Türk sinema ve televizyon dünyasının en beğenilen erkek oyuncularından bir tanesi olan Engin Akyürek, boyu ve karizmasının yanı sıra oyunculuk performansıyla da büyük beğeni topluyor ve kariyerinde pek çok önemli yapıma imza atmaya devam ediyor. Tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz en iyi Engin Akyürek film ve dizilerine gelin yakından bakalım.

12 Ekim 1981 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Engin Akyürek, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezun oldu ama gönlünde oyunculuk aşkı vardı. Türkiye’nin Yıldızları isimli yarışmaya katılan ve birinci olarak tamamlayan Engin Akyürek, televizyon dünyasına hızlı bir giriş yaptı ve Yabancı Damat dizisindeki Kadir rolü ile Türk izleyicisinin kalbini kazandı.

Elbette Engin Akyürek ismini gerçek anlamda bir yıldız yapan ve herkes tarafından sevilmesini sağlayan rolü,Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde canlandırdığı Kerim Ilgaz karakteri oldu. Daha sonra kariyerinde art arda başarılı film ve dizilerde yer almış, Kara Para Aşk dizisindeki performansı ile 2015 yılında Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday bile gösterilmiş olan Engin Akyürek’in rol aldığı en iyi film ve dizilerden bazılarına gelin yakından bakalım.

En iyi Engin Akyürek film ve dizilerinden bazıları:

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Bir Aşk İki Hayat

Kaçış

Yolun Açık Olsun

Yabancı Damat

Adım Farah

Ölene Kadar

Bir Küçük Eylül Meselesi

Kara Para Aşk

Kader

İzleyenlerin tüylerini diken diken eden bir dizi: Fatmagül'ün Suçu Ne?

Yıl: 2010 - 2012

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Beren Saat, Engin Akyürek, Fırat Çelik

IMDb: 5.9

1986 yapımı aynı isimli filmin televizyon uyarlaması olan Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde bir sahil kasabasında kendi halinde yaşayan genç bir kadın olan Fatmagül'ün hikayesini izliyoruz. Nişanlısıyla evlilik hazırlığında olan Fatmagül, kasabanın varlıklı ailesinin oğlu ve arkadaşları tarafından tecavüze uğradıktan sonra hayatı tepetaklak olur. O an sonra ahlak kavramının derinlemesine bir sorgulamasını izleriz.

Küçük kararlarla değişen hayatlar: Bir Aşk İki Hayat

Yıl: 2019

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Ali Bilgin

Oyuncular: Engin Akyürek, Bergüzar Korel, Merve Dizdar

IMDb: 6.1

Bağımsız bir yönetmen olan Umut’un en büyük hayali kendi filmini çekmektir. Gece vakti köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığı sırada bir kaza olur ve başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışarak aşık olur. Fakat tüm bunların yaşanmadığı bir senaryo daha vardır. Bu senaryo ise yalnızca Umut’un o gece dışarı çıkma kararı almamasıyla oluşmuştur. Film romantik komedi türünde de olsa aslında bir tür paralel evren hikayesi anlatıyor.

Terör örgütünün eline düşen bir gazeteci: Kaçış

Yıl: 2002

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Oyuncular: Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt

IMDb: 6.2

İlk Türk Disney Plus orijinal yapımı olan Kaçış dizisi, izleyenlere terörü daha önce hiç görmedikleri bir açıdan anlatıyor. Bir savaş fotoğrafçısı olan Mehmet, araştırma yapmak için bir grup gazeteciyle beraber bir Ezidi köyüne gitmiştir. Baskın sonucunda terör örgütünün eline düşen Mehmet, o noktadan sonra hem bir kaçış hem de bir hayatta kalma mücadelesi verir.

Geçmişi sorgulatan yolculuk: Yolun Açık Olsun

Yıl: 2022

Tür: Dram

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular: Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Belfu Benian

IMDb: 6.5

Netflix Türkiye orijinal yapımı olan Yolun Açık Olsun filmi, Hakan Evrensel tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın film uyarlamasıdır. Salih yüzbaşı, Kerim ise asteğmen olarak görev yapmaktadırlar. İki arkadaş Dalyan’a doğru bir yolculuğa çıkarlar çünkü Kerim’in tek amacı hayatının aşkı Elif’e kavuşmaktır. Aşk için çıkılan bu yolculuk, iki arkadaşın geçmişle yüzleşmesine dönüşecektir.

Ege’nin iki yakasını birleştiren aşk: Yabancı Damat

Yıl: 2004 - 2007

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Oyuncular: Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Engin Akyürek

IMDb: 6.7

Türk televizyonlarında yayınlanmış en eğlenceli dizilerden bir tanesi olan Yabancı Damat, Türk Yunan çatışmasını aşk dolu bir hikaye üzerinden anlatıyor. Yunan Niko’ya aşık olan Gaziantepli Nazlı, babasına karşı çıkarak onun arkadaşının oğluyla değil Niko ile evlenmek istediğini söylemiştir. İyi ama bu evliliğe Ege denizinin iki yakasını oluşturan Yunanlar da Türkler de razı değildir.

Kaçak kadın cinayet tanığı olunca: Adım Farah

Yıl: 2023 - …

Tür: Suç, Dram, Gerilim

Oyuncular: Engin Akyürek, Demet Özdemir, Fırat Tanış

IMDb: 6.8

İran’da doğup büyümüş genç bir kadın olan Farah, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kaçarak Türkiye’ye gelir. Burada çocuğuyla birlikte hayatta kalmaya ve onun hastalığına bir tedavi bulmaya çalışan Farah, bir cinayetin tanığı olunca yolu Tahir ile kesişir. Karanlık bir adam olan Tahir ile Farah karşılaştıktan sonra hikayemiz bambaşka bir yere doğru evrilecektir.

Müebbete mahkum edilen masum bir kadın: Ölene Kadar

Yıl: 2017

Tür: Dram

Oyuncular: Engin Akyürek, Fahriye Evcen, Gülcan Arslan

IMDb: 7.0

İzleyenlere pek çok farklı duyguyu bir arada başarılı bir şekilde anlatmayı başaran Ölene Kadar dizisinde, sevdiği kadın masum olmasına rağmen suçlanarak müebbet hapse mahkum edilen Dağhan’ın hikayesini izliyoruz. Dizideki diğer bir karakterimiz olan avukat Selvi ise Dağhan’ın yardımına koşacak ve suçsuz olan kadını içeriden çıkarmak için elinden geleni yapacaktır.

Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum: Bir Küçük Eylül Meselesi

Yıl: 2014

Tür: Dram, Gizem, Romantik

Yönetmen: Kerem Deren

Oyuncular: Engin Akyürek, Farah Zeynep Abdullah, Kaya Akkaya

IMDb: 7.1

Eylül’ün oldukça mutlu bir hayatı vardır. Derken bir gün bir kaza geçirir ve hayatının son bir ayını unutur. Çevresindekiler, her şey yolundaymış gibi davranırlar ama o bir şeylerden şüphelenir ve hislerine güvenerek Bozcaada’ya gider. Burada tanıştığı bir adama hızla ısınır. Tanıştığı bu garip adam, aslında onun hayatının en büyük aşkının ta kendisidir.

Hayatı tepetaklak olan iki insan: Kara Para Aşk

Yıl: 2014 - 2015

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Oyuncular: Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can

IMDb: 7.5

Ömer ve Elif, hayatları bambaşka olan iki farklı karakterdir. Bir gün Ömer’in nişanlısı bir cinayete kurban gider. Elif ise çocukluğundan beri kahramanı olan babasının aslında bir mafya olduğunu öğrenir. Yaşanan bu karanlık olaylar sonrası Ömer ile Elif’in yolu kesişecektir ve bu sefer ikilimizin hayatı bambaşka bir yola evrilecektir.

Masumiyet’in başlangıç hikayesi: Kader

Yıl: 2006

Tür: Dram

Yönetmen: Zeki Demirkubuz

Oyuncular: Ufuk Bayraktar, Vildan Atasever, Engin Akyürek

IMDb: 7.8

Zeki Demirkubuz’un Türk sinema tarihine altın harflerle yazılmış kült filmi Masumiyet’in orijin hikayesini Kader filminde izliyoruz. Bekir Uğur’a, Uğur Zagor’a, Zagor ise kendine aşıktır. Zagor hapse düşünce Uğur da onun peşine düşer. Bekir durur mu, o da Uğur’un peşine düşer. Bu garip aşk öyküsü giderek çirkinleşerek uzun yıllar boyunca sürecektir.

Türk sinema ve televizyon dünyasının en sevilen erkek oyuncularından Engin Akyürek’in rol aldığı en iyi film ve dizilerden bazılarını listeledik. Engin Akyürek’i ve oynadığı yapımları seviyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.