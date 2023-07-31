3D yazıcılar sayesinde sizler de evde kendi fabrikanızı kurabilirsiniz. Hayalinizdeki her şeyi kurmanız için 3 boyutlu baskılar almanızı sağlayan bu yazıcıların her fiyat bandından başarılı versiyonlarını sizler için listeledik.

3D yazıcılar artık yavaş yavaş hayatlarımıza girmeye başladı. Aslında çok uzun süredir bu teknoloji yer alsa da insanlara yayılması için biraz daha beklememiz gerekti. Evde kendi ürünlerinizi, figürlerinizi ve daha pek çok şeyi yapmanızı sağlayan 3D yazıcılar, geleceğin teknolojileri olarak gösteriliyor.

Her bütçeye uygun olacak şekilde hazırladığımız listede hem giriş seviye yazıcılar hem de biraz daha profesyonel yazıcılar bulunuyor. O zaman listemize geçelim.

Tam bir fiyat-performans ürünü: Creality Ender-3 V2 Neo 3D Yazıcı

Yapı Hacmi 220*220*250 mm Baskı Hızı 120 mm/sn (maksimum) Yazdırmaya devam et Var Maksimum nozzle sıcaklığı 260 ℃'ye kadar Ekran 4.3 inç renkli düğmeli ekran Desteklenen filament PLA / PETG / ABS Fiyat 8.270 TL

Şu anda evimde kullandığım yazıcı olan Creality Ender-3 V2 Neo, tam anlamıyla fiyat performans ürünü olarak dikkat çekiyor. Bir 3D yazıcıdan bekleyebileceğiniz her şeyi sorunsuzca yapabilen V2 Neo, bunu yavaş ama kaliteli bir şekilde yapıyor. Eğer hız sizin için çok da önemli değilse kaliteli baskılar alabileceğiniz Ender 3 V2 Neo fazlasıyla ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

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Ben büyük şeyler basmak istiyorum diyenlere: Creality Ender 3 S1 Plus 3D Yazıcı

Yapı Hacmi 300*300*300 mm Baskı Hızı 150 mm/sn (maksimum) Yazdırmaya devam et Var Maksimum nozzle sıcaklığı 260 ℃'ye kadar Ekran 4.3 inç renkli dokunmtik ekran Desteklenen filament PLA / PETG / ABS / TPU Fiyat 17.097,61 TL

Eğer biraz daha profesyonel ve büyük hacme sahip bir yazıcı ihtiyacınız varsa Ender 3 S1 Plus yazıcılar, güzel bir alternatif olabilir. Geniş tablası sayesinde normalden daha büyük baskılar alabileceğiniz S1 Plus, genellikle bu sektöre girdikten sonra işini büyütmek isteyen kişilerin tercihi olabilir.

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Yerli üretici olsun, çift nozzle olsun diyorsanız: Pars 3D Yazıcı X200 Çift Nozzle + Içten Isıtmalı

Yapı Hacmi 220*220*210 mm Baskı Hızı 120 mm/sn (maksimum) Yazdırmaya devam et Var Maksimum nozzle sıcaklığı 300 ℃'ye kadar Ekran Renkli dijital ekran Desteklenen filament PLA / PETG / ABS / PA-CF / PA / FLEX Fiyat 61.500 TL

Türk geliştirici Pars'ın çift nozzle'a sahip yazıcısı X200, hemen hemen tüm filament çeşitlerini basmak için geliştirildi. İki farklı nozzle'ı sayesinde aynı anda iki renk baskı yapabileceğiniz gibi ana filamente ek olarak daha uygun fiyatlı destek filamentini tercih ederek tasarruf da yapabilirsiniz.

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Çok şeyleri uygun fiyata vadeden: Bambu Lab P1P 3D Yazıcı

Yapı Hacmi 256*256*256 mm Baskı Hızı 500 mm/sn (maksimum) Yazdırmaya devam et Var Maksimum nozzle sıcaklığı 300 ℃'ye kadar Ekran 2,7 inç ekran Desteklenen filament PLA / PETG / ABS / TPU / PVA / PA / PC / ASA Fiyat 36.500 TL

500 mm/sn gibi son derece yüksek hızlarda çalışabilen 3D yazıcı, ayrıca 300 dereceye ulaşan nozzle sıcaklığıyla hemen hemen tüm filament türlerini destekliyor. Kendi fiyat bandındaki en iddialı makinelerden biri olan Mambu Lab P1P 3D yazıcı, profesyonel baskılar almak isteyenlerin tercih edeceği yazıcılardan olacaktır.

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Kompakt tasarım isteyenlere: FlashForge Adventurer3 3D Yazıcı

Yapı Hacmi 150*150*150 mm Baskı Hızı 100 mm/sn (maksimum) Yazdırmaya devam et Var Maksimum nozzle sıcaklığı 240 ℃'ye kadar Ekran Renkli dijital ekran Desteklenen filament PLA / ABS Fiyat 15.529,88 TL

Çok fazla teknik olaylara girmeden sadece hobi amaçlı baskı almak istiyorum, o sebeple kompakt bir yazıcı olsun diyorsanız FlashForge Adventurer3, ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Kapalı kutu bir yazıcı olan Adventurer3, küçük tablaya sahip küçük baskılar almanızı sağlayacak bir cihaz.

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Büyük ve hızlı bir yazıcı arıyorsanız: Two Trees Sapphire Pro V1 3D Printer

Yapı Hacmi 235*235*235 mm Baskı Hızı 300 mm/sn (maksimum) Yazdırmaya devam et Var Maksimum nozzle sıcaklığı 260 ℃'ye kadar Ekran 3.5 inç renkli dijital ekran Desteklenen filament PLA / PETG / ABS / TPU Fiyat 17.714 TL

Orta hızlarda çalışabilen bir yazıcı olan Tho Trees Sapphire Pro V1 yazıcı, son derece sağlam bir yapı bütünlüğüne sahip. Normal yazıcılara göre 2-3 kat daha hızlı baskı alabileceğiniz bu model de iyi tercihler arasında yer alıyor.

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Kapalı kutuda hızlı baskı almayı hedefleyenlere: Creality 3D CR-200B 3D Yazıcı

Yapı Hacmi 200*200*200 mm Baskı Hızı 300 mm/sn (maksimum) Yazdırmaya devam et Var Maksimum nozzle sıcaklığı 260 ℃'ye kadar Ekran 4.3 inç renkli dijital ekran Desteklenen filament PLA / ABS Fiyat 12.500 TL

Kompakt yazıcıları seviyorsanız Creality'nin CR-200B yazıcısı size göre. Tak çalıştır özelliğine sahip bu yazıcı, hızlı sayılabilecek baskı hızına sahip. Kapalı kutu olduğu için az ses çıkarması da onu rakiplerinin önüne geçiriyor.

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Çok para harcamadan şu sektöre göz atmak istiyorum diyenlere: Xyz Printing Da Vinci Jr. 3D Yazıcı

Yapı Hacmi 150*150*150 mm Baskı Hızı 120 mm/sn (maksimum) Yazdırmaya devam et Var Maksimum nozzle sıcaklığı - Ekran 2.6 inç ekran Desteklenen filament PLA / PETG (Kendi filamentiyle kullanılabilir) Fiyat 4.479 TL

En uygun fiyatlı 3D yazıcılardan olan Xyz Printing Da Vinci Jr., küçük tabla boyutuna sahip olsa da başarılı baskılar almanız için yeterli bir yazıcı. Bu yazıcıyı almadan önce dikkat etmeniz gereken en önemli şey ise yalnızca kendi filamentleriyle kullanılabiliyor olması.

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