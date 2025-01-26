Samsung ve Apple'ın güncel amiral gemileri CPU ve GPU performansında teste girdi.

Samsung Galaxy S25 serisinin tanıtılmasının ardından akıllarda en çok dönen soru telefon sektörünün en güçlüsünün Samsung Galaxy S25 Ultra mı yoksa iPhone 16 Pro Max mi olduğuydu. Bugün ise bu soruya cevap bulmak adına bu iki telefonunun CPU ve GPU performansları teste sokuldu.

Geekbench testleri iPhone 16 Pro Max'in A18 Pro işlemcisinin, Galaxy S25 Ultra'daki Snapdragon 8 Elite'e göre tek çekirdek performansında önde olduğunu gösterdi. iPhone 16 Pro Max, tek çekirdekte 3457 puan alırken, Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon işlemcisi 3220 puanda kaldı.

Tek çekirdekte iPhone 16 Pro Max, çok çekirdekte Samsung Galaxy S25 Ultra önde

Çok çekirdekli test sonuçları ise dengeleri değiştiriyor. Samsung Galaxy S25 Ultra, çok çekirdekli performansta 10.223 puanla rakibini geride bırakırken, iPhone 16 Pro Max'in A18 Pro işlemcisi 8553 puanda kaldı. Bu fark, Snapdragon 8 Elite işlemcisinin Galaxy S25 Ultra için özel optimize edilmiş bir versiyonunun 4.47 GHz'lik performans çekirdeklerine sahip olmasından kaynaklanıyor.

Galaxy S25 Ultra’nın çok çekirdekli performanstaki üstünlüğü, özellikle ağır işlem gücü gerektiren görevlerde önemli bir avantaj sunabilir. Öte yandan iPhone 16 Pro Max, tek çekirdek performansındaki liderliğiyle daha hafif ve optimize görevlerde güçlü bir seçenek olmaya devam ediyor.

Bu noktada hangi telefonun "daha iyi" olduğuna karar vermek, performans ihtiyaçlarınız ve yazılım tercihlerinizle doğrudan bağlantılı. Bu yüzden şu noktada bu iki amiral gemisi için biri diğerinden daha iyi demek oldukça güç.

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