Kitap okumak maalesef ki çoğu kişi tarafından ertelenen alışkanlıklardan biri hâline geldi. Bu alışkanlığını tekrar kazanmak isteyenler için, okuması son derece keyifli olan birbirinden kaliteli kitapları bir araya getirdik.

Artık tüketim çılgınlığının arşa çıktığı bir çağdayız. Hâl böyle olunca herhangi bir konuya odaklanmak bile güçleşti. 30 saniyelik videoları izlemek bile artık zorken kitap okumak daha da zor bir hâle geldi ne yazık ki. Dikkatimizin kolayca dağıldığı şu günlerde kitap okuma alışkanlığını tekrar kazanmaya çalışmak biraz zor olsa da imkânsız değil.

Bazı kitaplar var ki akıcı ve sürükleyici üsluplarıyla bizleri adeta kendi dünyasına çekiyor. Anlatım dili bakımından son derecede güçlü olan bu kitaplar, okuma alışkanlığını tekrar kazanmak isteyenler için biçilmiş bir kaftan. Sıkılmadan okuyabileceğiniz harika kitap önerilerine birlikte göz atalım.

Mine Söğüt tarafından kaleme alınan Beş Sevim Aparmanı, tek solukta bitirilecek kitaplardan biri. Söğüt'ün ilk romanı olan kitap, Beş Sevim Apartmanı'nda yaşayan ve bu apartmanın tuhaf ismine başkaldırmamış, onu değiştirmeyi akıllarının ucundan bile geçirmemiş insanlara odaklanıyor.

2003 yılında yayımlanan Beş Sevim Apartmanı, sizleri fantastik olaylarla dolu ama bir o kadar da olağan bir dünyada ağırlayıp büyülemeye davet ediyor. Gayet akıcı ve sürükleyici bir dili olan bu kitap, okuma alışkanlığınızı tekrar kazanmanız açısından iyi bir tercih olacaktır.

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Ben, Robot, Isaac Asimov'un en ünlü 9 robot öyküsünden oluşan bir kitap. Teknolojiye ve robotlara bambaşka bir gözle bakmanızı sağlayacak olan bu bilim kurgu kitabı, Asimov'un bu kült eseri, robotların gelişimini ve bu süreçte yaşanan aksiliklere çözüm bulma serüvenini konu ediniyor. Eser aynı zamanda Asimov'un meşhur ''üç robot yasası''na da ev sahipliği yapıyor.

Ben, Robot'u okumaya başladığınızda bu kitanın 1950 yılında yazıldığına inanamayacaksınız.

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Cehenneme Övgü, içselleştirdiğimiz küçük 'totaliter dünyalar'ımızı afişe eden hatta 'yüzümüze vuran' bir kitap. Gündüz Vassaf tarafından kaleme alınan kitap, değindiği konular bakımından farkındalık yaratıyor ve gayet güzel tespitler içeriyor.

Yazarın kendisiyle hesaplaştığı ve herkesi de bu hesaplaşmaya çağıran Cehenneme Övgü, oldukça etkileyici bir kitap.

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Bir Sally Rooney kitabı olan Normal People, İrlanda'nın küçük bir şehrinde yaşayan Connell ile Marianne'ın hikâyesini anlatıyor. Roman, aynı liseye giden iki gencin üniversiteye kadar uzanan hem romantik ve hem de toksik ilişkisine odaklanıyor.

Yine aynı isimde olan ve başrollerinde Paul Mescal ile Daisy Edgar-Jones'un yer aldığı Normal İnsanlar'ın dizisi de mevcut. Diziyi henüz izlemediyseniz ilk önce bu aşk hikâyesinin kitabını okuyun deriz.

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Hem Rus edebiyatının hem de dünya edebiyatının efsane yazarlarından biri olan Dostoyevski tarafından kaleme alınan Yeraltından Notlar, kendisini gerçek dünyadan tamamen soyutlayan ve iç çatışmalarıyla boğuşan bir karakteri merkeze alıyor.

Bir dünya klasiği olan Yeraltından Notlar, biraz kasvetli gelse de okuma alışkanlığınızı tekrar kazanmanız açısından iyi bir tercih olabilir.

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Albert Camus'nun en çok okunan ve ses getiren kitabı olanYabancı, Meursault karakterinin hem kendi benliğine hem de insanlığa yabancılaşmasını konu alıyor.

Oldukça karamsar olan ama aynı zamanda okuyanlara bambaşka bir pencere açan Yabancı, dert edindiği konular özelinde çağının çok üstünde bir kitap.

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Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in başyapıtı niteliğinde olan Yüzyıllık Yalnızlık, Buendia ailesinin bir büyü neticesinde 100 yıl süren bir lanetle yaşamak zorunda kalmasını konu alıyor.

Kalabalıklar içinde yalnız olmanın nasıl bir his olduğunu anlatan Yüzyıllık Yalnızlık, okuması son derece keyifli olan kitaplardan biri.

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Edebiyatımızın duayen isimlerinden Mina Urgan, hem kendi yaşantısını hem de çevresinde yaşananları açık yürekli ve yalın bir dille anlatıyor ve bunu yaparken geniş bir zaman dilinde yaşananları da görmemizi sağlıyor.

Mina Urgan'ın anılarını bir araya getirdiği Bir Dinozorun Anıları, anlatım dilinin akıcı olması sayesinde elinizden düşmeyen bir kitap olacak.

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Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Jose Saramago'nun Körlük kitabıyla başlayan macerası Görmek ile devam ediyor. Kitap, ismi olmayan bir ülkenin isimsiz bir kentinde yaşayan insanlarının hikâyesine odaklanıyor.

Görmek ile okuma zevkinizin doruğa çıkacağından eminiz!

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Haruki Murakami, Japon edebiyatı denildiğinde akla gelen ilk yazarlardan biri. Kendisinin İmkânsızın Şarkısı romanı ise 1968-1970 yılları arasında geçen üçlü bir aşk hikâyesinin yanında genç olmak, ölüm, özlem, aile gibi pek çok başlığı konu ediiniyor.

Murakami'nin birçok kitabı gibi İmkânsızın Şarkısı'nın dili de oldukça yalın ve akıcı. İmkânsızın Şarkısı, sıkılmadan okuyabileceğiniz bir kitap olacak.

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