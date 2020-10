Telltale Games, kendine has oynanışı bulunan hikâye bazlı oyunlarıyla piyasada kendine büyük bir yer edinmeyi başaran bir oyun şirketi olmuştu. Ne yazık ki iflas etmesi dolayısıyla 2018 yılında kepenk kapatan Telltale Games, ardında oyuncuların gönlüne taht kuran ve kalplerine dokunan oyunlar bıraktı. Biz de bu oyunlar arasından Metacritic puanlarına göre en iyi olanlarını sizler için derledik.

Listemize geçmeden önce tüm Telltale Games oyunlarının tek bir oyun olmadığını, piyasaya bölümler halinde sunulduğunu belirtelim. Yani bunlara bir nevi oynanabilir dizi diyebiliriz. Listeye aldığımız oyunların farklı bölümleri farklı puanlara sahip, ancak biz bu oyunları listeye serinin tamamı halinde aldık ve puan olarak da serinin ilk oyunun puanını verdik. Bunu da belirttiğimize göre listemize geçelim.

En iyi Telltale Games oyunları:

The Walking Dead

Tales From The Borderlands

Sam & Max: The Devil’s Playhouse

The Wolf Among Us

Batman: The Enemy Within

Tales of Monkey Island

Strong Bad’s Cool Game for Attractive People

Hector: Badge of Carnage

Minecraft Story Mode

Game of Thrones

Game of Thrones

Platformlar: Microsoft Windows, iOS, Android, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

Çıkış tarihi: 17 Kasım 2015

Metacritic puanı: 64

Telltale Games’in Game of Thrones serisi, George R. R. Martin’in A Song of Ice and Fire kitaplarından esinlenilen Game of Thrones TV dizisinden yola çıkılarak yapılmış bir oyun. Altı bölümden oluşan Game of Thrones Telltale Games serisinde TV’den aşina olduğumuz karakterlerin dizide görülmeyen hikayelerine tanık oluyor ve çeşitli sonuçları doğuran kararlar veriyoruz.

Minecraft Story Mode

Platformlar: iOS, Android, Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Çıkış tarihi: 13 Ekim 2015

Metacritic puanı: 71

Artık neredeyse herkesin bildiği Minecraft’ın dünyasında geçen ve bir Telltale Games yapımı olan Minecraft: Story Mode, adında anlaşılacağı gibi bir Minecraft hikâye modu. Macera türünde olan bu hikâyede Nether’a, Farlands’e, End’e ve ötesine gidip Minecraft’ın dünyasının tadını çıkartabiliyorsunuz. Toplamda 2 sezon olan Minecraft Story Mode, özellikle çocuklar için biçilmiş kaftan.

Hector: Badge of Carnage

Platformlar: Microsoft Windows, iOS

Çıkış tarihi: 27 Nisan 2011

Metacritic puanı: 75

Hector: Badge of Carnage, sert bir mizaca ve yumuşak bir göbeğe sahip olan Dedektif Müfettiş Hector'u konu alan ahlaksız, kaba ve cesur bir polisiye komedisidir. Bu oyun kimi zaman ofansif şakaları ile sizi hayrete düşürebilir ancak güldürmeyi asla eksik etmez diyebiliriz. Küçük ve eğlenceli bir macera arıyor ve ofansif şakalardan alınmıyorsanız bu oyun tam size göre.

Strong Bad’s Cool Game for Attractive People

Platformlar: Microsoft Windows, PlayStation 3, Nintendo Wii

Çıkış tarihi: 11 Ağustos 2008

Metacritic puanı: 76

Strong Bad’in Homestar’ı yerle bir etme planlarının geri tepmesinin ardından Strong Bad, kendisine çok ters bir kişiliğe sahip olan ve istenmeyen bir misafir ile uğraşmak zorunda kalır. Strong Bad’in o andan itibaren hayattaki tem amacı ise eski, normal hayatına geri dönmektir.

Tales of Monkey Island

Platformlar: Microsoft Windows, iOS

Çıkış tarihi: 7 Temmuz 2009

Metacritic puanı: 79

Korsan olmak için yola çıkan ancak bunun için biraz beceriksiz sayılabilecek bir genç olan Guybrush Threepwood’u oynadığımız Tales of Monkey Island’da Guybrush’ın başına gelmeyen aksilik kalmaz zira korsan olmak o kadar kolay bir şey değildir. Bütün bunların yanı sıra işin içine LeChuch isimli hayalet korsan da dahil olunca işler iyice sarpa sarar.

Batman: The Enemy Within

Platformlar: Microsoft Windows, iOS, Android, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One

Çıkış tarihi: 8 Ağustos 2017

Metacritic puanı: 79

Batman - Telltale Games Serisinin arkasındaki ödüllü ve başarılı stüdyodan çıkan bu Batman oyununda hem Bruce Wayne hem de Batman, yeni ve zorlu rollere bürünüyor. Gotham şehrinde terör estirmek için geri gelen Riddler, Batman için hazırladığı bilmecelerle tüm şehirde daha büyük bir krize sebep oluyor.

The Wolf Among Us

Platformlar: Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android

Çıkış tarihi: 11 Ekim 2013

Metacritic puanı: 80

Bill Willingham'ın ödüllü Fables çizgi roman serisinden esinlenilen The Wolf Among Us karanlık, genellikle şiddet içeren ve karakterlere yetişkinlere uygun bir açıdan bakan bir hikâyeye sahip. 2012’de yılın oyunu ödülünü kazanan The Walking Dead oyunun yapımcılarından, yani Telltale Games tarafından gelen The Wolf Among Us ile bambaşka bir deneyim elde edeceğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sam & Max: The Devil’s Playhouse

Platformlar: Microsoft Windows, iOS, PlayStation 3

Çıkış tarihi: 15 Nisan 2010

Metacritic puanı: 81

Madde ve uzayı kontrol etmek için dünya dışı bir güç, onu kullanabilecek en güçlü ve en tuhafları, yani galaksiler arası savaş ustalarını ve kadim tanrıları ve gizemli bilginleri çağırır. Oyun dünyasının en büyük köpeği ve tavşan dedektifleri Sam ve Max, bu dünya dışı gücün kadim sırlarını keşfetme yolunda düşmanlarıyla savaşmak için şekil değiştirme, ışınlanma, zihin okuma ve geleceği görme gibi yetenekler kazanıyor.

Tales From The Borderlands

Platformlar: Microsoft Windows, iOS, Android, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

Çıkış tarihi: 20 Ekim 2015

Metacritic puanı: 85

Borderlands 2'de yaşanılan olaylardan sonrasını anlatan Tales From the Borderlands, bir sonraki Handsome Jack olmak isteyen Hyperion şirketi çalışanı Rhys ve aynı zamanda tüm dolandırıcıların memleketi olan Pandoralı dolandırıcı Fiona’yı merkezine alıyor. Bir adet Vault anahtarıyla tehlikeye atılan bu beklenmedik ikili, ortak bir hedef ve büyük miktarda güvensizlikle birlikte yola çıkar. Kimin doğruyu söyleyip söylemediğine karar vermek ise size düşüyor.

The Walking Dead

Platformlar: Microsoft Windows, iOS, Android, PlayStation 4, PlayStation 3, Nintendo Switch, Xbox 360, Xbox One

Çıkış tarihi: 24 Nisan 2012

Metacritic puanı: 89

Robert Kirkman’ın çizgi romanından esinlenilerek yapılan ve 2012 yılın oyunu ödülünü kazanan The Walking Dead: A Telltale Games Series, şirketin patlama yaptığı ilk oyun olmasının yanı sıra hâlâ en iyi oyunu olması unvanını taşıyor. Zombilerin dünyayı ele geçirdiği bir devirde, kendisini annesi ve babası ölen küçük kız Clementine’ı korumakla görevlendiren Lee’yi ve maceralarını deneyimliyoruz.

