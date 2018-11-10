Milyarderlerin hatırladığımız halleri hep imaj tasarımcıların ve halkla ilişkiler uzmanlarının bizim görmemizi istedikleri halleri. Her şeye yeni başladıkları dönemlerden kalan fotoğraflarda ise çok daha farklı görünüyorlar.

Para insanı çok değiştiriyor mu bilinmez ama yılların değiştirdiği kesin. Bazı ünlü milyarderlerin ilk halleri görenleri şaşırtıyor. Yılların ve sahip oldukları servete ulaşmak için verdikleri çabanın emekleri yüzlerinden okunuyor. Elon Musk hariç tabii. O, parayı bulunca kendini baştan yaratanlardan.

Elon Musk

47 yaşındaki hali, 15 yıl önceki halinin genç, hayta kardeşi gibi duruyor.

Bill Gates

Dünyaca ünlü isim, Microsoft sayesinde bir dönem dünyanın en zengin insanı olmuştu.

Kris Jenner

Seversiniz sevmezsiniz o ayrı, kadının hakkını teslim etmek gerekir. Kendi milyarder olduğu gibi yedi çocuğunu da yıldız haline getirdi.

Larry Page ve Sergey Brin

Bu iki adam ders projesi diye yola çıkıp en son Google'ı kurdu. Ödevden kaç aldılar acaba?

Mark Zuckerberg

Facebook'un kurucusu Zuckerberg'i bilmeyen herhalde yoktur. O da kendi çabalarıyla milyarder olanlardan.

Tim Cook

Apple'a uzun yıllar önce katılıp Steve Jobs'ın sağ kolu olan ve şirketin şu anda da CEO'luğunu yürüten Tim Cook'un gülümsemesi hiç değişmemiş

Richard Branson

Virgin Havayolları kurucusu Richard Branson için üniversitede hocaları "Ya hapse gidersin ya milyoner olursun" demişler. Adamın havayolu şirketi olması hocalarını haklı çıkartıyor.

Susan Wojcicki

Google'ın CEO'su olan Wojcicki, şirketi YouTube'u satın almaya yönlendiren isim aynı zamanda. Soyadı Vocziçki şeklinde okunuyor bir de.

Steve Wozniak

Apple'ın kurucularından olan Wozniak pek çok firma için çalıştı ve pek çok ilginç icadın altına imzasını attı.