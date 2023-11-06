Korku oyunları, sevenin çok sevdiği; sevmeyenin ise arkasına bile bakmadan kaçtığı bir oyun türü. Sürükleyici bir hikâye anlatımıyla sunulan, gerilim dolu korku oyunlarının kalitelerine edilecek laf yok ancak korkutma işini "jumpscare" yani ekrana bir şeyin aniden gürültü ile fırlaması ile yapan oyunlar oyuncular tarafından pek sevilmiyor.

Geçtiğimiz hafta Cadılar Bayramı olması sebebiyle korku oyunlarının satışları diğer aylara göre oldukça arttı. Korku türündeki oyun sıklığı az olduğundan, fiyat güncellemeleri de ne yazık ki daha hızlı yapıldı ve listemizdeki çoğu oyun maalesef Epic Games'te bile zamlandı.

Zamlı fiyatlarına rağmen ABD fiyatlarına göre hâlâ uygun fiyatlardan satılan bu oyunlar, bir fiyat güncellemesine daha maruz kalabilirler.

Son yıllarda çıkış yapan en kaliteli korku oyunlarından: Alan Wake II

Serinin ilk oyunu olan Alan Wake, 2010 yılında Xbox özel oyunu olarak çıkmıştı. Neyse ki Alan Wake 2, tüm platformlara aynı anda çıkışını yaparak PlayStation ve PC oyuncularını bu kaliteli yapımdan mahrum bırakmadı.

İlginç ritüellerle olağanüstü cinayetler işleyen bir tarikatın izini sürmek için Bright Falls kasabasına gelen, zorlu davaların başarılı FBI ajanı Saga Anderson; on yıldır kayıp olan ünlü yazarımız Alan Wake ile ilgili ipuçları bulmasıyla hikâye başlıyor.

Alan Wake 2, Epic Games mağazasında şu an 912 TL fiyat etiketiyle en çok satan korku oyunları listesinde lider durumda.

Korku sevenlerin uzun süredir beklediği başarılı yapım: The Outlast Trials

En sevilen korku oyun serilerinin başında gelen Outlast'ın son oyunu The Outlast Trials, birkaç ay önce çıkış yaparak serinin sevenlerini oldukça mutlu etti.

Soğuk Savaş döneminde geçen efsane yapımın bu oyundaki hikâyesi ise oldukça ilginç. Serinin önceki oyunlarından da bildiğimiz Murkoff şirketi, korkunç deneyler yapmak için evsiz ve kimsesiz insanları sokaklardan topluyor.

Maalesef bizi de denekler arasına alıyorlar ve karakterimizi akılalmaz işkencelere maruz bırakıyorlar. Oyun hassas görüntüler içerdiği için sağlam bir mideniz var ise oynamanızı tavsiye ediyoruz.

The Outlast Trials yeni çıkmış bir oyun olmasına rağmen Epic Games'ten oyunu indirimsiz fiyatı olan 269 TL'ye kütüphanenize ekleyebilirsiniz. İndirim dönemlerinde ise oyunun fiyatı 215 TL'ye kadar geriliyor.

Korku duygusunu çok başka bir şekilde yaşatan, kendine özgü sanat tasarımıyla: Scorn

Karanlık ve puslu atmosferiyle Scorn; korkutucu ve gerici bir yapım olmanın aksine, oynayan çoğu oyuncu tarafından "oynayanın midesini bulandıran, içini karartan" bir oyun olarak tanımlanıyor.

Scorn, hiç şüphesiz diğer korku oyunlarından ayrılan, bambaşka bir oyun. Kelimelerle anlatmanın pek mümkün olmadığı Scorn, ancak tecrübe edilerek anlaşılabilecek türden bir yapım.

Oyun size hiçbir yol göstermiyor ve hikâye ile ilgili hiçbir bilgi vermiyor, yaşatmak istediği kasvetli ve çaresiz havayı iliklerimize kadar yaşatıyor. Akıl dolu bulmacaları ve kendine özgü sanat tasarımıyla Scorn kesinlikle şans verilmesi gereken oyunlardan.

Bu eşsiz yapıma Epic Games üzerinden 365 TL'ye sahip olabilirsiniz. Oyun fiyatı son indirimlerde 146 TL'ye kadar düşmüştü.

12 yıllık bekleyişin ardından hem korkutan hem de eğlendiren: Dead Island 2

Çıktığı dönemde oyuncuların beğenisini toplayan zombi temalı korku oyunu Dead Island, hayranlarını tam 12 yıl beklettikten sonra nihayet ikinci oyunuyla tekrar oyun sektörüne döndü.

Hayatta kalma korku oyunu türünde olan bu yapım, aynı zamanda bir aksiyon rol yapma oyunu. Serinin ikinci oyununda artık korku oyunlarında klişe hâline gelen zombiler bizi karşılıyor.

Bu tarz oyunlarda hikâyeden çok oynanış mekanikleri, sanat tasarımı ve vuruş hissiyatı öne çıkıyor ve dürüst olmak gerekirse Dead Island bu konularda oldukça başarılı olmuş. İlk oyunu keyif alarak oynadıysanız, Dead Island 2'yi seveceğinizi düşünüyoruz.

Dünya çapında 60 dolarlık fiyat etiketiyle çıkan başarılı yapım, Epic Games'te 429 TL'den satılıyor. Henüz 7 ay önce çıkmış olmasına rağmen Dead Island 2'nin fiyatı, indirim dönemlerinde 300 TL'ye kadar düşüyor.

Dead Space'i aratmayan, bilim kurgu ve uzay temalı korku oyunu: The Callisto Protocol

Bilim kurgu ve korku türünün harmanlandığı The Callisto Protocol, eşsiz sanat tasarımı ve gerici ortamı ile türü seven oyuncuların yıllardır beklediği Dead Space özlemini bir nebze de olsa gidermeyi başarmış bir yapım olarak karşımıza çıkıyor.

Jüpiter'in ikinci uydusu olan Callisto'da geçen hikâyede, kargo gemisi pilotu olarak görev yapan kahramanımız Jacob Lee'nin başına gelen talihsiz olaylara eşlik ettiğimiz bu oyunda korkuyu da aksiyonu da dibine kadar yaşayacaksınız!

Listemizdeki diğer oyunlar gibi The Callisto Protocol de yeni çıkmış ve Türkiye'ye özel fiyatlandırmaya sahip oyunlardan biri. Epic Games'te 499 TL fiyat etiketine sahip olan bu oyuna indirim dönemlerinde 299 TL karşılığında kütüphanenizde yer verebilirsiniz.

Parkur mekanikleri ve Türkçe dil desteğiyle oynanışı çok zevkli bir korku oyunu: Dying Light 2 Stay Human

Dying Light'ın oyuncular tarafından büyük övgüler toplamasından tam 7 yıl sonra serinin ikinci oyunu olan Dying Light 2 Stay Human sonunda oyuncularla buluştu. Parkur ve oynanış mekanikleriyle öne çıkan hayatta kalma korku oyunu, ilk oyuna göre daha canlı bir renk paletine sahip olan Dying Light 2'de hikâyeyi seçimler yaparak kendimiz belirliyoruz.

Oyun, hikâye açısından çok başarılı olmasa da Türkçe dil desteğine sahip olması Türk oyuncular olarak bizleri oldukça mutlu etmişti.

Kısa bir süre önce ne yazık ki %100 oranda zamlanarak bizleri üzen Dying Light 2, şu an Epic Games mağazasında 699 TL'ye satışta. Hemen hemen her indirim döneminde bu fiyat %50 indirimle 349 TL'ye kadar düşüyor.

Oyuncuyu ürküten, eşsiz hikâyesi ve mükemmel ses tasarımıyla: SOMA

Muhteşem hikâyesi ve karanlık havasıyla SOMA, son on yılın en başarılı korku oyunlarından biri. Amnesia serisinin yapımcılarının elinden çıkan bu mükemmel yapım; bilim kurgu temalı, hayatta kalma korku oyunu türünde bir oyun.

Dünya'ya çarpan bir meteor sonucunda kendimizi PATHOS-2 isimli su altı tesisinde bulduğumuz, korku ve gerilimin had safhada olduğu bu oyunda; insan olduklarını düşünen paslı ve eskimiş psikopat robotlarla ıssız koridorlarda mücadele ediyoruz.

Oyunun sanat tasarımı, karakter seslendirmeleri ve mükemmel ses efektleriyle SOMA; bir oyundan çok, tecrübe edilmesi gereken bir deneyim.

SOMA, Epic Games'te hak ettiği değerin çok altında bir fiyat olan 49 TL'ye satılmakta. Bu başarılı yapımı, indirim dönemlerinde yalnızca 9 TL'ye kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Korku severlerin beklentilerini fazlasıyla karşılayan kaliteli yapım: Amnesia The Bunker

Sevilen korku oyunu serisi Amnesia'nın geçtiğimiz aylarda çıkan son oyunu The Bunker, Birinci Dünya Savaşı dönemini konu alıyor. Diğer korku oyunlarına göre çok farklı ve özgün bir konuya sahip olan başarılı yapımda; girişleri tamamen yok edilmiş, çıkışı olmayan bir sığınağa hapsediliyoruz.

Dışarıda savaş tüm hızıyla devam ederken, karanlık ve tekinsiz bu sığınağa bizi korumak amaçlı almadıkları aşikâr. Eğer Amnesia serisini seviyorsanız korku ve gerilimin savaş psikolojisiyle birleştiği bu oyunu oynamanızı şiddetle öneririz.

Henüz yeni çıkmış bir oyun olmasına rağmen, Epic Games mağazasında yalnızca 189 TL'ye satılıyor. 1 doların 28,42 TL olduğu bu dönemde, yeni çıkmış bir oyunun bu fiyata satılması oldukça sevindirici. Oyun, geçtiğimiz aylarda indirime girerek 141 TL'ye düşmüştü.

Hem korkutucu hem duygusal hem de aksiyon dolu bir macera: The Evil Within 2

Serinin en az ilk oyunu kadar sevilen The Evil Within 2'de olaylar çok başka boyutlara gidiyor. İlk oyunun 3 yıl ilerisinde geçen oyunumuzda, baş kahramanımızın bir yangın sonucu öldüğünü sandığı küçük kızı Lily'nin; Mobius isimli şeytanî bir grubun, insanların zihinlerini kontrol ederek tüm insanlığı ele geçirmeyi amaçlayan STEM deneylerine alet edildiğini öğreniyoruz.

Kahramanımız, Lily'yi kurtarmak için deneylerde kullanılan STEM makinelerine bağlanmak zorunda kalır. Gerilim, aksiyon ve korku dolu maceramız tam olarak burada başlıyor.

Epic Games'te serinin iki oyunu da kısa bir süre önce ücretsiz olarak verilmişti. Eğer serinin ilk oyununu oynayıp beğendiyseniz ve ikinci oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize eklemediyseniz, 349 TL karşılığında bu oyuna sahip olabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, korkuturken güldüren çevrim içi korku oyunu: Dead by Daylight

Bilindiği üzere korku oyun türü, belirli bir hikâye üzerinden giden ve genelde tek kişilik oyunlardır. 2016 yılında çıkış yapan Dead by Daylight bu geleneği bozarak çevrim içi bir hayatta kalma korku oyunu olarak oyuncularla buluştu.

5 kişinin çevrim içi olarak oynadığı bu oyunda 4 kişi kurban, 1 kişi ise katil oluyor. Katil olan kişinin yapması gereken tek şey 4 kişiyi oyun dışı bırakmak iken diğer 4 kişi bu katilden kaçmaya çalışıyor. Katile karşı saldırarak zarar vermemiz mümkün değil ancak haritadaki belirli görevleri yaparak katili alt etmek mümkün.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bu eğlenceli yapım, Epic Games'te 99 TL'lik uygun fiyatıyla kesinlikle alınması gereken bir oyun. Sık sık indirime giren Dead by Daylight'ın fiyatı, 49 TL seviyelerine kadar düşüyor.

İçeriğin başında da belirttiğimiz gibi korku oyunları; sevenin çok sevdiği, sevmeyenin ise kolay kolay oynamak istemeyeceği bir tür. Bu listemizde korku türünü sevenler için Epic Games'in en çok satan 10 korku oyununu inceledik. Bu oyunlara ek olarak eklemek istediğiniz korku oyunlarını yorumlar kısmından bizlerle paylaşmanızı bekliyoruz!