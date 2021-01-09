Bilim İnsanları İlk Kez Cüce Zürafa Gözlemledi

Bilim insanları, ortalama normal bacak ölçülerinden daha kısa ve daha kalın bacaklı cüce zürafalar gözlemlediler. Zürafalardaki bu durumun neden kaynaklandığı ise henüz kesin olarak bilinmiyor.

Uganda'da araştırma yapan bir grup bilim insanı, 2015 yılında Murchison Şelalesi Milli Parkı'nda alışılmadık ölçülerde bir Nubia zürafası ile karşılaştılar. Günümüzde Etiyopya, Kenya, Uganda, Güney Sudan ve Sudan'da bulunan Nubia zürafası, geçmişte Kuzeydoğu Afrika'nın tamamında yaygın olan bir türdü. Ancak şu an Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır ve Eritre'de nesli tükenmiş durumda.

Gimli ismindeki bu Nubia zürafasının boyu yalnızca 2 metre 74 cm ve bu normalde ortalama 4 metre 90 cm olan zürafa boylarının neredeyse yarısı kadar. Gimli'nin boyun uzunluğu normal ölçülerdeyken bacakları oldukça kısa ve normal bir zürafa bacağından çok daha kalın.

Bu enteresan gözlemden yaklaşık 3 yıl sonra ise bilim insanları bu kez Namibya'daki özel bir çiftlikte 2 metre 54 cm uzunluğunda bir Angola zürafası gözlemlediler. Ekip bu zürafaya ise Nigel adını verdi. Yapılan araştırmalar ve ölçümler sonrası, bu farklı boy uzunluklarının ve bacak yapılarının cüceleşme kaynaklı olduğu sonucuna vardılar.

Nigel, yıllarca yavru bir zürafa sanılmış:

Araştırmayı yürüten Zürafa Koruma Vaktfı araştırmacılarından eş yazar Emma Wells konuyla ilgili olarak 'Namibyalı çiftçi yıllar boyunca Nigel'i düzenli olarak görmüş olmasına rağmen, ancak bizim gözlemlerimizden sonra Nigel'in bir çocuk değil, tam anlamıyla yetişkin bir erkek zürafa olduğunu fark etti.' diyerek Nigel'in genç bir zürafa sanıldığını belirtmiş.

Cücelik, kemik ve kıkırdak büyümesini etkileyerek orantısız büyüklükte kollara, bacaklara, kafaya veya gövdeye yol açabilen genetik bir durum ve doğada insanlar dışında köpeklerde, ineklerde ve domuzlarda da görüldüğü biliniyor. Zürafalarda ise ilk kez örnekleri ile karşılaşıldı.

Cüceleşmenin neden kesin olarak bilinmiyor:

Zürafaların neden cüceleştiğine dair henüz kesin bir bilgi bulunmasa da genetik koddaki rastgele mutasyonların, düşük genetik çeşitliliğin veya soy içi çiftleşmenin bu duruma neden olmuş olabileceği düşünülüyor.

Bilim insanları, cüceliğin davranışları ve sosyal statüleri etkileyip etkilemediğini gözlemleyebimek için yaşamları boyunca Gimli ve Nigel'i izlemeyi planlıyor.