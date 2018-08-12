Marina Amaral isimli başarılı fotoğraf renklendirme sanatçısının eserleri, siyah beyaz görmeye alıştığımız tarihin aslında nasıl renkli olduğunu gözler önüne seriyor.

Photoshop artık herkesin bilgisayarına hatta telefonuna indirerek kolayca erişebileceği ve birkaç denemeden sonra ortaya birşeyler çıkarabileceği bir çalışma alanı. Ancak bu işi layığıyla yapabilmek o kadar da kolay değil ve pek çok sanatçı uzun süre çalışıp büyük emek vererek ortaya şahane işler çıkarıyorlar. Marina Amaral'da o sanatçılardan biri ve uzmanlık alanı görselleri renklendirmek.

Amaral'ın eserlerinde ışık ve gölgeden yüzlerdeki kırışıklıklara kadar her detay kusursuzca renklendirilmiş ve hep siyah beyaz hatırladığımız dönemlerin ve simaların aslında nasıl hayat dolu ve renkli oldukları da ortaya çıkmış. Özellikle kalabalık mekanların detaylandırılması ve portreler üzerindeki başarısıyla dikkat çeken Amaral'ın, en başarılı 25 eserini sizin için listeledik.

Kanada'da bir yerli - 1903

Polonya'da bir fotoğrafçı, 2. Dünya Saavaşı'nın izlerini bezden fonuyla gizlemeye çalışıyor. - 1946

Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Marie Curie

Queen Elizabeth II

New York'ta bir liman - 1910

Kenyalı bir kadın - 1909

Kuantum Mekaniği Üzerine 5. Solvay Konferansının Katılımcıları - 1927

John F. Kennedy ve Jacqueline Bouvier Kennedy - 1953

İtalya'da yıkıma uğramış bir Katolik kilisesi - 1943

İtalyan göçmenler - 1905

Einstein ve Chaplin

Kaliforniya'da göçmen bir anne - 1936

Albert Einstein - 1 Mart 1921

Kraliyet Ailesi bir düğünde - Almanya 1894

Amerikan askerleri İtalya'da - 1945

Martin Luther King ve arkadaşları

Atom bombasının ardından Hiroşima

İkinci Dünya Savaşı'nda bir asker

Gustave Eiffel​

New York - 1904

James Dean​

Slovak bir kadın ve çocukları - 1900

Zomba, Malavi - 1911

Malmö, Skåne, İsveç - 1910

Mark Twain - 1900​

Marina Amaral'ın başarılı bir şekilde renklendirdiği onlarca fotoğrafı daha var ve eğer hakkında detaylı bilgi ile eserlerinin tümüne ulaşmak isterseniz kendi web sitesinden buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.