Her yıl vahşi yaşamı korumaya katkı sağlamak için düzenlenen "Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri"nin bu yılki kazananları açıklandı. Gelin yüzünüzde sıcak bir gülümseme oluşturacak bu komik hayvan fotoğraflarına birlikte bakalım.

2015 yılından beri düzenlenen “Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri”, her yılın en komik hayvan fotoğraflarını bizlerle buluşturuyor ve vahşi yaşamın korunmasına katkı sağlamaya çalışıyordu. Paul Joynson-Hicks ve Tom Sullam isimli fotoğrafçılar tarafından başlatılan yarışmanın 2023 ayağının kazananları da geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Bu yıl da her zamanki gibi hayvanların karizmasını çizdiren birbirinden komik fotoğrafları farklı kategorilerde ödül kazandı. Ödülün genel kazananı, gitar çalıyormuş gibi görünen bir kanguru oldu. Jason Moore’un “Air Guitar Roo” isimli bu karesi, aynı zamanda “Kara Canlıları” kategorisinde de ödül aldı.

Yılın en komik vahşi yaşam fotoğrafı, gitar çalan bu tatlı kanguru oldu:

Fotoğrafçı: Jason Moore

“Halkın Seçimi” kategorisinin kazananı ise tartışıyor gibi görünen minik kuşlar:

Fotoğrafçı: Jacek Stankiewicz

Havada yaşayan canlılarda ödül, suya dalış yapan bir balıkçılın “Beklenmedik Dalış” isimli karesine gitti:

Fotoğrafçı: Vittorio Ricci

“Su Altı” kazananı, bale yapan su samuru oldu:

Fotoğrafçı: Otter Kwek

"Portföy" kategorisinde ise havalanıp düşen bir sincabın, “Sonunda uçmayı öğrendim.Yoksa öğrenemedim mi!?” isimli iki fotoğrafı seçildi

Fotoğrafçı: Timea Ambrus

Puro içiyormuş gibi görünen bu yavru tilki, ödül alamasa da “övgüyü hak edenler” arasında

Fotoğrafçı: Dakota Vaccaro

Ödül kazanamayıp övgü almayı başaran diğer fotoğraflar ise şu şekilde:

Fotoğrafçı: Delphine Casimir

Fotoğrafçı: Jacques Poulard

Fotoğrafçı: Lara Mathews

Fotoğrafçı: Wendy Kaveney

Fotoğrafçı: Zoe Ashdown

Fotoğrafçı: Tzahi Finkelstein

Fotoğrafçı: Brian Matthews

Geçen senenin kazananlarını merak ediyorsanız: