Avrupa merkezli oyuncu bilgisayarları ve aksesuarlar üreten ERAZER, Türkiye pazarına geliyor. Markanın ülkemizde sunacağı ilk ürünler ise dizüstü bilgisayarlar olacak. ERAZER, Türkiye'den çevre ülkelere yayılacak.

Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Medion bünyesinde oyuncu bilgisayarları ve aksesuarlar üreten ERAZER, Türkiye pazarına giriş yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, markanın ülkemizde satışa sunacağı ilk ürünlere de değinildi.

ERAZER tarafından yapılan açıklamaya göre satışlar, Ocak 2025 itibarıyla başlayacak. Firma, ilk aşamada üst düzey özelliklerle donatılmış dizüstü bilgisayar modelleriyle karşımıza çıkacak. Şirketin açıklamasına göre Türkiye'ye gelecek ilk modeller, Erazer Beast X40, Erazer Major X15, Erazer Deputy P60 ve Erazer Deputy P60i modelleri olacak. Bu dizüstü bilgisayarlarda Intel Core i9 işlemciler, NVIDIA RTX GPU'lar ve 240 Hz QHD ekranlar bulunuyor.

ERAZER, Türkiye'den çevre ülkelere de açılacak!

ERAZER markasının Türkiye'deki dağıtım işleri, Eksa Elektronik Bilgi İşlem San. ve Dış Tic. A.Ş tarafından gerçekleştirilecek. Ancak firma, Türkiye'yi yerel olarak düşünmüyor. Yapılan açıklamaya göre ERAZER, Türkiye aracılığıyla diğer Türk Cumhuriyetlerine, Körfez ve Balkan ülkelerine genişleyecek. Böylelikle söz konusu bölgelerdeki oyuncu dizüstü pazarında rekabet biraz daha artmış olacak.

Medion Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Çerçioğlu, Türkiye pazarına girişle ilgili iddialı bir açıklama yaptı. "İlk yıl sonunda Türkiye’deki gaming laptop pazarında ilk 5 marka arasında yer almayı ve önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diyen Cem Çerçioğlu, Türkiye'deki oyun tutkunlarına üstün performans sunmak için hazır olduklarını söyledi.