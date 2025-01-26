Samsung'un Galaxy Z Flip 7 modeline güç verecek olan Exynos 2500'den yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Samsung’un geliştirme sürecinde olduğu yeni nesil Exynos 2500 dair birçok yeni detay gün yüzüne çıktı.

Yaklaşmakta olan Galaxy Z Flip 7, şirketin Exynos işlemcisini kullanan ilk Z Flip modeli olacak gibi görünüyor. Eğer söylentiler doğruysa ve Galaxy Z Flip 7 FE modeli tanıtılırsa yine o telefonda da Exynos 2500 işlemcisine yer verilecek.

Bugün ortaya çıkan yeni sızıntılar, Samsung’un yeni amiral gemisi işlemcisi Exynos 2500'ün teknik özelliklerini ortaya koyuyor.

Exynos 2500 teknik detaylar

CPU yapılandırması:

1x Cortex-X925 çekirdeği (3,3 GHz)

2x Cortex-A725 çekirdeği (2,75 GHz)

5x Cortex-A725 çekirdeği (2,36 GHz)

2x Cortex-A520 çekirdeği (1,8 GHz)

Toplam 10 çekirdek, 16MB L3 önbellekle destekleniyor.

Bellek ve depolama:

16-bit dört kanallı LPDDR5X bellek (9,6 Gbps hız)

UFS 4.X depolama desteği

Grafik ve performans:

1.3 GHz hızında çalışan Samsung Xclipse 950 GPU (AMD RDNA3.5 tabanlı)

56 TOPs performans kapasitesine sahip yerleşik NPU

8K @ 60 FPS video oynatma ve 8K @ 30 FPS video kaydı

320MP’ye kadar görüntü sensörü desteği

Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarının önceki lansman takvimine bakıldığında yeni katlanabilir telefonların Temmuz ayında gelmesi bekleniyor. Exynos 2500 işlemciyle gelecek bu yeni katlanabilir telefonlar, performans ve verimlilik açısından büyük bir sıçrama vaat edecek.