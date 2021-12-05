Epic Games, 120 TL'lik İki Oyunu Ücretsiz Olarak Sunacak

Her hafta ücretsiz oyunlar yayınlayan Epic Games, 9-16 Aralık tarihlerinde iki yeni oyunu daha oyuncularla buluşturuyor. Aksiyon oyunu tutkunlarının yanı sıra simülasyon oyunu sevenlerin de ilgisini çekecek iki farklı oyun, tamamen ücretsiz şekilde edinilebilecek.

En son oyun sektörünün ünlü şirketlerinden Harmonix’i satın almasıyla haber başlıklarında yer alan Epic Games, şimdi de hayranlarını sevindirecek bir gelişmeyle karşımıza çıkıyor. Şu anda Epic Games Store üzerinden çok oyunculu Dead by Daylight ve daha eğitim amaçlı bir havası olan White True: Learn oyunları ücretsiz olarak veriliyor. Ancak şirket bununla yetinmeyerek 9-16 Aralık tarihleri arasında iki yeni oyunu daha takipçileri için ücretsiz olarak sunacak.

Godfall: Challanger Edition

9 Aralık tarihinden itibaren ücretsiz olarak sunulacak olan Godfall, şu anda Epic Games Store üzerinden 69 TL'den satışa sunuluyor. Ücretsiz olarak sunulacak oyun her ne kadar ‘tam sürümü’ olmasa da oyuncuların ilgisini çekebilecek bir oyun. Aslına bakarsanız, PS Plus üzerinden de yayınlanacak olan Godfall’un tam sürümünün yayınlanması bekleniyordu. Böylece oyunda var olan bazı kusurların da bir nevi telafi edileceği düşünülüyordu. Fakat yine de oyun, ilginç deneyimler sunuyor.

Çileden çıkmış bir tanrıyla savaştığınız oyun, tam sürümünden farklı bir ortamda başlıyor. Oyuncular, üç tane ‘oyun sonu’ karakteriyle üç farklı görevi tamamlamak zorunda. Oyuncular, 16 Aralık tarihinden itibaren oyuna devam etmek istedikleri takdirde 15 dolar ödeyerek tam sürüm ile kaldıkları yerden devam edebilecekler.

Prison Architect

9-16 Aralık tarihlerinde Epic Games Store’da ücretsiz yer alacak bir diğer oyunsa simülasyon oyunu sevenler için birebir. Takipçilerinin hatırlayacağı üzere Epic Games, The Escapists adlı hapishaneden kaçış oyunuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket, şimdi de Steam üzerinden 50 TL'ye satılan hapishane idaresiyle sorumlu olduğunuz Prison Architect ile oyuncuları ücretsiz olarak buluşturuyor. Bir CEO tarafından görevlendirildiğiniz hapishanede birçok göreviniz bulunuyor. Bu görevleri yerine getiremediğinizde ise sonuçları büyük olabiliyor.

Her oyuncu, sorumlu olduğu hapishanenin genel idaresinden sorumlu. Her oyuncunun hapishanesi, oyun tarafından bazı kriterlere göre derecelendiriliyor. Güvenlik seviyesi, memnuniyet seviyesi ve hapishanedeki şiddet oranı gibi çeşitli kriterler, sizin oyundaki başarınızı da etkiliyor. Hapishaneyi idare edemediğiniz durumlarda ise sonuçlarıyla yüzleşmeniz gerekiyor.

Ulusal Muhafızlar’ın desteğini gerektiren hapishane isyanları, iflas, aşırı sayıda mahkum ölümü, aşırı sayıda hapishaneden kaçış, gardiyan ölümleri ve haksız sebeplerden verilen cezaların hepsi oyuncuların hapishane idaresinden kovulması için yeterli. Sunduğu özelliklerle oldukça beğenilen bir oyun deneyimi sunan Prison Architect, denemeye değer gibi gözüküyor.