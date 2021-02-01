Reflex Masters #2 Valorant Turnuvası Sona Erdi: İşte Kazanan

Excalibur ile NVIDIA'nın ortak düzenlediği Reflex Masters #2 Valorant Turnuvası, 30 Ocak'ta düzenlenen final karşılaşmasıyla sona erdi. Turnuvanın kazananı Anka E-Sports olurken, Ferit Karakaya'nın kanalından yapılan canlı yayın, rekor sayıda izlenmeye ulaştı.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketi Casper'ın oyun donanım şirketi Excalibur ile NVIDIA, Reflex Masters #2 Valorant Turnuvası'nın finalini gerçekleştirdi. 30 Ocak'ta düzenlenen final karşılaşması, ortalama 20 binden fazla seyircinin katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvayla ilgili yapılan açıklamalarda, 2021 yılında yeni turnuvalar düzenleneceği belirtildi. Böylelikle oyuncular, daha şimdiden yeni turnuvalara davet edilmiş oldular.

Reflex Masters #2 Valorant Turnuvası, 15 Ocak'ta tüm oyunculara açık olarak başlamıştı. 1.000'den fazla oyuncunun katılımıyla başlatılan turnuvanın ilk elemeleri sonucunda, en iyi 16 takım belirlenmiş oldu. 29 Ocak'ta gerçekleştirilen etapta düştükleri grubun en iyisi olmaya çalışan takımlardan 4 tanesi de 30 Ocak'ta gerçekleştirilen final karşılaşmasında kıyasıya mücadele ettiler.

Turnuvanın kazananı Anka E-Sports oldu

Turnuvanın finaline Anka E-Sports, Unity Esports, Zero Zone ve Dark Passage isimli takımlar kaldı. Kıyasıya rekabetin döndüğü çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları sonucunda, çeyrek finalde karşı karşıya gelen Anka E-Sports ile Unity Esports finale kaldı. Anka E-Sports takımı, rakibini 2 kez yenerek turnuvanın kazananı olmuş oldu.

Reflex Masters #2 Valorant Turnuvası'nın final karşılaşmaları, Türkiye'nin en çok izlenen yayıncılarından bir tanesi olan Ferit Karakaya'nın (wtcn) kanalından yayınlandı. Ülkemizdeki oyuncuların yoğun ilgi gösterdikleri final karşılaşmaları, anlık 26 bin 550 seyirci sayısına ulaştı. Toplamda 280 bin kişinin izlediği yayın, 30 Ocak'ta yapılan diğer tüm Valorant yayınlarından daha çok izlendi. Bu arada, turnuva kapsamındaki son karşılaşma, bugün gerçekleştirilecek. Kemal Can Parlak'ın (Kendine Müzisyen) Twitch kanalı üzerinden yayınlanacak bir gösteri maçı ile turnuva, resmen sona ermiş olacak.