Formula 1'in bir sonraki durağı olan Kanada GP'sinde bugün sürücüler kıyasıya bir mücadele verdi. Charles Leclerc, Carlos Sainz ve Max Verstappen'in öne çıktığı yarışta kazanan isim Verstappen oldu.

Formula 1 2022, üç yıl aranın ardından Kanada’ya geri döndü. Bugün düzenlenen Miami GP’sinde yarışa pole pozisyonunda başlayan isim ise Formula 1 2022’nin favori isimlerinden biri olan Max Verstappen oldu.

Yarışın heyecan verici kısımlarından biri de Fernando Alonso’nun 2022 sezonu boyunca ilk kez kendisini bu kadar net bir şekilde gösterdiği anlar oldu. Alonso, her üç sıralamada da en hızlı sürücülerden biriydi. F1’in bir diğer favori ismi Charles Leclerc ise cezası sebebiyle yarışa 19. Sıradan başladı ve en büyük rakiplerinden biri olan pole pozisyonundaki Max Verstappen’e yetişemedi.

Sainz ve Verstappen’in kıyasıya mücadelesi sonrası kazanan Verstappen oldu

Hızlı bir başlangıcın ardından Sergio Perez ikinci çeyrekte kaza yaparak 13. Sıraya geriledi. Ferrari pilotu Carlos Sainz ise Miami GP’sinde de rekabeti elden bırakmayarak üçüncülükteki yerini uzun süre korudu. Sainz’in önünde ise adeta “Yarışta bende varım!” diyen Fernando Alonso yer alıyordu. Ancak Sainz'ın Alonso'yla olan bu mücadelesi ilerleyen turlarda yerini farklı bir isme bıraktı.

43. Turdaki ikinci durağına gelene kadar Verstappen liderliğini sürdüyordu. Ancak hemen arkasındaki Sainz, liderliği Verstappen’den almayı başardı. Yarışın 55. Turuna gelindiğinde ise Sainz elde ettiği liderliği Verstappen’e kaptırmış ve geçiş yapmak için zamanı kalmaması sebebiyle aracını zorlamaya devam ediyordu. Bu sebeple de Max Verstappen rahat bir şekilde yarışı kazandı. Yarışa 19. Sırada başlayan Charles Leclerc ise 6. sıraya kadar yükselerek ‘Günün Sürücüsü’ seçildi.

Yarış sonuçları ise şöyle;