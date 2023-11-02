Günümüzde bir oyun bilgisayarı satın almak artık ne yazık ki oldukça zor. Eski ve güçsüz bir bilgisayarınız varsa ve oyunlardan uzak kalmak istemiyorsanız; listemizdeki oyunlar tam size göre!

Herkesin severek oynadığı bu oyunları hâlâ oynamadıysanız ve oynamayı düşünüyorsanız, bu yapımlara çok ucuz fiyatlara sahip olabilirsiniz; elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü bu fiyatları bir daha göremeyebiliriz.

Düşük sistem gereksinimli oyunlar denilince akla gelen ilk tür 2D oyunlar oluyor. Güçlü sisteme sahip olan oyuncuların da severek oynadığı bu oyunlar, düşük sistemlerde de gayet iyi çalıştıkları için AAA oyunlara nazaran herhangi bir performans sorunu yaşatmadan tüm oyuncular tarafından akıcı şekilde oynanabiliyor.

Epic Games'teki Düşük Sitemli, Bütçe Dostu 10 Oyun

Korku ve maceranın harmanlandığı başarılı yapım: Amnesia The Dark Descent

Korku türünün en başarılı yapımlarından Amnesia, serinin en beğenilen oyunu olan The Dark Descent ile listemize dahil oluyor. Oyunun minimum sistem gereksinimleri ise 2 GB RAM ve 2.0 GHz gücünde işlemci; bu verilerden de anlaşılacağı üzere günümüzde çıkan her bilgisayar bu oyunu rahatlıkla çalıştırabilecek güçte. Korku türünü seviyorsanız Epic Games üzerinden bu oyuna 31 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Oyunun indirim dönemlerinde bir ekmekten bile daha ucuz bir fiyata, yalnızca 6,20 TL'ye satıldığını belirtmekte fayda var.

Dedektiflik konseptini bambaşka bir noktaya taşıyan: Disco Elysium - The Final Cut

Disco Elysium için türünün en başarılı oyunu dememizin hiçbir sakıncası yok çünkü Disco Elysium, The Final Cut versiyonu ile 97 puanlık metacritic skoru ile kendini kanıtlamış bir başyapıt. Minimum 2 GB Ram ve Intel Core 2 Duo bir işlemci ile günümüzdeki tüm bilgisayarlar bu oyunu sorunsuz çalıştıracaktır.

4 yıl önce çıkan efsane rol yapma oyunu, geçen yıl Türkçe dil desteğine kavuştu. Kesinlikle deneyimlemeniz gereken bu yapımı sadece 61 TL'ye, indirimle ise 16 TL gibi değerinin çok çok altında bir fiyattan satın alabilirsiniz. Oyunun Playstation ve Xbox versiyonları ne yazık ki ciddi oranda zamlandı.

Hikayesiyle ve oynanışıyla en başarılı bağımsız oyunlardan: Celeste

Kendine has hikayesiyle, oynanışıyla, müzikleriyle bağımsız oyun türleri arasında bir yıldız gibi parlayan 2D platform oyunu Celeste; henüz oyunu oynamamış oyuncular tarafından keşfedilmeyi bekleyen bir başka şaheser. Minimum 2 GB RAM'e ve Intel Core i3 M380 işlemciye; yani günümüz bilgisayarlarından çok daha düşük bileşenlere sahip olan bilgisayarlarda bile Celeste tecrübesini yaşayabilirsiniz.

Bu güzide oyunu Epic Games üzerinden indirimsiz 31 TL'ye, indirim dönemlerinde ise yalnızca 7,75 TL'ye kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Sevimli grafiklere sahip olduğu kadar zor olan bir platfomr oyunu: Super Meat Boy Forever

Bağımsız yapımlar diyince akla gelen ilk oyunlardan Super Meat Boy'un devam oyunu olan Super Meat Boy Forever, hayranları tarafından ilk oyuna kıyasla çok sevilmemiş olsa da fiyatına göre mükemmel bir deneyim yaşatacağından hiç şüphemiz yok. Sanat tasarımı ve zorluğuyla ön plana çıkan bu tatlı platform oyununu, Epic Games üzerinden indirim dönemlerinde bir sakızdan bile ucuz fiyata; sadece ve sadece 1,65 TL gibi mantık dışı bir ücret karşılığında kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunun indirimsiz fiyatı da oldukça uygun, yalnızca 33 TL'ye satılıyor. Platform türünü seven oyuncuların oynamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

Sonsuz kaos döngüsüne tutsak edilmiş dünyada döngünün kahramanı olmak: Loop Hero

Kötü bir varlığın dünyayı sonsuz bir kaos döngüsüne sokması sonucu "Loop Hero" yani döngünün kahramanı olarak bu acımasız dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunda karşılaştığımız düşmanlarla küçük savaşlar yaparak zırh, silah gibi toplanabilir eşyalar ve bunların yanında ilerleme kaydetmemizi sağlayacak önemli kartlar elde ederek keşfimize devam ediyoruz. Bu strateji oyununu oynayabilmek için minimum 2 GB RAM, Intel Core2 Duo E4500 bir işlemci ve 512 MB bir GeForce 7300 GT bir ekran kartına sahip olmanız gerekmekte.

Sistem gereksinimleri gibi fiyatı da düşük olan bu eğlenceli yapımı indirimsiz fiyatıyla Epic Games'ten 30 TL'ye, indirimli fiyatıyla ise sadece 9,90 TL'ye satın alabilirsiniz.

Kimi zaman korkutan, kimi zaman hüzünlendiren; başyapıt seviyesinde bir koleksiyon: BioShock - The Collection

Korku desek var, hayatta kalma desek var, aksiyon macera desek dibine kadar var! FPS türünde oynanışa sahip olan BioShock: The Collection da düşük sistem gereksinimli oyunlardan biri. Listemizde yer alan diğer oyunlara göre biraz daha üst bileşenler gerektiren efsane yapım, sistem tarafında minimum 4 GB RAM, 2 GB NVIDIA GeForce GTX 670 bir ekran kartı ve Intel Core 2 Duo 2.66 GHz bir işlemci gerektiriyor.

Bu 3 oyunluk şahane koleksiyonu Epic Games'ten indirimsiz 99 TL'ye, indirimli olarak ise yalnızca 19,80 TL'ye kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Dungeons and Dragons ruhunu en iyi şekilde yaşatan oyun: Darkest Dungeon

En başarılı sıra tabanlı rol yapma oyunlarından Darkest Dungeon, gerçekten adının hakkını veren; oynarken hem karakterinizin hem de sizin psikolojinizi etkileyecek derecede karanlık bir atmosfere sahip. Kısıtlı yiyecek, her geçen saniye tükenen meşale ve canavarların bitmek bilmeyen saldırılarına karşı taktikler geliştirirken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınız bu başyapıt en az 2 GB RAM ve çift çekirdekli 2.5 GHz hızına sahip bir işlemciyle çayın çerezin yanında iyi gider.

Sıra tabanlı rol yapma oyunlarını seviyorsanız, Epic Games üzerinden 39 TL'ye satın alabilirsiniz. Henüz zamlanmamışken bu oyuna mutlaka şans vermenizi tavsiye ederiz, bu fiyata böyle kaliteli bir deneyim bu devirde zor yaşanır!

Eşsiz oynanış mekaniğiyle sevilen 2D platform oyunu: Hue

Hem karanlığı hem de aydınlığı aynı anda tecrübe ettiğimiz bu sevimli oyunun aslında hüzünlü bir hikayesi var. Karakterimizin kaybolan annesini ararken atıldığımız bu macerada dünyayı bulduğumuz renklere boyayarak hem yolumuza çıkan insanlara yardım ederek hem de karşılaştığımız bulmacaları çözerek ilerliyoruz. 2 boyutlu bir platform oyunu olan Hue; minimum 2 GB RAM, Intel Core2 Duo E4300 işlemci ve 1 GB GeForce GT 610 ekran kartı ile oyunu oynamamıza olanak tanıyor.

Listemizdeki diğer oyunlar gibi Hue'da hem bütçe dostu hem de sistem dostu bir oyun. Epic Games üzerinden bu sevimli platform oyununu indirimsiz 25 TL'ye, indirim döneminde ise sadece 5 TL'ye Epic kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Merak edenler için; oyunun Steam fiyatı maalesef zamlanarak 149 TL'ye yükseldi.

Oynarken kendinizi bir animasyon filminde hissedeceğiniz tatlı mı tatlı: OobletsOoblets

Tıpkı bir çizgi filmden fırlamış gibi grafikleriyle oldukça sevimli görünen Ooblets, Epic Games'e exclusive (özel) olarak çıkış yapan bir oyun olduğu için çıkışı sırasında tartışmalara neden olmuştu. Yorgun bir iş günü sonrası kafa dağıtmak ve dinlenmek için birebir olan bu oyunu kesinlikle öneriyoruz. Ooblets de diğer oyunlar gibi düşük sistem gereksinimleri gerektiriyor. En düşük 2 GB RAM ve 3.0 GHz çift çekirdekli işlemci ile günümüz bilgisayarlarında bu oyunu sorun yaşamadan oynayabilirsiniz.

Oyunun Epic Games'te indirimsiz fiyatı 49 TL iken ne yazık ki bu fiyat Steam tarafında 380 TL.

Böylesine karanlık bir dünyada bir başına kalmış küçük bir çocuğun mücadelesine yardım ettiğimiz şaheser: Limbo

Kendine özgü sanat tasarımı ve akıl dolu bulmacalarıyla hemen hemen her oyuncunun bildiği ve severek oynadığı 2 boyutlu platform oyunu Limbo, sadece düşük sistemli bilgisayarlar için değil; mobil dahil tüm platformlarda akıcı şekilde oynanabilen nadir oyunlardan biri. Listedeki oyunlar içinde en düşük sistem gereksinimlerine sahip olan Limbo'yu oynamak için; yalnızca 512 MB RAM'e ve 2.0 GHz hıza sahip bir işlemciye sahip olmanız gerekiyor.

Oyunun sadece kendisi değil, fiyatı da oldukça güzel. Epic Games mağazasında Limbo'yu indirimsiz fiyatıyla 65 TL'ye hemen alabilir veya bir süre indirim bekleyerek 16,25 TL'ye bu güzide oyuna da kütüphanenize yer verebilirsiniz.

Bu listemizde sizlerle hem sistem dostu hem de bütçe dostu olan, henüz zamlanmamış 10 oyunu inceledik. Listemizdeki oyunların haricinde daha birçok oyun var, bju oyunları yorumlar bölümünde belirtmeyi ve bizlerle paylaşmayı unutmayın!