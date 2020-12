Epic Games, 31 TL'lik Night in the Woods'u Ücretsiz Yaptı

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu olarak karşımızda Night in the Woods var. Satış fiyatı 33 TL olan oyunu nasıl edinebileceğinizi açıklıyoruz.

Her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, 2020 yılının sonunda özel bir kampanya hazırladı. Bu kampanya kapsamında platformun kullanıcıları, 15 gün boyunca her gün en az 1 yeni ücretsiz oyuna kavuşacak. Başka platformlarda zaman zaman yüksek bedellerle satılan oyunları da ücretsiz olarak sunan Epic Games, şimdi fiyatı 33,00 TL olan Night in the Woods oyununu ücretsiz yaptı. Night in the Woods Fragmanı Koleji yarıda bırakan Mae Borowski, daha önce yaşadığı Possum Spring kasabasına geri döndüğünde, arkasında bıraktığı hedefsiz yaşama geri dönmeye çalışır. Bu amaçla da eski arkadaşlarıyla yeniden bağlar kurmak için harekete geçer. Ne var ki hiçbir şey bıraktığı gibi değildir. Bütün bunların üstüne ormandaki bir şeyler de karakterimize rahatsızlık vermektedir. Keşif ve hikaye odaklı bu oyunda onlarca farklı karakterler tanışıyor ve yeşil, renkli dünyada kendimize bir yol bulmaya çalışıyoruz. Infinite Fall tarafından geliştirilen Night in the Woods, Kickstarter'da aldığı desteğin ardından yayınlanmıştı. 2017 yılında tam sürümü oyunseverlerle buluşan yapımın pek çok ek paketi ve genişleme içeriği de bulunduğunu hatırlatalım. Night in the Woods Sistem Gereksinimleri MİNİMUM: İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel i5 Quad-Core

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD 4000

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: 32-bit sistemlerde 2GB üzeri sanal bellek gerekir. Night in the Woods'u Kütüphanenize Nasıl Ekleyebilirsiniz? Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde: Epic Games hesabınıza giriş yapın. Oyun sayfasına gidin

sayfasına gidin Yükle tuşuna basın.

tuşuna basın. Siparişi Ver'e tıklayın.

tıklayın. Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

eklenmiş olacak. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir. Epic Games yıl sonu etkinliğinde her gün yeni bir ücretsiz oyun verecek. Diğer oyunları da kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.

