Steam, 20 Kasım'da Türk Lirası ile işlemleri sonlandırıp dolar üzerinden fiyatlandırma yapmaya başlayacak. Yayıncıların ürünlerini satışa sunduğu fiyatlara bakarsak, henüz TL ile fiyatlandırma sona ermeden alınması mantıklı olan pek çok oyun var.

Dünyanın en büyük oyun platformu olan Steam, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 25 ülkede yerel para birimiyle alışverişleri sonlandıracağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından oyunların fiyatlarının ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Oyunların fiyatlarını TL ve USD cinsinden karşılaştırdığımız bu içerikte, düzenleme etkin hale gelmeden önce alınabilecek oyunlara bir bakış atacağız. Öte yandan bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir, şirketlerin fiyatlandırma politikaları farklı olabilir.

Steam'deki yeni dönemin oyunculara neler getireceğini anlattığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Steam dolara geçmeden önce satın almanız gereken oyunlar:

1- EA Sports FC 24

Dünyanın en popüler futbol oyunu olan EA Sports FC 24, şu anda Steam'de 69,99 dolardan satılıyor. Yerel fiyatlandırma uygulanmaması durumunda bu oyunu dolarla almak istediğimizde güncel kurla 1.970 TL ödeyeceğiz. Oyunun şu andaki fiyatı ise 1.199 TL.

2- Baldur's Gate 3

Pek çok kişiye göre tarihin en iyi RPG oyunu olan Baldur's Gate 3, 59,99 dolardan, yani güncel kurla 1.689 TL'den satılıyor. Oyunun TL ile satış fiyatı ise şu anda 799 TL.

3- Euro Truck Simulator 2

Hemen her oyuncunun gönlünde ayrı bir yeri olan Euro Truck Simulator 2, şu anda Steam mağazasında indirimle 74,75 TL, oyunun indirimsiz fiyatı ise 299 TL. ETS 2'nin küresel satış fiyatı ise 29,99 dolar, güncel kurla 563 TL yapıyor.

4- Diablo IV

Uzun yıllardır beklenen Diablo IV de büyük ilgi gören yapımlar arasında yer alıyor. Bu yapımın küresel satış fiyatı 69,99 dolar, güncel kurla 1.970 TL olarak gözüküyor. Oyunun TL fiyatlandırması ile sahip olduğu fiyat ise 1.729 TL.

5- Football Manager 2024

Menajerlik oyunu denildiğinde akla ilk gelen isim olan Football Manager serisinin son oyunu, TL fiyatlandırmasıyla 899 TL'den satışta. Oyunun küresel satış fiyatı 59,99 dolar, yani güncel kurla 1.689 TL. Aradaki 800 TL fark ile yaşınız gençse amatör lisans alıp sonrasında gerçek antrenörlüğe geçiş için yolunuzu açabilirsiniz.

6- GTA V

Artık almayanın kalmadığı GTA V'in şu anda satış fiyatı 735 TL olsa da oyunun küresel pazarda dolar karşılığı fiyatı 29,99 dolar, yani 844 TL. 20 Kasım'dan önce alınması fayda sağlayacak oyunlardan biri de GTA V.

7- Battlefield 2042

Popüler FPS oyunu Battlefield 2042 de oyunseverlerin ciddi meblağları gözden çıkardığı yapımlar arasında yer alıyor. Dünya çapında 59,99 dolardan, yani 1.689 TL'den satılan oyunun şu anda mağazadaki fiyatı ise 599,99 TL.

8- Cities: Skylines II

Cities: Skylines II de Türkiye'de en çok satılan oyunlar arasında yer alıyor. Bu yapımın küresel piyasalardaki fiyatının 49,99 dolar olduğunu görüyoruz. Güncel kurla bu oyun 1.408 TL yapıyor. Oyunun şu andaki fiyatı ise 649 TL.

9- Mount & Blade II: Bannerlord

Türk oyunseverlerin en sevdiği yapımlardan biri olan Mount & Blade II: Bannerlord, Türk Lirası ile 449,99 TL'den satışa sunulmuş durumda. Küresel fiyatı 49,99 dolar olan oyun, güncel kurla 1.407 TL'ye satılıyor olacak.

10- Starfield

Küresel piyasada 69,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan Starfield, güncel kurla satılsaydı 1.970 TL'den satılacaktı. Şu anda ise oyunun TL ücretlendirmesindeki fiyatı 899 TL, yani bu rakamın neredeyse yarısı.

11- Mortal Kombat 11

Mortal Kombat serisinin görkemli bir geri dönüşe imza attığı Mortal Kombat 11 ile birlikte oyunseverler, yeniden dövüş oyunlarına dönüş yapmıştı. Dolar bazında baktığımızda fiyatı 49,99 dolar olan oyunlar arasında yer alan Mortal Kombat 11, bugünün kuruyla almaya kalktığımızda 1.407 TL'ye mal oluyor. Oyunun TL liste fiyatı ise 669 TL. Şu anda oyunda %90 indirim var.

Elbette ki bu fiyatlar, Steam içerik üreticilerinin tavsiye edilen fiyatlara uymaması durumunda karşımıza çıkacak fiyatlar. Yayıncılar ülkelere göre özel fiyat belirleme hakkına sahipler. Bu durumda yeni düzenleme ile karşımıza çıkacak fiyatlar daha uygun olabilir.

20 Kasım itibarıyla Türk oyuncuları neler bekliyor?

Epic Games gibi Steam rakibi platformlar, dolara geçebilir mi?

Steam dolara geçiş yaptıktan sonra tercih edebileceğiniz platformlar:

Geliştiriciler, Steam'in tavsiye ettiği fiyatlara uyarsa bu durum bizim işimize gelebilir: