Exxen'in Konsol Logunun "asdasd" Olarak Kaldığı Fark Edildi

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan ve başlar başlamaz eleştirilerin merkezi haline gelen Exxen platformunun kod satırları arasındaki konsol logunun "asdasd" olarak bırakıldığı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak itibarıyla yayın hayatına başlayan dijital platformu Exxen, duyurulduğu günden bu yana tartışmaların odak noktasında bulunuyor. Yayın hayatına başlamadan önce bol YouTuber'lı kadrosu ve içerikleriyle birçok kişi tarafından eleştirilen platform, yayın hayatına başladıktan sonra da eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Henüz bir Android uygulaması bulunmamasıyla, TV'ye bağlama sorusuna HDMI kablosu cevabıyla yoğun eleştiri yağmuruna tutulan platformun bu sefer de kod satırları arasındaki konsol logu dikkatleri çekti.

Exxen'in kod satırları arasında "asdasd" konsol logu bulundu

Hack4Security isimli bir Instagram hesabı, yaptığı paylaşımda "900 milyon TL bütçe ile kurulan Exxen platformunun içinde 'asdasd' konsol logu bırakıldığı görüldü" dedi. Hack4Security, bu tür hataların yaşanabileceğini ancak bu kadar yüksek bütçeye sahip bir platformun kodlarının incelenmemesinin eleştirilebileceğini söyledi.

Peki, console.log nedir? Console.log, web tarayıcılarında kullanılan bir programlama dili olan JavaScript'teki bir fonksiyondur. Her türlü değişkeni yazmak için kullanılır. Aslında bu, çok çok büyük bir hata olmasa da bu kadar büyük iddialarla çıkan bir platformda olması doğal olarak eleştirileri de beraberinde getiriyor.

900 milyon TL'lik platform mu yoksa içerik mi?

Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda Exxen'deki içeriklerin maliyetinin senelik 900 milyon TL olduğunu söylemişti. Bu 900 milyon TL'nin içerisinde Exxen'in altyapısı, internet sitesi, uygulamaları için harcanan para dahil mi bilmiyoruz.

Ancak Acun Ilıcalı, 900 milyon TL'nin içeriğe harcandığını belirtiyor. Dolayısıyla internet sitesi, uygulamaları ve altyapısına harcanan giderlerin buna dahil edilmediği gibi bir sonuca varabiliriz. Platformun ilk günlerinde gelen eleştirilere bakacak olursak belki de içeriğin maliyetinden biraz kısıp altyapıya yapılan harcamayı artırmaları gerekiyordu.

Peki, siz Exxen kullanmaya başladınız mı? Sizin platformla ilgili deneyimleriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.