğimizde Snapdragon 865 ile 12 GB DDR5 RAM uyumu bu telefonun tam bir performans canavarı hâline gelmesini sağlıyor.

Oppo Find X2’nin ana kamerası ise diğer modellerde kullanılan Sony Exmor (IMX586) olarak karşımıza çıkarken, hem ekstra geniş açı hem de makro görevi gören ikinci lens Sony Exmor (IMX708) sensör kullanıyor. Sensör modeli belirtilmeyen üçüncü lens ise 5x hibrit yakınlaştırmaya sahip telefoto lens görevi görüyor. Ön tasarım yönünden Oppo Reno4 Pro’ya bir hâyli benzeyen Find X2’de de ekran altı parmak izi okuyucu bulunuyor.

Şu an satın alabileceğiniz en iyi Oppo cep telefonu modellerini sıraladığımız ve özelliklerine yakından baktığımız listemizin sonuna geldik. Listenin başında da belirttiğimiz gibi ülkemizde satışa sunulan kısıtlı Oppo modelleri arasından fiyatlarına göre en çok donanımı sunan telefonları sizlere aktarmaya çalıştık. Sizler de beğendiğiniz Oppo cep telefonu modellerini bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.