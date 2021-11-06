Amerikan merkezli dev donanım şirketi EVGA, ürün sevkiyatı sırasında soyguna uğradı. Şirketin ürün müdürü Jacob Freeman, kullanıcıları çalıntı ekran kartları konusunda uyardı.

EVGA’nın ürün müdürü Jacob Freeman tarafından yapılan açıklamaya göre, San Francisco’dan EVGA’nın Güney Kaliforniya’daki dağıtım merkezine doğru gerçekleşen ürün sevkiyatı sırasında bir kamyon dolusu EVGA RTX 30 serisi ekran kartı çalındı.

Şirket Yetkilisi, "Yüksek talep gören bu ekran kartlarının her birinin tahmini perakende değeri 329,99 dolardan 1959,99 dolara kadar çıkıyor, konunun takipçisi olacağız" dedi. Şu anda elde edilen verilere göre kaç adet ekran kartının çalındığı belirsiz ancak ciddi bir sayı olduğu düşülüyor. Çalıntı ekran kartlarının kara borsaya düşeceği tahmin ediliyor.

Şirket kullanıcıları uyardı

Şirketin 29 Ekim’de gerçekleşen ürün sevkiyatı sırasında, EVGA GeForce RTX 30 Serisi ekran kartları çalındı. Şirket, kartının bir hırsızlığa karışmış olduğunu düşünenlerin EVGA'nın web sitesinden kartın seri numarası ile kaydetmeyi denemelerini önerdi. Kartın seri numarası web sitesindeki ürünlerim bölümüne kaydedilebiliyorsa içiniz rahat olabilir ancak aksi halde şirket ile iletişime geçilmesi gerekiyor.

Şu anda devam eden polis soruşturması nedeniyle daha fazla ayrıntıya erişilemedi. Şirket yetkilileri “Bir kullanıcının çalıntı kartlar ile ilgili bir sorusu olursa bizimle iletişime geçmeli. Bir kullanıcı çalıntı bir kart satın alırsa duruma göre inceleme başlatacağız” dedi. Ayrıca kullanıcılara çalınan malları satın almanın ve alnan malı gizlemenin, satmanın, gizlemeye yardım etmenin yasa dışı olduğununu hatırlattı. Ayrıca çalıntı ekran kartlarına sahip kullanıcıların herhangi bir garanti veya yükseltme talebinin yerine getirilmeyeceğinin altını çizdi.

2020’nin son yıllarından da MSI’nin Çin’deki fabrikasından yaklaşık 340.000 dolarlık GeForce RTX 3090 ekran kartı çalınmıştı. Ekran kartları son yıllarda hırsızlar ve soyguncular için ilgi çekici bir hedef haline geldi. Bu hırsızlıkların ilk olmadığı gibi son da olmayacağı düşünülüyor.