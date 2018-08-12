Photoshop artık herkesin bilgisayarına hatta telefonuna indirerek kolayca erişebileceği ve birkaç denemeden sonra ortaya birşeyler çıkarabileceği bir çalışma alanı. Ancak bu işi layığıyla yapabilmek o kadar da kolay değil ve pek çok sanatçı uzun süre çalışıp büyük emek vererek ortaya şahane işler çıkarıyorlar. Marina Amaral'da o sanatçılardan biri ve uzmanlık alanı görselleri renklendirmek.
Amaral'ın eserlerinde ışık ve gölgeden yüzlerdeki kırışıklıklara kadar her detay kusursuzca renklendirilmiş ve hep siyah beyaz hatırladığımız dönemlerin ve simaların aslında nasıl hayat dolu ve renkli oldukları da ortaya çıkmış. Özellikle kalabalık mekanların detaylandırılması ve portreler üzerindeki başarısıyla dikkat çeken Amaral'ın, en başarılı 25 eserini sizin için listeledik.
Kanada'da bir yerli - 1903
Polonya'da bir fotoğrafçı, 2. Dünya Saavaşı'nın izlerini bezden fonuyla gizlemeye çalışıyor. - 1946
Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Marie Curie
Queen Elizabeth II
New York'ta bir liman - 1910
Kenyalı bir kadın - 1909
Kuantum Mekaniği Üzerine 5. Solvay Konferansının Katılımcıları - 1927
John F. Kennedy ve Jacqueline Bouvier Kennedy - 1953
İtalya'da yıkıma uğramış bir Katolik kilisesi - 1943
İtalyan göçmenler - 1905
Einstein ve Chaplin
Kaliforniya'da göçmen bir anne - 1936
Albert Einstein - 1 Mart 1921
Kraliyet Ailesi bir düğünde - Almanya 1894
Amerikan askerleri İtalya'da - 1945
Martin Luther King ve arkadaşları
Atom bombasının ardından Hiroşima
İkinci Dünya Savaşı'nda bir asker
Gustave Eiffel
New York - 1904
James Dean
Slovak bir kadın ve çocukları - 1900
Zomba, Malavi - 1911
Malmö, Skåne, İsveç - 1910
Mark Twain - 1900
Marina Amaral'ın başarılı bir şekilde renklendirdiği onlarca fotoğrafı daha var ve eğer hakkında detaylı bilgi ile eserlerinin tümüne ulaşmak isterseniz kendi web sitesinden buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.