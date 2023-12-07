Evinizin eksiklerini gidermek için ürün tavsiyesine ve ödeme kolaylığı sağlayan bir kampanyaya ihtiyacınız varsa sizler için evin demirbaşları sayılabilecek ve 3 ay sonra ödeme kolaylığı ile alabileceğiniz bazı ürünleri listeledik.

Kendinize yeni bir ev kurmak istiyor ancak evin olmazsa olmazlar neler, hangisini seçmelisiniz bilmiyor musunuz? Sizler için günümüzde hemen hemen her evde bulunan eşyaları önereceğiz. Belirli bir kalite standardı üzerinde olan bu ürünlerin hepsinin önemli bir avantajı var: peşin fiyatına 3 ay sonra ödemeye başlayabilmeniz.

Hepsiburada'nın Peşin fiyatına 3 ay sonra öde kampanyasına sahip bu ürünleri şimdi alabilir, 3 ay sonra; üstelik taksitli bir şekilde ödemeye başlayabilirsiniz. Hadi gelin ürünleri yakından tanıyalım.

Kristal netliğinde bir ekran arayanlara: Samsung Uydu Alıcılı Crystal 4K Ultra HD Smart LED TV

Samsung'un 43 inçlik ekran boyutuyla ideal televizyonu son derece kaliteli bir ekran kalitesiyle geliyor. Crystal 4K çözünürlüğüyle keskin ve canlı görüntüler sunuyor. Ayrıca, Smart TV özellikleriyle favori dizilerinizi ve filmlerinizi kolayca izleyebilirsiniz. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ülkemizden bir alternatif isteyenlere: Vestel Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV

50 inç büyüklüğünde bu Vestel TV, geniş ekran deneyimi ve Android Smart özellikleriyle dikkat çekiyor. 4K Ultra HD görüntü kalitesi, film ve oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ev sineması deneyimi için: LG Uydu Alıcılı 4K Ultra HD webOS Smart LED TV

LG'nin bu modeli, 50 inç ekranı ve 4K Ultra HD çözünürlüğüyle ev sineması keyfi sunuyor. webOS işletim sistemi ise kullanım kolaylığı ve zengin uygulama seçenekleri sağlıyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

9 Kg kapasitesi fazlasıyla yeterli diyenlere: Siemens 1000 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi

9 kg kapasiteli Siemens çamaşır makinesi, enerji verimliliği ve sessiz çalışma özelliğiyle öne çıkıyor. 1000 devir dönüş hızı, çamaşırlarınızı etkili ve hızlı bir şekilde temizliyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Çamaşır makinesine önem verenlere: Samsung 11 kg Yıkama Kapasiteli Çamaşır Makinesi

Samsung'un dünyaları içine alacak 11 kg kapasiteli çamaşır makinesi, evinde yeni bir teknoloji isteyenler için mükemmel bir seçenek. 20 yıl motor garantisine sahip makinenin maksimum devir hızı ise 1400. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mutfağınıza şık bir görünüm kazandırmak isterseniz: Regal 523 Lt No-Frost Buzdolabı

523 litre hacme sahip Regal No-Frost buzdolabı, rengiyle mutfaklarınıza şık bir görünüm kazandırıyor. Buzdolabının 3 yıl garantisi olduğunu da belirtelim. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Biraz da uygun fiyatlı ve küçük olsun derseniz: Uğur Ues 435 D2K Nf Dgt R66 Kombi No Frost Buzdolabı

Piyasanın fiyat - performans buzdolaplarından sayılabilecek Uğur Ues 435 buzdolabının 435 litre hacmi var. Diğer modeller karşısında özelliklerinden ziyade fiyatıyla öne çıkıyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ben tek başıma yaşıyorum diyorsanız: Vestel VB100 MINI Buzdolabı

Biraz da öğrencileri ve tek yaşayanları düşünelik. Eğer evinizde bir mini buzdolabı yeterli olabilecekse 100 litre hacme sahip bu buzdolabı işinizi görecektir. Statik dondurucu özelliğine sahip Vestel VB 100 mini buzdolabı, özellikle öğrenci evlerinde güzel bir tercih olabilir. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Çeşit çeşit programı olsun diyorsanız: Vestel BM 6 Programlı Bulaşık Makinesi

Bulaşık makinesinde çok sayıda program istiyorsanız Vestel'in 6 programlı bulaşık makinesi işinizi görecektir. Modern tasarımına ek olarak program başına 10 ila 13 litre su harcadığını belirtelim. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Önemli olan motoru diyorsanız da: Bosch SMS44DI01T 4 Programlı Bulaşık Makinesi

Bosh'un 4 programlı bulaşık makinesi, metalik gri rengiyle mutfağınıza yakışacak bir ürün. Ürünün 48 dB çalışma seviyesi bulunuyorken eko programında sadece 9,5 litre su harcadığını da belirtelim. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Bulaşığı önceliği arasına alanlara: LG QuadWash Bulaşık Makinesi

LG'nin QuadWash bulaşık makinesi, maksimum kapsama ve kapsamlı temizlik iddiasına sahip. Sessiz çalışması, internete bağlanabiliyor olması, daha az su lekesi oluşturması gibi özelliklere sahip bu bulaşık makinesinin 10 yıl motor garantisi de bulunuyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

15 farklı programla kurutma imkanı: Vestel KMI 97201 9 kg Kurutma Makinesi

Vestel'in 9 kg kapasiteli kurutma makinesi, 15 farklı programa sahip. A++ enerji sınıfındaki ürün, yarım saatte eşyalarınızı kurulayıp dolaba kaldırmanızı sağlıyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Son derece şık bir tasarıma da sahip: Bosch Serie 8 Isı Pompalı Kurutma Makinesi 9 kg Gümüş

Kurutma makinenizi Bosch marka almak isterseniz 9 kg kapasiteli ısı pompalı kurutma makinesi işinizi görecektir. A+++ enerji sınıfında olduğunu da belirtelim. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Her şeyi bunda yapabilirim diyenlere: Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5L Fritöz

Tek cihazla her şeyi yapmak isteyenler için birebir olan Xiaomi Mi Smart Air Fryer, 3,5 litre kapasitesiyle her türlü yemeği hazırlamanıza olanak tanıyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sabah kahvaltısını sevenlere: Philips Çevre Dostu Mutfak Serisi Ekmek Kızartma Makinesi

Sabah kahvaltısı ekmek kızartmadan olmaz diyenlere Philips'in %100 biyo bazlı plastiklerden üretilen ekmek kızartma makinesini önerebiliriz. Şık görünümünün yanında 8 farklı kızartma ayarı olduğunu da belirtelim. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ben kahvesiz yapamam diyenlere: Philips Daily Collection Kahve Makinesi

Tabi sabahları kahve içmek de vazgeçilmez rutinlerimizden biri. Bunun için ise Philips'in Daily Collenction Kahve makinesi devreye giriyor. Hep teker teker fincan aldırtacak damlama önleyici sistem, sürahinin içindeki kahveyi sürekli karıştıran akıllı başlık, sabahları kahve kokusuyla uyanmak için zamanlayıcı gibi pek çok özellik bu makine ile birlikte geliyor. Ürünü daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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