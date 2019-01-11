Epic Games Store'da 69 TL Olan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz

Epic Games, geçtiğimiz günlerde oyunculara müjdelediği, What Remains of Edith Finch oyununu ücretsiz olarak dağıtıyor.

Epic Games, Steam'e rakip olma hedefiyle yola çıktığından beri birçok ücretsiz oyunla karşımıza çıkıyor. Periyodik olarak platformu tanıtmak için birçok oyunu oyunculara sunan Epic Games, şimdi de What Remains of Edith Finch'i ücretsiz olarak sunuyor.

Normal şartlarda, Epic Games Store'da 69 TL'ye satılan oyunu ücretsiz edinmek için tek yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili sayfaya gitmek ve Epic Games Store hesabınıza giriş yapmak olacak. İndirdiğiniz oyun daha sonra ücretli olduğunda dahi kütüphanenizde kalmaya devam edecek.

Eğer oyunun nasıl bir oynanışa sahip olduğunu merak ediyorsanız hemen aşağıdan tanıtım videosunu izleyebilirsiniz: