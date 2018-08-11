Eski NASA Astronotu: Uzayda ‘Organik’ Bir Şey Gördüm

NASA’da uzun yıllar astronot olarak görev yapmış Laland Melvin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla gündem yarattı. Kendisi uzayda “organik ve yabancı” bir şeyle karşılaştığını söyledi.

Leland Melvin, sadece uzaydaki çalışmalarıyla değil, astronot kıyafeti ve köpekleriyle çektirdiği fotoğrafıyla da milyonlarca insanın vakıf olduğu birisi.

UFO’lar hakkında dünyanın en popüler internet sitelerinden birisi olan UFO Sightings’in kurucusu Scott Waring’den Twitter üzerinden gelen bir soruya yanıt veren Melvin, bir anda heyecan yarattı. Kariyeri boyunca 565’ten fazla uzay uçuşu yaşan deneyimli astronot, uzayda hiç UFO görmediğini söyledi. Bildiğiniz üzere UFO’nun açılımı “tanımlanamayan uçan nesne” şeklinde. Yani Melvin, bir UFO görmese bile uzaylı göremeyeceği anlamına gelmiyor.

Astronot Melvin ve UFO komplocusu Waring arasındaki diyalog şöyle:

“Merhaba @Astro_Flow, güneş sistemimizde olması muhtemel akıllı yabancı yaşam hakkında ne düşünüyorsunuz ? Hiç bir UFO'ya tanık oldunuz mu? Lütfen bizimle paylaşın. Teşekkürler, SCW”

“Uzayda ya da yerde hiç UFO görmedim, ancak organik/uzaylı gibi bir şey gördüm. @AstroKomrade ve ben ne olabileceğini anlamak için yeryüzünü aradık. Araçtaki hortumlarından birisini kıran buzlardan birisi de olabilirdi, ancak transparan, kavisli ve organik görünümlüydü.”

“Hey, cevap verdiğiniz için teşekkürler. Vay be! Bence organik bir şey gördüğünüze dair olan fikriniz, bulunduğunuz yere 400 mil uzaklıkta bulunan birisinin görüşlerinden daha güvenilirdir. Sizi sakinleştirmek amacıyla onun bir buz olduğunu söyleyip işinize odaklanmanızı istediler mi?”

“Hmmm. Düşünmüyorum, ama bunu asla bilemezsin."

Melvin’in gerçekleştirdiği son uzay görevi, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gittiği 2009 yılındaki bir uçuştu. Dünya o vakitten bu yana organik ve uzaylı varlıklar tarafından işgal edilmedi. Belki Melvin gergin olduğu bir anda yanılgı yaşadı. Belki de gerçekten de organik bir şeyle karşılaştı. Ne olursa olsun bunun ne olduğunu bilmeye pek de imkan görünmüyor. Elbette Waring’in dediği gibi yeryüzündekiler bir şeyler saklamadıysa...

Melvin’den bu açıklaması üzerine daha detaylı bir açıklama bekleniyor.