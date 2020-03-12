ExoMars'ın Fırlatılması 2022 Yılına Ertelendi

Avrupa Uzay Ajansı ve Rus muadili Roscosmos, Mars'a gitmesi planlanan gezgin ExoMars'ın fırlatılmasının 2022 yılına kadar ertelendiğini duyurdu. Ertelemenin nedenleri arasında paraşüt sistemi, güneş panelleri ve elektrik tesisatındaki sorunlar yer alıyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rusya'daki muadili Roscosmos tarafından yapılan açıklamaya göre, Mars gezgini ExoMars'ın 4 ay sonra yapılacak fırlatılışı teknik nedenlerle 2022 yılına kadar ertelendi. ExoMars'ta Rus yapımı bir iniş istasyonu ve ESA yapımı 2 metre derini kazarak geçmiş ve şimdiki yaşam formlarını araştıracak bir gezgin bulunuyor.

Açıklanan teknik sorunlar arasında paraşüt sistemi, güneş panelleri ve elektrik tesisatındaki aksaklıklar yer alıyor. ESA Direktörü General Jan Wöerner, bugünkü basın toplantısında "İşin kolayına kaçamayız" derken, çok zor bir karar aldıklarını ancak bunun doğru karar olduğuna inandığını söyledi.

2016 yılında Schiaparelli düşmüştü

Sorunların önümüzdeki birkaç ay içerisinde çözülebileceğini kaydeden Wöerner, bununla birlikte uçuşa hazır uzay aracındaki yazılımın testlerini yapmak için yeterli zaman kalmayacağını vurguladı. Wöerner, 2016 yılında ESA'nın Mars'a iniş yapması planlanan ilk aracı Schiaparelli'nin alçalış esnasında yazılım hatası nedeniyle düşmesinde yapılan hatayı tekrar yapmak istemediklerini belirtti.

Tamirat ve testler sona erdikten sonra, iniş aracıyla gezginin yeni fırlatış dönemi olan 2022 yılının sonbahar aylarına kadar depoya kaldırılacağı belirtiliyor. 2022 sonbahar aylarında gezegenler en hızlı seyahate izin verir şekilde dizilmiş olacak.

Paraşütler konusundaki sorun geçen sene yapılan yüksek irtifa düşüş testlerinde ortaya çıkmıştı. Torbasından çekildiği zaman paraşüt kumaşı yırtılıyordu. Yeniden tasarımın ardından NASA ve ESA mühendislerinin yer testleri başarıyla sonuçlandı, ancak düşüş testleri test şirketinin Boeing'in Starliner uzay aracının testlerini yapması nedeniyle ertelenmişti. ExoMars'ın paraşüt testlerinin önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

Fransa'nın Cannes kentinde yapılan testlerdeyse güneş panelindeki sorunlar tespit edildi. ESA’nın İnsan ve Robotik Keşif Direktörü David Parker, daha önceki araştırmalara bakarak bu sonucu kısmen beklediklerini kaydetti. Mars'ın iç dünyasını, atmosferini ve iklimini araştıracak olan aracın dört bileşeniyse elektriksel olarak arızalandı.