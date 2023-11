Aksiyon türündeki klasikleşmiş kült yapımları, ucuzuyla pahalısıyla inceliyoruz. Listemizde bizleri zamlanarak üzenler de var, henüz fiyatı artmamış olup sevindirenler de. Son kalemiz olan Epic Games, henüz yıkılmadı ancak bazı oyunlar var ki yeni fiyatları hiç hoş değil.

Türk oyuncular olarak en sevdiğimiz oyun türü hiç şüphesiz aksiyon oyunları. Hal böyle olunca, Epic Games'teki en çok satan aksiyon oyunlarını derleyip henüz bu oyunlara sahip değilseniz sizleri oyun dünyası için bu kritik dönemde haberdar etmek istedik.

Steam'in Türk lirasını reddetmesiyle Epic Games'e geçişlerin başlaması kaçınılmaz oldu. Listemizdeki bazı oyunlar zamlanmış olmalarına rağmen bir kez daha fiyat güncellemesine maruz kalabilir, bu yüzden indirim dönemlerini takip etmek bu noktada çok önemli.

Bir döneme damgasını vurmuş, zamanının çok ötesindeki oyun: Mafia - Definitive Edition

İlk olarak 2002 yılında tanıdığımız Mafia serisinin ilk oyunu olan Mafia 1'in Definitive Edition versiyonu ile listemize başlamak istedik. Günümüzde "Definitive Edition" adı altında yenilenen oyunlara ders olarak anlatılması gereken bu muhteşem yapım; nefes kesen aksiyon sahnelerine ve oyuncuyu kendine bağlayan harika bir hikayeye sahip. Kendi halinde bir taksi şoförü olarak başladığımız bu oyunda olaylar öyle yerlere gidiyor ki kendimizi bir anda mafyanın içinde buluyoruz.

Mafia Definitive Edition'ı Epic Games'ten indirimsiz 259 TL'ye satın alabilir veya indirim bekleyerek 90 TL'ye bu şaheseri kütüphanenize dahil edebilirsiniz. Hatırlatmakta fayda var; serinin tüm oyunlarını barındıran Mafia Trilogy paketini indirim dönemlerinde 149 TL'ye alabilirsiniz.

Korku, gerilim, aksiyon ve macera! Karşınızda: Alan Wake Remastered

Alan Wake adında çok ünlü ve sevilen bir yazarı canlandırdığımız bu aksiyon-korku oyununda; karakterimizin bozulmuş psikolojisiyle başa çıkmaya çalışıyoruz. Uzun bir süredir roman yazamayan karakterimiz, eşinin bu durumdan rahatsız olması sonucunda eşiyle tatil yapmak için bir kasabaya gider. Karakterimizin akıl sağlığını giderek kaybettiği ve olmayan şeyleri görmeye başladığı bu kaliteli yapımda; karşımıza çıkan yaratıklara karşı aksiyon ve korku dolu maceralara atılıyoruz.

Henüz serinin devam oyunu olan Alan Wake 2 yeni çıkmışken, türü seven oyunculara bu oyunu kesinlikle tavsiye ediyoruz. Epic Games'te 49 TL'lik indirimsiz fiyatıyla bile oldukça uygun olan bu başyapıt, indirim dönemlerinde yalnızca 19 TL'ye satın alınabiliyor.

Star Wars'lu Dark Souls: STAR WARS Jedi: Fallen Order

Star Wars film serisini seven oyuncuları başarılı çıkışıyla çok sevindiren bu oyun; aksiyon, macera ve soulslike türlerinin harmanlandığı bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye, Jedi Order’ın tasfiye edilmesinden beş yıl sonrasını anlatıyor. Bir zamanlar Jedi bir Padawan olan ana kahramanımız Cal’ı yönettiğimiz bu oyunda, Jedi olduğumuzu belli etmeden; günlerimizi sıradan bir çalışanmış gibi geçiriyoruz. Bir gün Jedi olduğumuz ortaya çıkıyor ve aksiyon dolu maceramız burada başlıyor.

Bu kaliteli yapıma, Epic Games mağazasında şu an aktif bir indirim olduğundan 70 TL’ye sahip olabilirsiniz. Merak edenler için oyunun indirimsiz fiyatı da 280 TL.

Video oyun tarihinin kült yapımlarından, efsane FPS oyunu: Quake II Enhanced Edition

FPS oyun türünün atalarından, döneminde çok büyük başarılara imza atan Quake serisinin ikinci oyunu olan Quake 2; Enhanced versiyonunun çıkışıyla sevenlerine nostaljiyi dibine kadar yaşattı. DOOM'un başarısından sonra aynı yapımcı firma tarafından 1997 yılında çıkan Quake 2, hikayesiyle öne çıkan oyunlardan değil; oynanışıyla öne çıkan oyunlardan. İster arkadaşınızla co-op ister tek başınıza oynayabileceğiniz bu efsanevi yapımın günümüz oyun grafiklerine uyumlu olarak geliştirilmiş Enhanced sürümü, 3 ay önce çıkışını yaptı.

Epic Games üzerinden 172 TL'ye tam fiyattan alabileceğiniz bu başyapıtın indirimli fiyatı ise yalnızca 68 TL. 25 yıl önce bu kült oyunu severek oynadıysanız, Enhanced versiyonuna kesinlikle bakmanızı tavsiye ediyoruz.

Çoğu oyuncuya göre tüm zamanların en iyi hikayeli aksiyon oyunu: The Last of Us™ Part I

Yılın oyunu ödülü de dahil olmak üzere 200'den fazla ödül alan, Sony markasının PS3 konsollarında en çok satan oyunu The Last of Us'ın ilk oyunu; modern grafikleriyle çıkışından 9 yıl sonra tekrar serinin hayranlarıyla buluştu. Baba kız konseptini en iyi anlatan oyunların başında gelen başarılı aksiyon oyunu, oldukça hüzünlü bir hikayeye sahip. Hikaye, ana karakterimiz Joel'ın kızıyla birlikte yaşadığı evlerinde başlıyor. Joel'ın eşi, geçmişte aielsini terk ettiği için kızıyla yaşayan kahramanımız, bir mantar türünün mutasyona uğraması ve tüm insanlığı zombi benzeri şuursuz yaratıklara çeviren bir virüsün ortaya çıkışıyla birlikte; Joel için uzun ve acı dolu bir yolculuk başlıyor.

The Last of Us serisi uzun yıllardır PlayStation exclusive (özel) oyunuyken, bu yılın Mart ayında bilgisayara da çıkışını yaptı. Oyun, 599 TL fiyatıyla çıktı ancak 3 ay sonra zamlanarak 1099 TL'ye yükseldi. Bu şahesere Epic Games indirimlerinde 880 TL karşılığında kütüphanenize yer verebilirsiniz.

Kimilerine göre son yıllarda çıkan en iyi AC oyunu: Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed efsanesinin Yunan mitolojisinde geçen oyunu AC: Odyssey, birçok oyuncu için son çıkan AC oyunları içindeki en iyi oyun. AC serisi suikastçilik çizgisinden ayrılarak looter sistemine geçmesi oyuncuları kızdırmış olsa da serinin bu oyunu hem hikaye bakımından hem de oynanış bakımından oynayanlara istediğini veriyor. Bir paralı asker olarak oynadığımız bu oyunda, erkek karakter seçersek Alexios; kadın karakter seçersek Kassandra olarak oynuyoruz. Oyunda henüz kardeşimiz bebek iken, Sparta için bir tehdit olduğu ve öldürülmesi gerektiğini söyleyen bir kahini küçük yaşımızda öldürerek hikayeye başlıyoruz.

AC: Odyssey geçmişte çok uygun fiyatlara satılıyordu ancak kısa bir süre önce büyük oranda zamlanarak ne yazık ki 699 TL'ye yükseldi. İndirim dönemlerinde 139 TL gibi günümüz ekonomisinde uygun fiyatlı sayılabilecek bir ücret karşılığında oyuna Epic Games üzerinden sahip olabilirsiniz.

Yunan Panteon'unu yok ettikten sonra yolu İskandinav mitolojisine düşen Kratos'un hikayesi: God of War

God of War serisi yıllardır hack and slash türünde izometrik bakış açısına sahip bir aksiyon oyunuydu. Serinin 2018 yılında çıkan oyununda yapımcı şirketin aldığı bir kararla God of War, tür olarak köklü bir değişikliği gitti. God of War, artık TPS aksiyon-macera türü ile karşımızda. Serinin bir önceki oyununda "Savaş Tanrısı" Kratos, babası Zeus da dahil olmak üzere Olimpos Dağı'ndaki tüm Tanrıları; kısaca tüm Yunan Panteonu'nu yok etti. Bu oyunda ise İskandinav mitolojisine geçiş yapan karakterimiz, eşi Faye'in ölümü sonrasında; Faye'in son isteği olan "küllerinin tüm diyarlardaki en yüksek dağdan serpilmesi" vasiyetini yerine getirmek amacıyla henüz çocuk yaşta olup bu yolculuk için hiç hazır olmayan oğlu Atreus ile bu zorlu yolculuğa çıkmak zorunda kalır.

God of War, ne yazık ki ciddi oranda zamlanan oyunlardan. Oyun şu an Epic Games üzerinden 899 TL fiyatıyla satışta. İndirim dönemlerinde ise bu fiyat 539 TL'ye kadar düşüyor. God of War'un zamlanmadan önceki indirimsiz fiyatı 329 TL, indirimli fiyatı ise 197 TL idi.

Kendine has sanat tasarımı ve oynanış mekanikleriyle en eğlenceli bağımsız yapımlardan: Control

Üçüncü şahıs nişancı oyun türünün aksiyon ve macera ile harmanlandığı Control; aynı Alan Wake gibi kendine özgü korku unsurları barındıran; aynı yapımcı şirketin elinden çıkmış çok kaliteli bir yapım. Oyunda karakterimiz Jesse Faden'ın, ailesini birtakım paranormal olaylar sonucu kaybetmesiyle birlikte, karakterimiz bu olayın peşine düşüyor. Paranormal olgularla ilgilenen bir devlet yapılanması olan Federal Kontrol Bürosu'na giderek, Hiss adı verilen belirsiz ve kontrolsüz bir gücün neden olduğu yıkımı durdurmak ve bu gücün tüm gizemlerini açığa çıkarmanın peşindeyiz.

Control, geçmişte Epic Games'te ücretsiz verilen oyunlardan biriydi. Ücretli olarak bile alınsa fiyatını sonuna kadar hak edecek bu yapımın normal fiyatı 149 TL iken indirimli fiyatı ise 39 TL. Ne yazık ki günümüzdeki oyun fiyatlarına kıyasla oyunun tam fiyatı bile oldukça uygun.

Film oyunları kötü olur algısını çürüten nadir oynulardan - Batman™: Arkham City - Game of the Year Edition

Film oyunlarına olan ön yargılı bakış açılarını tamamen kıran Batman: Arkham City, tüm oyunseverlerin kesinlikle oynanması gereken yapımların başında geliyor. Batman: Arkham Asylum'ın devam oyunu niteliğinde çıkan Arkham City; aksiyonuyla, mükemmel dövüş mekanikleriyle ve kayda değer hikayesiyle çıkış yaptığı yıl ciddi ses getirmişti. Hikayeyi kısaca özetlemek gerekirse, belediye başkanı Sharp Gotham; Arkham Asylum’ı yok ettiğini ve Gotham şehrindeki suçlular için yeni bir projesi olduğunu duyurur. Bu proje ile şehrin bir bölgesine duvar örerek suçlularla sivil halkı ayırmayı amaçlamaktadır.

Bu durum Batman’in hoşuna gitmez ve projenin aleyhinde açıklamalar yapması sonucu tutuklanır. Kahramanımız hapishaneden kaçtıktan sonra baş düşmanı Joker’in ciddi bir hastalığa yakalandığını ve bu hastalığın yayılmaya başladığını öğrenir. Bu noktadan sonra aksiyon dolu hikaye başlar. Epic Games'ten, indirimsiz fiyatıyla bile bedava denebilecek 31 TL'lik fiyat etiketiyle bu oyunun "GOTY" versiyonuna sahip olabilirsiniz. İndirimli fiyatı olan 7 TL ise gerçekten bu oyuna bir hakaret niteliğinde ucuz!

Eşsiz bir level dizaynına sahip olan, son yıllarda çıkmış en başarılı bağımsız oyunlardan biri: Sifu

Sifu, eşsiz sanat tasarımı ve harika level dizaynı ile oyuncuları memnun etmeyi başarmış; beat 'em up ve aksiyon türünde bir oyundur. Oyunun başında, bir dövüş okulunun Sifu'su (ustası) olan yaşlı adamı ve oğlunu geçmişte yaşanan bir olay sebebiyle öldürerek oradan ayrılıyoruz. Sifu'nun oğlu, doğaüstü güçlere sahip bir tılsım taşıdığından dolayı öldükten bir süre sonra tekrar diriliyor. Bu sekansın sonunda oyun günümüze dönüyor ve günümüzde Sifu'nun oğlu olarak; babamızı öldüren kişinin peşine düşüyoruz.

Oyunun başında bizi dirilten bu tılsımı oyun boyunca öldüğümüz noktalarda tekrar dirilmek için kullanıyoruz. Her ölüşümüz sonrasında yaşlanmaya başlıyoruz ve buna bağlı olarak can barımız da azalıyor. 20 yaşında başladığımız bu oyunda ölümlerimizle birlikte 70 yaşın üstüne çıkıp ölürsek tılsımımız maalesef bizi tekrar diriltmiyor.

Epic Games'ten indirimsiz 289 TL'ye, indirimli olarak ise 173 TL fiyat etiketiyle bu zor ama bir o kadar da eğlenceli oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Sizler için derlediğimiz birbirinden sürükleyici 10 aksiyon oyununu inceledik. Epic Games, henüz Steam gibi Türk lirasını reddetmemişken; aksiyon türünü seviyorsanız listedeki ucuz oyunları bir an önce almanızı tavsiye ederiz. Listemizin sonuna gelmişken, "keşke şu oyunu da ekleseydiniz!" dediğiniz bir oyun varsa, yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!