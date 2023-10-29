Steam'in Türk lirası desteğini kaldırıp dolar kuruna geçmesiyle birlikte, oyuncular olarak ucuz oyun arayışına girdik, neyse ki Epic Games kalesi hâlâ yıkılmadı.

Yıllardır dolar kurunu 2 TL'de sabit tutan ve bir yıl önce 1 doları 10 TL'ye sabitleyen Steam, maalesef 20 Kasım 2023 tarihinde Türk lirası yerine artık oyunları dolarla satacak.

Türk oyuncuların son kalesi olan Steam, geçen yıl ülkemizdeki kur dalgalanmaları sebebiyle yıllardan sonra ilk defa oyunların tavsiye edilen satış fiyatlarını yaklaşık %400 oranında artırmıştı. Epic Games tarafında böyle bir durum yaşanmadığından ötürü, Steam'de ciddi oranda zamlanmış olmalarına rağmen Epic Games'te hala çok komik fiyatlara satılan başarılı oyunlar var.

Steam'in neden TL'ye veda ettiği hakkında bilgi sahibi olmak için öncelikle şu videomuzu izlemenizde fayda var.

Steam, 20 Kasım'dan itibaren fiyatlandırmasını dolar üzerinden yapacak. Türkiye dahil 20 farklı ülkede sadece dolar birimini kullanacak olan Steam, konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı yayımladığımız video üzerinden ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Gelelim asıl konumuza. Steam'in TL'den vazgeçmesi üzerine pek çok kullanıcı, yönünü Epic Games'e çevirmeye başladı. Bu içeriğimizde Epic Games'in artan oyun fiyatlarına karşı uygun rakamlarla satışa sunduğu oyunları sıraladık.

Steam'de zamlanan ancak Epic Games'te fiyat artışlarına inatla direnen kayda değer oyunlar:

Dying Light: Definitive Edition

Yılların eskitemediği efsane yapım Dying Light, Definitive Edition versiyonu ile birlikte modern grafiklerle hâlâ oynaması en keyifli oyunlardan biri. Oyunun Steam fiyatı 558 TL iken Epic Games'te indirimsiz haliyle bile 119 TL fiyat etiketine sahip. İndirim dönemlerinde Epic Games'te bu güzide oyuna 23,80 TL gibi gülünç bir ücret karşılığında sahip olabilirsiniz.

Ek olarak bir süre önce Dying Light: Enhanced Edition, Epic Games'te ücretsiz dağıtılan oyunlardan biriydi.

Outlast 2

Korku oyunu denince akla gelen ilk oyun Outlast desek pek yanılmış sayılmayız. Efsane serinin ikinci oyunu Outlast 2, listemizde yer alan oyunlar içinde fiyatı en absürt oyunlardan biri. Steam'de 280 TL fiyat etiketine sahip olan bu oyun, Epic Games indirimlerinde 7,35 TL; yanlış duymadınız, sadece 7,35 TL!

Oyunun indirimsiz fiyatı ise 49 TL. Steam ile karşılaştırdığımızda indirimsiz hali bile yaklaşık 6 kat daha ucuzken, böyle bir oyunu 7 TL'ye alabilmek büyük nimet!

Detroit: Become Human

Seçimlerimizin oyunun her anında büyük öneme sahip olduğu, Sony'nin en başarılı interaktif hikâyeli oyunlarından Detroit: Become Human, Steam mağazasında 470 TL'ye satılırken, Epic Games üzerinden bu oyuna yalnızca 142 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Steam'in yüksek fiyatına rağmen 142 TL'yi fazla bulursanız, "Ben risk severim, zam gelmeden son bir indirim beklerim." derseniz, geçtiğimiz aylarda oyunun birkaç kez %50 indirimle 71 TL'ye düştüğünü söyleyebiliriz. Yatırım tavsiyesi yapmıyoruz ancak oyunların fiyatı aniden değişebildiği için fiyatı güncellenmeyen oyunlar için bu fiyatlar son şansımız olabilir.

Hades

En başarılı indie (bağımsız) oyunlardan biri olan Hades, hiç şüphesiz günümüzde çıkan roguelike oyunlar içinde oynaması en eğlenceli olan yapımlardan. Ne yazık ki bu oyun da Steam'de ciddi zamlara maruz kalan oyunlardan biri; ancak endişelenmeye gerek yok çünkü Epic Games'te fiyatı hâlâ çok uygun! Steam üzerinde 235 TL'ye yükselen Hades, Epic Games üzerinden yalnızca 40 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Hades, bu içeriğimizi hazırladığımız sırada Epic Games üzerinde %50 indirim ile 20 TL gibi çok ucuz bir fiyata satılmakta.

Metro Exodus

Nükleer facia sonrasında insanlığın metro tünellerinde yaşamaya mecbur kaldığı, Metro serisinin son çıkan oyunu Metro Exodus, Steam'de maalesef geçen ay 374 TL'ye yükseldi. Bu fiyat yükselişine karşın Epic Games tarafında oyun hâlâ eski fiyatı olan 187 TL'ye satılmakta.

Fiyatından çok daha fazlasını hak eden bu harika oyun, Epic Games'in indirim dönemlerinde 46 TL'ye kadar düşmekte.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Dünya genelinde oldukça sevilen ve adından hala söz ettiren, oyun tarihinin kült yapımlarından Tomb Raider; serinin çıkış yapan son oyunu olan Shadow of the Tomb Raider'ın Definitive Edition versiyonu Steam'de korkunç bir fiyat güncellemesiyle birlikte 1146 TL'ye yükselmişti. Oyun, Epic Games üzerinde geçen yıl ücretsiz olarak verilmişti.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, Epic Games'te hâlâ eski fiyatı olan 164 TL'ye satılıyor. İndirim dönemlerinde oyunun 49,20 TL'ye düştüğünü hatırlatmakta da fayda var.

Dead Cells

Roguelite ve Metroidvania türünün karışımı olan Dead Cells, oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceğiniz indie bir başyapıt. Eskiden Steam'den çok ucuza satın alabildiğimiz bu oyun da maalesef son zam dalgasının kurbanı oldu ve yeni fiyatı olan 179,99 TL ile listemize dahil oldu.

Epic Games üzerinde sadece 39 TL'ye satın alabileceğiniz bu yapıma indirim dönemlerinde 23,40 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Death's Door

İlk etapta Xbox konsolu için özel olarak çıkan ancak daha sonra tüm platformlara çıkışını yapan, Metacritic puanı oldukça yüksek olan izometrik soulslike türündeki bu oyun da Steam'de yaklaşık 4 kat zamlanarak 190 TL'ye yükseldi. Death's Door, Epic Games'te değerinin çok altında bir fiyata; yalnızca 50 TL'ye satılıyor!

Kesinlikle kaçırılmaması gereken bu yapım şu an indirimde ve sadece 20 TL karşılığında oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz!

A Plague Tale: Innocence

Zengin bir hikâye anlatımına sahip bir oyun olarak karşımıza çıkan A Plague Tale: Innocence, Epic Games'in bir süre önce ücretsiz olarak dağıttığı oyunlardan biriydi. Steam'de 750 TL gibi çok yüksek bir fiyatı olan bu oyun, Epic Games'te indirimsiz olarak 250 TL, indirimli olarak ise yalnızca 50 TL'ye satılmakta.

Bu fiyata bu kalitede bir oyun bulmak bu devirde oldukça zor! Serinin ikinci oyunu ilginizi çektiyse, seriye bu oyuna bir şans vererek başlamanızı tavsiye ederiz.

This War of Mine

Savaşın psikolojik etkilerini başarılı bir şekilde anlatan ve oyuncuya yaşatmak istediği duyguları hissettirebilen, listemizin bir diğer indie oyunu olan This War of Mine; Steam'de geçtiğimiz aylarda diğer oyunlar gibi zamlanarak 190 TL'ye yükseldi. Oyun, Steam'in fiyat güncellemesine rağmen Epic Games mağazasında eski fiyatı olan 31 TL karşılığında alınabilir durumda.

Steam tarafında ortalık bu kadar karışıkken indirim beklemek gibi bir çılgınlık yaparsanız, oyuna 6,20 TL fiyatına; yani bir ekmekten bile daha ucuz bir fiyata sahip olabilirsiniz!

Steam ve Epic Games'te en dikkat çeken ve en çok satan 10 oyunu derlediğimiz bu listedeki oyunlar haricinde eklemek istediğiniz oyunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!