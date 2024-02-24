Ailenizle keyifli, telefondan uzak bir akşam geçirmek istiyorsanız tam yerine geldiniz! Birlikte vakit geçirirken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız, adını da çok sık duymadığınız bu oyunlara bir şans verebilir, akşam keyfinizin tadını çıkarabilirsiniz.

FEvde oynanan oyunlar, aile bir araya geldiğinde keyifli zaman geçirmenin en harika yollarından biridir. Heyecan verici bu oyunlar, aile bağlarını güçlendiren ve eğlenceli anılar biriktirmenizi sağlayan harika bir deneyim yaşatır hepimize. Sıradan günleri unutulmaz anlara dönüştüren bu oyunlar, çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin sevdiği bir şey. Peki siz de klasik oyunlardan sıkıldınız mı?

İster strateji oyunlarıyla zihinsel becerilerinizi sınayın, ister parti oyunlarıyla kahkahalarla dolu bir gece geçirin, bu oyunlar herkese bambaşka bir deneyim sunuyor. Size ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte vakit geçirmenizi sağlayacak eğlenceli ve bir o kadar da az bilinen, evde oynanabilecek oyunları listeledik. Hazırsanız, klasik oyunlardan sıyrılıp yeni maceralara yelken açalım!

Ailenizle evde oynanabilelecek oyunlar:

Çözülmemiş Davalar

Uno

Pictionary Air

Ben Neyim?

Kandıramazsın Beni

Pie Face

İçinizdeki dedektifi ortaya çıkaracak harika bir oyunla başlayalım: Çözülmemiş Davalar

Herkes, içinde biraz dedektif ruhu taşıyor. Heyecan dolu ve son zamanların en eğlenceli oyunlarından biri olan Çözülmemiş Davalar, hem zekânızı hem de dedektif yönünüzü sınayan eğlenceli bir oyun keyfi sunuyor. Her oyuncunun birer dedektif olduğu bu oyunda önünüze gizemli bir dava geliyor. Olay ile ilgili ipuçlarını toplayarak katilin kim olduğu, olayın neden gerçekleştiği gibi detayları yakalıyorsunuz.

İster tek başınıza, isterseniz ailenizle oynayabileceğiniz gerçek olaylardan ilham alınarak hazırlanmış harika bir oyun kendisi. Gizemli olayları çözmeye çalışırken içinizde yatan dedektif ruhunu ortaya çıkarırsanız sakın ola şaşırmayın.

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Her ortamda mutlaka elimizin gittiği o oyun: Uno

Çok klasik olmayan ama ailenizle vaktin nasıl geçtiğini anlayamayacağınız bir oyun istiyorsanız Uno çok doğru bir seçim. Evde keyifli vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez oyunlarından biri olan bu oyun, renkli kartlarla, basit kuralları ve hızlı tempolu oynanışıyla her yaş grubundan insanın ilgisini çekiyor.

Oyunun tek bir amacı var: Elinizdeki kartları mümkün olduğunca çabuk bitirmek. Farklı renklerde ve rakamlarda kartlarla dolu desteyle oynanan Uno, strateji ve şansı bir araya getiren bir deneyim sunuyor. Evde oynanabilecek oyunlar arasında ilk sıralara alabileceğimiz Uno'ya siz de bir şans verebilirsiniz.

Oyunu incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Havaya çiz, ekranda gör: Pictionary Air

Yeni nesil oyunlardan biri olan Pictionary Air, dijital ortamda oynanıyor. Bildiğimiz oyunlardan farkı kâğıt ve kalem yerine bir akıllı telefon veya tablet ile oynanıyor. Çünkü yaptığınız çizimler havada canlanmış olacak. Kulağa garip geldiğinin farkındayız ancak mantığı çok basit. Elinizde bir kalemle kağıt olmadan boşluğa resim çizeceksiniz, çizdiğiniz şey ise dijital ortamda belirecek.

Oyun, çizimlerinizi cihaza yansıtan kalemiyle birlikte geliyor. Diğer oyuncular, çizdiğiniz kelimeyi tahmin etmeye çalışır ve oyun bu şekilde ilerler. Pictionary Air, klasik oyunlardan sıkılanlar için güzel bir alternatif olabilir. "Yaratıcılıkta üstüme tanımam!" diyenlerdenseniz bu oyunu deneyebilirsiniz.

"Bir Müfettiş Gadget değilim ama benim de tahmin yeteneğim iyi." diyenler kaçırmasın: Ben Neyim?

Özellikle çocukların hafızasını güçlendirmek için birebir olan Ben Neyim oyunu, her yaştan insana hitap ediyor. Oyunun mantığı kartınızda çıkan şeyi sadece karşınızdaki kişilerin görebilmesine dayanıyor. Kim olduğunuza dair soruları da siz sorarak kartta çıkan şeyi (yani kim olduğunuzu) bulmaya çalışıyorsunuz. Bir tür bilmece mantığıyla oynanan bu eğlenceli oyunda ailenizle eğlenceli vakit geçirmemeniz imkansız.

Hafızanızı yoklamak, güçlendirmek veya sadece keyif almak amacındaysanız her yaş grubundan talibi olan bu eğlenceli Ben Neyim? oyununa bir şans verin deriz.

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Stratejinin oyuna dönmüş hâli: Kandıramazsın Beni

Eğer strateji dolu bir oyun arıyorsanız "Kandıramazsın Beni" harika bir seçim olacaktır. Bu oyun, zekâ dolu hamleler, heyecan verici tahminlerle dolu olmasının yanı sıra ailenizle bir araya gelip keyifli vakit geçirmenin çok iyi bir yolu olabilir. Oyunun temel mantığı rakiplerinizi kandırmaya ve stratejik hamlelerle onları alt etmeye çalışmaktan geçiyor.

Oyunun en eğlenceli yanı yaptığınız blöf yakalandıysa Pinokyo misali burnunuza oyunun kuralına göre gösterilen renkli objeden takmanız gerekiyor. Her yaş grubuna hitap eden oyun, kural ve bol eğlenceyle dolu!

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Kaybeden kremayı yer: Pie Face

Kahkahalara boğulup işi birazcık da abartmak isterseniz Pie Face oyunu işinizi görecektir. Birden fazla kişiyle oynanan bu oyunu eğlencei yapan şey, yüzünüze çarpacak kremanın ne zaman geleceğini öngörememeniz. Tüm oyuncular bir çark çevirerek kaç sayı geldiyse ona göre oyuncağı çeviriyor. Kremanın ise kimin yüzüne patlayacağından hiç kimsenin haberi olmuyor!

Öğretici yanından ziyade eğlence yönü yüksek olan bu oyundan maksimum keyif alacağınızın garantisini veriyoruz. Ailenizle kahkaha dolu saatler geçirmenin yollarını arayanlar için bilinirlik oranı düşük olsa da eğlence oranı yüksek bir oyun.

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