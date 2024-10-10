Denizin ortasında yüzen, terk edilmiş bir McDonald’s restoranı olduğunu biliyor muydunuz? Bu içerikte, en ürkütücü McDonald’s şubesi McBarge’ın hikâyesini anlatıyoruz.

McBarge, diğer adıyla bir adıyla Friendship 500, yıllardır kimsenin gitmediği, unutulmuş bir McDonald’s şubesi.

Peki nasıl oldu da McBarge, dünyanın en ürkütücü McDonald's şubesi hâline geldi dersiniz?

1986 yılında Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen Expo 86 fuarı için inşa edilen McBarge, döneminin teknoloji ve mimari harikası sayılıyordu.

McBarge, Expo 86 sırasında denizde yüzen ve geleceğin teknolojisini sergileyen bir McDonald’s şubesi olması amacıyla tasarlandı.

57 metre uzunluğundaki bu devasa yapı, günde 12.000 kişiyi ağırlayabilecek kapasitedeydi ve fuarın en göz alıcı noktalarından biri olmayı başarmıştı.

McBarge döneminin çok ilerisindeydi. Böylece ziyaretçilerine sadece lezzetli hamburgerler sunmakla kalmadı, aynı zamanda geleceğin restoran teknolojisini de tanıttı.

Ancak fuar sona erdikten sonra, McBarge’ın kaderi de değişti...

Fuarın ardından McDonald’s bu yüzen restoranı bir süre daha kullanmayı düşündü, ancak planlar bir şekilde gerçekleşemedi.

Bu sebeple, “986'dan sonra McBarge, Vancouver’ın bir fiyordu olan Burrard Inlet’e çekildi ve yıllarca orada kullanılmadan bekleyerek kaderine terk edildi.

Terkedilmiş ve çürümeye başlayan bu yüzen restoran zamanla unutuldu ve eski ihtişamını kaybetti.

O eski hâlinden eser kalmayan McBarge, yavaş yavaş daha da ürkütücü bir hâl aldı ve bir zamanlar yüzlerce çalışan ve binlerce müşteriye ev sahipliği yapan bu yapı en ürkütücü McDonald’s şubesi unvanını kazandı…

Aslında McBarge’ın yeniden hayata döndürülmesi için birçok öneri de ortaya atıldı.

Bu şubenin bir müzeye ya da bir deniz ürünleri restoranına dönüştürmesi gibi seçenekler konuşulsa da bu projeler hiçbir zaman hayata geçirilmedi.

Özetle, McBarge bir zamanlar geleceğin restoranı olarak görülürken şimdi hayaletimsi görüntüsüyle keşfedilmeyi sadece maceraperestlerin ilgisini çekiyor ve yeniden hayata döndürülmeyi bekliyor.

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