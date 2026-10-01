Toyota'dan Rolls-Royce ve Bentley'e Rakip Marka: Century Yakında Dünyaya Açılacak!

Toyota, Lexus'un üstünde konumlandırdığı köklü süper lüks markası Century'yi küresel pazara taşıyarak Rolls-Royce ve Bentley'ye rakip oluyor.

Toyota, premium segmentteki temsilcisi Lexus ile uzun yıllardır üst düzey bir konfor sunsa da çıtayı daha da yukarı taşımaya kararlı. Şirket, geleneksel olarak Japonya’nın siyasi ve iş dünyası elitleriyle özdeşleşen tarihi Century ismini bağımsız bir ultra lüks markaya dönüştürerek küresel pazarlara açmayı planlıyor.

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Lexus’un da üzerinde, grubun zirvesinde konumlandırılan bu tarihi marka, Rolls-Royce, Bentley ve Maybach gibi devlerin hâkim olduğu ultra lüks sınıfta dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

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Japonya’nın makam aracından dünya sahnesine

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İlk kez 1967 yılında tanıtılan Century, onlarca yıl boyunca Japonya’da makam şoförlü lüks limuzin anlayışının simgesi oldu. Sınırlı sayılarda üretilen ve ağırlıklı olarak iç pazarda satılan model için kırılma noktası 2023 yılında yaşandı. Toyota, Century ailesine bir SUV modeli ekleyerek markayı Lexus’un üzerine yerleştirdi.

Son dönemde markanın Japonya sınırlarını aşacağına dair sinyaller oldukça güçlendi. Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda’nın, henüz resmî olarak satılmadığı ABD’ye bir Century SUV ile gelmesi dikkat çekti. Toyota Teknoloji Başkanı Hiroki Nakajima ise Detroit’te yaptığı açıklamada Century’yi "küresel bir model" olarak tanımlayarak, otomotiv dünyasından geri bildirim almak istediklerini belirtti.

Century, Asya ve Orta Doğu’daki bazı pazarlar ile Çin’de V6 motorlu SUV seçeneğiyle kademeli olarak boy göstermeye başladı ancak geleneksel V8 motorlu sedan modeli, hâlen Japonya kültürüne sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyor.

Tasarım anlayışında değişim

Century’nin bağımsız ve ultra lüks bir konumlandırmaya geçmesi, Lexus’a da kendi kimliğini geliştirmesi için daha geniş bir hareket alanı sağlıyor. Toyota, Century’yi "ürün gamının en tepe noktası" olarak tanımlarken, Lexus genel lüks pazara odaklanmayı sürdürecek.

Toyota, Century’yi yalnızca iki modellik bir seri olarak tutmayacağını geçen yıl sergilediği yüksek yapılı coupe konseptiyle gösterdi. Geleneksel ağırbaşlı sedan hatlarından oldukça farklı ve gösterişli olan bu konsept, markanın köklü geçmişine sadık kalırken modern tasarım anlayışına da açık olduğunun bir kanıtı niteliğinde.

Lüks segmentte rekabet artacak

Century’nin küresel pazara açılması, onu Rolls-Royce, Bentley ve Maybach gibi ikonik markalarla doğrudan rakip hâline getirecek. Rakip markaların aksine Century, gücünü Japon zanaatkarlığından ve sadelikten alıyor.

Bununla birlikte Japon İmparatorluk ailesi ve devlet adamları tarafından tercih edilen bir markayı yurt dışındaki ultra zengin müşterilere tanıtmak kolay bir görev değil. Toyota’nın, adını belki de hiç duymamış küresel alıcılara Century’nin Rolls-Royce seviyesinde bir prestije sahip olduğunu kanıtlaması gerekecek.

Ayrıca Toyota, gelecekteki tüm Century modellerinin tamamen elektrikli olmayacağını ve farklı güç ünitelerinin de değerlendirildiğini belirtiyor. Hatta geçmişte ikinci nesil sedan modelinde kullanılan efsanevi V12 motorun geri dönebileceğine dair söylentiler dahi otomotiv kulislerinde konuşuluyor. GR performans alt markasında olduğu gibi Century’nin bağımsız bir ultra lüks markaya dönüştürülmesinin arkasında da otomobil tutkusuyla tanınan Akio Toyoda’nın imzası bulunuyor.