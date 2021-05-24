Epic Games'in Ücretsiz Oyunlarının Toplam Fiyatı Ne Kadar?

Kullanıcılarına her hafta en az bir oyunu ücretsiz bir şekilde sunan Epic Games, son 3 yıldır oyuncuların büyük oranda tasarruf etmesini sağlatıyor. Biz de merak edip Epic Games'in bugüne kadar ücretsiz verdiği oyunları satın alsaydık ne kadar para harcardık en başından hesaplamak istedik.

Oyuncu sayısını artırmaya yönelik hamleler yapan Epic Games, 2018 yılının sonlarından beri her hafta en azından bir oyunu kullanıcılarına ücretsiz sunmaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır devam eden bu gelenekte bazen 5 - 10 TL'lik oyunlar bedava oldu, bazen de geçen hafta olduğu gibi NBA 2K21 gibi son derece değerli oyunlar ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

Epic Games'in ücretsiz olarak sunduğu oyunlar her hafta farklılık gösterirken, bizim de aklımıza bugüne kadar ücretsiz verilen bütün oyunları satın alsak ne kadar harcamış olurduk gibi bir soru geldi. Açıkçası bugüne kadar bedava verilen tüm oyunları listelemek biraz zor oldu ancak bütün oyunların gerçek fiyatları gözler önüne çıkınca, Epic Games'in son üç yıl içerisinde oyuncularını ne kadar tasarruf ettirdiği ortaya çıktı. Dilerseniz 2021, 2020, 2019 ve 2018'de ücretsiz verilen oyunlara ve hepsini satın alsaydık ne kadar ücret öderdik ona bakalım.

Epic Games'in 2021 yılında ücretsiz verdiği oyunlar

NBA 2K21 (20 - 27 Mayıs 2021) 419 TL

The Lion's Song 13 - 20 Mayıs 2021) 13 TL

Pine (13 - 20 Mayıs 2021) 40 TL

Idle Champions of the Forgotten Realms (29 Nisan - 6 Mayıs 2021) Ücretsiz

Alien: Isolation (22 - 29 Nisan) 26,16 TL

Hand of Fate 2 (22 - 29 Nisan) 49 TL

Deponia: The Complete Journey (22 - 29 Nisan 2021) 10,90 TL

Ken Follett's The Pillars of the Earth (15 - 22 Nisan 2021) 21,98 TL

The First Tree (15 - 22 Nisan 2021) 17 TL

3 out of 10: Season Two (8 - 15 Nisan 2021) Ücretsiz

Tales of the Neon Sea (1 - 8 Nisan 2021 ) 28 TL

Creature in the Well (25 Mart - 1 Nisan 2021) 12,50 TL

The Fall (18 - 25 Mart 2021) 17 TL

Surviving Mars (11 - 18 Mart 2021) 12,50 TL

Wargame: Red Dragon 4 - 11 Mart 2021 49 TL

Sunless Sea (25 Şubat - 4 Mart 2021) 31 TL

Rage 2 (18 - 25 Şubat 2021) 299 TL (74,75 indirimli fiyat)

Absolute Drift: Zen Edition (18 - 25 Şubat 2021) 20 TL

Halcyon 6: Lightspeed Edition (11 - 18 Şubat 2021) 24 TL

Metro: Last Light Redux (4 - 11 Şubat 2021) 7,75 TL

For the King (4 - 11 Şubat 2021) 32 TL

Dandara: Trials of Fear Edition (28 Ocak - 4 Şubat 2021) 10 TL

Galactic Civilizations III (21 - 28 Ocak 2021) 40 TL

STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition (14 - 21 Ocak 2021 97,99 TL

Crying Suns (7 - 14 Ocak 2021) 39 TL

Jurassic World Evolution (1 - 7 Ocak 2021) 42,75 TL Toplam: 1359, 53 TL



Epic Games'in 2020 yılında ücretsiz verdiği oyunlar

Torchlight 2 (30 Aralık 2020) 19 TL (9,5 TL indiirmli fiyat)

Solitairica (29 Aralık 2020) 17 TL

Stranded Deep (28 Aralık 2020) 24 TL

Night In The Woods (27 Aralık 2020) 33 TL

My Time At Portia (26 Aralık 2020) 89 TL

Darkest Dungeon (25 Aralık 2020) 39 TL

Inside (24 Aralık 2020) 31 TL ind 7,50

Tropico 5 (23 Aralık 2020) 24,15 TL

Metro: Redux (22 Aralık 2020) artık yok

Alien Isolation (21 Aralık 2020) 104,71 TL (26,17 TL indirimli fiyat)

Defense Grid: The Awakening (20 Aralık 2020) 17 TL

The Long Dark (20 Aralık 2020) 50 TL (37,5 TL indirimli fiyat)

Oddworld: New 'n' Tasty (18 Aralık 2020) 33 TL (24,75 TL indirimli fiyat)

Cities: Skylines (17 Aralık 2020) 50 TL (12,50 TL indirimli fiyat)

Pillars of Eternity (10 Aralık - 17 Aralık 2020) 69 TL (34,50 TL indirimli fiyat)

Tyranny (10 Aralık - 17 Aralık 2020) 79 TL (19,75 TL indirimli fiyat)

Cave Story+ (3 - 10 Aralık 2020) 20 TL

MudRunner 26 Kasım - 3 Aralık 2020 18 TL

Elite: Dangerous (19 - 26 Kasım 2020) 69 TL (17,25 TL indirimli fiyat)

The World Next Door (19 - 26 Kasım 2020) 17 TL

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia (12 Kasım - 19 Kasım 2020) 25 TL

Dungeons 3 (5 Kasım - 12 Kasım 2020) 109 TL (43.60 TL indirimli fiyat)

Blair Witch (29 Ekim - 5 Kasım 2020) 49 TL

Ghostbusters: The Video Game Remastered (29 Ekim - 5 Kasım 2020) 39 TL (9,75 TL indirimli fiyat)

Layers Of Fear 2 (22 Ekim - 29 Ekim 2020) 33 TL

Costume Quest 2 22 Ekim - 29 Ekim 2020) 25 TL

Kingdom: New Lands (15 Ekim - 22 Ekim 2020) 19 TL (5,70 TL indirimli fiyat)

Amnesia: A Machine For Pigs 15 Ekim - 22 Ekim 2020) 33 TL (6,20 TL indirimli fiyat)

Rising Storm 2: Vietnam (8 Ekim - 15 Ekim 2020) 39 TL (9,75 TL indirimli fiyat)

Abzu (8 Ekim - 15 Ekim 2020) 31 TL

Pikuniku (1 Ekim - 8 Ekim 2020) 22 TL indirimli 6,60 TL

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition (24 Eylül - 1 Ekim 2020) 32 TL

Watch Dogs 2 (17 Eylül - 24 Eylül 2020) 269 TL (53,80 TL indirimli fiyat)

Stick It To The Man! (17 Eylül - 24 Eylül 2020) 13 TL

Football Manager 2020 (17 Eylül - 24 Eylül 2020) Artık yok

Railway Empire (10 Eylül - 17 Eylül 2020) 43,60 TL

Where The Water Tastes Like Wine (10 Eylül - 17 Eylül 2020) 7,75 TL

Into The Breach (3 Eylül - 10 Eylül 2020) 12,50 TL

Shadowrun Collection (27 Ağustos - 3 Eylül 2020) Tüm oyunların toplamı 66 TL

Hitman (27 Ağustos - 3 Eylül) 260 TL indirimli 65 TL

God's Trigger (20 Ağustos - 27 Ağustos 2020) 25,50 TL

Enter The Gungeon (20 Ağustos - 27 Ağustos 2020) 24 TL

Remnant: From the Ashes (13 Ağustos - 20 Ağustos 2020) 124 TL (86,80 TL indirimli fiyat)

The Alto Collection (13 Ağustos - 20 Ağustos 2020) 17 TL

A Total War Saga: Troy (13 Ağustos 2020) Ücretsiz

Wilmot's Warehouse (6 Ağustos 13 Ağustos 2020) 25 TL

3 Out of 10 Episode 1 (6 Ağustos 13 Ağustos 2020) Ücretsiz

20XX (30 Temmuz - 6 Ağustos 2020) 24 TL

Superbrothers: Sword and Sworcery EP (30 Temmuz - 6 Ağustos 2020) 6,50 TL

Barony (30 Temmuz - 6 Ağustos 2020) 25 TL

Next Up Hero (23 Temmuz- 30 Temmuz 2020) 33 TL

Tacoma (23 Temmuz- 30 Temmuz 2020) 10,54 TL

Torchlight II (16 Temmuz - 23 Temmuz 2020) 15,50 TL

Lifeless Planet: Premier Edition (2 Temmuz - 9 Temmuz 2020) 7,75 TL

Killing Floor 2 (2 Temmuz - 9 Temmuz 2020) 12,25 TL

Hue (2 Temmuz - 9 Temmuz 2020) 25 TL

Stranger Things 3: The Game ( 25 Haziran - 2 Temmuz 2020) 8,5 TL

AER: Memories of Old ( 25 Haziran - 2 Temmuz 2020) 2,50 TL

Pathway (18 Haziran - 25 Haziran 2020) 26 TL

Ark: Survival Evolved (11 Haziran - 18 Haziran 2020) 77 TL

Samurai Shodown Neogeo Collection (11 Haziran - 18 Haziran 2020) 79 TL

Overcooked (4 Haziran - 11 Haziran, 2020) 39 TL

Borderlands: The Handsome Collection 28 Mayıs - 4 Haziran 2020) 129 TL (38,70 TL indirimli fiyat)

Civilization VI (21 Mayıs - 28 Mayıs 2020) 219 TL

GTA V (14 Mayıs -21 Mayıs 2020) 169 TL

Death Coming (7 Mayıs - 14 Mayıs 2020) 13 TL

Amnesia: The Dark Descent (30 Nisan - Mayıs 7, 2020) 31 TL

Crashlands (30 Nisan - 7 Mayıs 2020) 25 TL

For the King (23 Nisan - 30 Nisan 2020) 32 TL

Just Cause 4 (16 Nisan - 23 Nisan 2020) 69 TL

Wheels of Aurelia (16 Nisan - 23 Nisan 2020) 18,50 TL

Close to the Sun (9 Nisan - 16 Nisan 2020) 32 TL

Drawful 2 (2 Nisan- 9 Nisan 2020) 18 TL

Gone Home (2 Nisan - 9 Nisan 2020) 25 TL

Hob (2 Nisan - 9 Nisan 2020) 31 TL

World War Z (26 Mart - 2 Nisan 2020) goty edition 69 TL

Figment (26 Mart - 2 Nisan 2020) 31 TL

Tormentor x Punisher (26 Mart - 2 Nisan 2020) 15 TL

The Stanley Parable (19 Mart - 26 Mart 2020) 24 TL

Watch Dogs (19 Mart - 26 Mart 2020) 154 TL

Mutazione (12 Mart - 19 Mart 2020) 32 TL

Anodyne 2: Return to Dust (12 Mart - 19 Mart 2020) 32 TL

A Short Hike (12 Mart - 19 Mart 2020) 15,50 TL

GoNNER (5 Mart - 12 Mart 2020) 18 TL

Offworld Trading Company (5 Mart - 12 Mart 2020) 50 TL

Inner Space (27 Şubat - 5 Mart 2020) 31 TL

Faeria (20 Şubat - 27 Şubat 2020) 69 TL

Assassin’s Creed: Syndicate (20 Şubat - 27 Şubat 2020) 179 TL

Kingdom Come: Deliverance (13 Şubat - 20 Şubat 2020) 50 TL

Aztez (13 Şubat - 20 Şubat 2020) 31 TL

Carcassonne (6 Şubat - 13 Şubat 2020) 18,50 TL

Ticket to Ride (6 Şubat - 13 Şubat 2020) 18 TL

Pandemic (6 Şubat -13 Şubat 2020) Artık satılmıyor

Farming Simulator 19 (30 Ocak - 6 Şubat 2020) 100 TL

The Bridge (23 Ocak - 30 Ocak 2020) 18 TL

Horace (16 Ocak -23 Ocak 2020) 25 TL

Sundered Eldritch Edition (9 Ocak -16 Ocak 2020) 32 TL

Steep (1 Ocak - 9 Ocak 2020) 135 TL (27 TL indirimli fiyat)

Darksiders I Warmastered Edition (1 Ocak - 9 Ocak 2020) 29 TL (indirimli 7,25 TL)

Darksiders II Deathinitive Edition (1 Ocak - 9 Ocak 2020) 49 TL (indirimli 12,25 TL)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (31 Aralık - 1 Aralık 2020) 16,66 TL Toplam: 4581,41 TL



Epic Games'in 2019 ve 2018 yılında ücretsiz verdiği oyunlar

Hello Neighbor (30 Aralık - 31 Aralık 2019) 20 TL

The Talos Principle (29 Aralık - 30 Aralık 2019) 8,85 TL

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (29 Aralık 2019) 5,90 TL

Hyper Light Drifter (27 Aralık - 28 Aralık 2019) 31 TL

Faster Than Light (26 Aralık - 27 Aralık 2019) 4,50 TL

Totally Accurate Battle Simulator (25 Aralık - 26 Aralık 2019) 32 TL

Celeste (24 Aralık - 25 Aralık 2019) 31 TL

Ape Out (23 Aralık - 24 Aralık 2019) 24 TL

Little Inferno (22 Aralık - 23 Aralık 2019) 19 TL

Superhot (21 Aralık - 22 Aralık 2019) 15,60 TL

TowerFall Ascension (20 Aralık - 21 Aralık 2019) 33 TL

Into The Breach (19 Aralık - 20 Aralık 2019) 12,50 TL

The Escapists Aralık (12 Aralık - 19 Aralık 2019) 12,50 TL

The Wolf Among Us (12 Aralık - 19 Aralık 2019) 15,60 TL

Jotun: Valhalla Edition (6 Aralık - 12 Aralık 2019) 25 TL

Rayman Legends (29 Kasım - 6 Aralık, 2019) 22,25 TL

Bad North (21 Kasım - 29 Kasım 2019) 12,50 TL

The Messenger (14 Kasım - 21 Kasım 2019) 23,25 TL

Nuclear Throne (7 Kasım - 14 Kasım 2019) 20,50 TL

Ruiner (7 Kasım - 14 Kasım 2019) 7,75 TL

SOMA (31 Ekim - 7 Kasım 2019) 9,80 TL

Costume Quest (31 Ekim - 7 Kasım 2019) 17 TL

Layers of Fear (24 Ekim - 31 Ekim 2019) 36 TL

Q.U.B.E. 2 (24 Ekim - 31 Ekim 2019) 20 TL

Observer (17 Ekim - 24 Ekim 2019) 49 TL

Alan Wake’s American Nightmare (17 Ekim - 24 Ekim 2019) 4,12 TL

Surviving Mars and DLCs (Space Race and Resupply Pack) (10 Ekim - 17 Ekim 2019) 12,50 TL

Minit (3 Ekim - 10 Ekim 2019) 7,19 TL

Everything (26 Eylül - 3 Ekim 2019) 49 TL

Metro 2033: Redux (26 Eylül - 3 Ekim 2019) 7,75 TL

Batman Arkham Collection (19 Eylül - 26 Eylül, 2019) Üç oyun toplam 121 TL

Lego Batman Trilogy (19 Eylül - 26 Eylül 2019) Üç oyun toplam 111 TL

Conarium (12 Eylül - 19 Eylül 2019) 7,75 TL

The End is Nigh (5 Eylül - 12 Eylül, 2019) 25 TL

Abzu (Eylül 5 - 12 2019) 31 TL

Celeste (29 Ağustos - 5 Eylül 2019) 31 TL

Inside (29 Ağustos - 5 Eylül 2019) 7,75 TL

Fez (22 Ağustos - 29 Ağustos 2019) 17 TL

Hyper Light Drifter (15 Ağustos - 22 Ağustos 2019) 31 TL

Mutant Year Zero: Road to Eden (15 Ağustos - 22 Ağustos 2019) 36,50 TL

GNOG (8 Ağustos -15 Ağustos 2019) 17 TL

For Honor (2 Ağustos - 9 Ağustos 2019) 33,75 TL

Alan Wake (2 Ağustos - 9 Ağustos 2019) 6,25 TL

Moonlighter (25 Temmuz - 2 Ağustos 2019)) 9,60 TL

This War of Mine (25 Temmuz - 2 Ağustos 2019) 7,75 TL

LIMBO ( 17 Temmuz - 25 Temmuz 2019) 4,25 TL

Torchlight (11 Temmuz - 18 Temmuz 2019) 9,50 TL

Overcooked! (4 Temmuz - 11 Temmuz 2019) 9,75 TL

Last Day of June (27 Haziran - 4 Temmuz 2019) 31 TL

Rebel Galaxy (20 Haziran - 27 Haziran 2019) 29 TL

Enter The Gungeon (13 Haziran - 20 Haziran 2019) 24 TL

Kingdom: New Lands (6 Haziran -13 Haziran 2019) 5,70TL

City of Brass (30 Mayıs - 6 Haziran 2019) 21,75 TL

RiME (23 Mayıs - 30 Mayıs 2019) 49 TL

Stories Untold (16 Mayıs - 30 Mayıs 2019) 18 TL

World of Goo (2 Mayıs -16 Mayıs 2019) 19 TL

Transistor (18 Nisan - 2 Mayıs, 2019) 29 TL

The Witness (4 Nisan - 18 Nisan 2019) 14,75 TL

Oxenfree (21 Mart - 4 Nisan, 2019) 17 TL

Slime Rancher (7 - 21 Mart 2019) 9,30 TL

Thimbleweed Park (21 Şubat - 7 Mart, 2019) 10,85 TL

Axiom Verge (7 - 21 Şubat 2019) 23,25 TL

Jackbox Party Pack (24 Ocak - 7 Şubat 2019) 34,30 TL

What Remains of Edith Finch (11 - 24 Ocak 2019) 10,85 TL

Super Meat Boy (28 Aralık 2018 - 10 Ocak 2019) 2,40 TL

Subnautica (12 - 27 Aralık 2018) 2,40 TL Toplam: 1457, 46 TL



Epic Store kullanıcılarının son 3 yılda ettiği tasarruf: 7398,40 TL

Gördüğünüz üzere Epic Games'in son 3 yılda vermiş olduğu oyunların toplam fiyatı, 7 bin 398 TL 40 kuruşa tekabül ediyor. Tüm fiyatlandırmaları indirimlerin geçerlilik süreleri değişebileceği için oyunları kendi fiyatları üzerinden hesapladık. Epic Store üzerinden siz hangi oyunları ücretsiz bir şekilde satın aldınız? Oyun kütüphanenizde kendi yapmış olduğunuz tasarrufları bizlerle paylaşmayı unutmayın.