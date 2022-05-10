Ev Fiyatları, Erdoğan’ın Açıklaması Sonrası Uçuşa Geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün ev sahibi olmak isteyenler için duyurduğu konut kredisi paketleri, ev sahibi olmak isteyenlerden çok ev satanlara yaradı. Açıklamayla birlikte evlerin fiyatları bir anda kendi değerinin 10'da 1'ini aşkın seviyede arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde yaptığı yeni açıklamasında ev sahibi olmayı bir nebze kolaylaştırmayı amaçlayan 3 ayrı konut kredisi paketini duyurmuştu. Özellikle konut kredisinde faizin %0,99 ve %0,89’a kadar indirilmesini sağlayan iki paket, pek çok vatandaşı satılık ev ilanlarına yönlendirmişti.

Öte yandan daha önce ev satın almak isteyip bazı ilanları bir kenara kaydedenler, yeni konut kredisi paketinin duyurulmasıyla kötü bir manzarayla karşılaştı. Kaydettikleri evlerin fiyatları, kredi paketleri açıklanır açıklanmaz devasa fiyat artışlarına ev sahipliği yaptı. Öyle ki ev fiyatları, açıklamayla %10’u aşkın artış yaşadı.

Twitter'da "Kayıtlı ilanlarında değişiklik gören var mı?" dedik ve..

Söz konusu paylaşımların sosyal medyada arttığı görülürken, biz de Twitter’da takipçilerimize böyle bir durumla karşılaşıp karşılaşmadıklarını sorduk. Kaydettikleri evlerin fiyat değişimlerini paylaşan takipçilerimiz de ne yazık ki fırsatçılığın ne kadar yaygın olduğunu bir kez daha kanıtladı.. Sadece takipçilerimizden gelen fiyat değişimleri bile genel tabloyu özetledi:

Tabii takipçilerimizin ortaya koyduğu tablo, pek çok kişinin de tepkisini çekti. Ev fiyatlarının sadece birkaç dakikada yüz bin TL'leri aşan seviyelerde artmasına gelen bazı tepkiler de şu şekildeydi: