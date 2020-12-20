Evrenin Tahmin Edilenden Hızlı Genişlediği Keşfedildi

Astronomlar yeni teknolojiler sayesinde Dünya ve yıldızlar arasında çok daha kesin mesafe ölçümleri yapmaya başladı. Bu ölçümler evrenin tahmin edilenden hızlı genişlediğini gösterdi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia adlı uzay aracı, yakın zamanda uzaydaki mesafeleri görebilmemiz için oldukça önemli bir çalışma yaptı. Altı yıl boyunca uzayda bulunan araç, sürekli olarak 1,3 milyar yıldızın görüntülerini aldı. Görüntüler arasındaki farklar sayesinde de yıldızlararası mesafeler çok daha keskin olarak gözlemlenebildi.

Bu gözlemler bilim dünyasında yeni tartışmaları ve keşfileri de beraberinde getiriyor. Bunlardan ilki de evrenin genişleme hızı oldu. Genişleme hızının daha önceki tahminlerimizden çok daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Evrene dair yeni bilgiler

Toronto Üniversitesi'nden astrofizikçi Jo Bovy, Gaia'nın yaptığı ölçümlerin bugüne kadarki en isabetli ve kesin mesafe tespitleri olduğunu ifade etti. Aracın menzili 1,6 milyon kilometreden fazlaydı.

Kozmologlar için en iyi yanı ise Gaia'nın yeni katalogunun, evrensel ölçekte baktığımızda çok yakınımızda olan gök cisimlerinin yerleri hakkında verdiği kesin bilgiler oldu. Bu nedenle de yeni bilgiler modern kozmolojideki en büyük tartışmayı alevlendirdi: Hubble gerilimi olarak bilinen hızlı genişleme.

Şimdiye kadarki çalışmalara göre evren, megaparsek başına saniyede 67 kilometre hızla genişliyordu. Yani sabit duran iki cisim arasındaki mesafe her saniye daha da artıyordu. Gerçek ölçümler ise hızın daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Bu da genişleme hızını arttıran bazı bilinmeyenler olduğunu gösterdi.

Hız 73 kilometre olarak ölçüldü

15 Aralık'ta yayımlanan ve The Astrophysical Journal'de kendine yer bulan bir çalışmaya göre evrenin genişleme hızı megaparsek başına 73,2 kilometre oldu. Hata payı ise %1,8 olarak açıklandı. Yani en iyi durumda bile evren, daha önce gözlemlenenden hızlı şekilde genişliyor.

Başka araştırmacılar da konuyla ilgili olarak çalışmalarını yayımlamaya hazırlanıyor. Bu araştırmacıların daha düşük rakamlar vereceği ancak yine de tahminlerden fazlasını sunacağı belirtiliyor. Kesin olan tek şey ise evrenin durmaksızın genişlediği.