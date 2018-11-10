Para insanı çok değiştiriyor mu bilinmez ama yılların değiştirdiği kesin. Bazı ünlü milyarderlerin ilk halleri görenleri şaşırtıyor. Yılların ve sahip oldukları servete ulaşmak için verdikleri çabanın emekleri yüzlerinden okunuyor. Elon Musk hariç tabii. O, parayı bulunca kendini baştan yaratanlardan.
Elon Musk
47 yaşındaki hali, 15 yıl önceki halinin genç, hayta kardeşi gibi duruyor.
Bill Gates
Dünyaca ünlü isim, Microsoft sayesinde bir dönem dünyanın en zengin insanı olmuştu.
Kris Jenner
Seversiniz sevmezsiniz o ayrı, kadının hakkını teslim etmek gerekir. Kendi milyarder olduğu gibi yedi çocuğunu da yıldız haline getirdi.
Larry Page ve Sergey Brin
Bu iki adam ders projesi diye yola çıkıp en son Google'ı kurdu. Ödevden kaç aldılar acaba?
Mark Zuckerberg
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'i bilmeyen herhalde yoktur. O da kendi çabalarıyla milyarder olanlardan.
Tim Cook
Apple'a uzun yıllar önce katılıp Steve Jobs'ın sağ kolu olan ve şirketin şu anda da CEO'luğunu yürüten Tim Cook'un gülümsemesi hiç değişmemiş
Richard Branson
Virgin Havayolları kurucusu Richard Branson için üniversitede hocaları "Ya hapse gidersin ya milyoner olursun" demişler. Adamın havayolu şirketi olması hocalarını haklı çıkartıyor.
Susan Wojcicki
Google'ın CEO'su olan Wojcicki, şirketi YouTube'u satın almaya yönlendiren isim aynı zamanda. Soyadı Vocziçki şeklinde okunuyor bir de.
Steve Wozniak
Apple'ın kurucularından olan Wozniak pek çok firma için çalıştı ve pek çok ilginç icadın altına imzasını attı.