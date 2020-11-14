F1 Türkiye Kupaları, Yerli 3D Yazıcılarla Üretildi

9 yıllık bir aranın ardından tekrar Türkiye'ye dönen Formula 1'in kupaları, yerli bir 3 boyutlu yazıcı üreticisi olan Zaxe'ın yazıcıları tarafından üretildi. Kupaların tasarımında ise İstanbul'ın sembolü haline gelen simgelere yer verildi.

2005 – 2011 yılları arasında düzenlendikten sonra 9 yıl boyunca Türkiye'den uzak kalan Formula 1, Intercity İstanbul Park'a geri dönüyor. 15 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 2020 Türkiye Grand Prix'sinde dünyaca ünlü F1 pilotları nefes kesen bir yarışın parçası olacak.

Daha önce 7 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinde Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi dünyaca ünlü pilotlar birinciliğe ulaşmayı başarmıştı. Bu sene birinci olmayı başaran pilot, yerli 3D yazıcı ile üretilmiş bir kupayı havaya kaldıracak.

2020 Türkiye Grand Prix şampiyonu, yerli 3D yazıcı ile üretilmiş kupanın sahibi olacak

Bu pazar günü gerçekleştirilecek olan 2020 Türkiye Grand Prix'sinin şampiyonunun kaldıracağı kupa, yerli 3D yazıcı üreticisi Zaxe'ın 3D yazıcıları tarafından üretildi. 5 kilogram ağırlığa ve 50 cm uzunluğa sahip olan kupalar, Isobar Türkiye ekibiyle tasarlandı ve Aslan Ruso tarafından Zexa 3D yazıcılarıyla üretildi.

Yerli 3 boyutlu yazıcılarla üretilen kupalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Galata Kulesi gibi İstanbul'un önemli sembolleri yer alıyor. Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, kupaların kendi yazıcıları tarafından üretilmesiyle ilgili olarak "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020’nin şampiyonlarına verilecek kupaların yerli ve milli Zaxe 3D yazıcılarımız ile üretilmesinden büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

2015 yılında İstanbul'da kurulan Zaxe Genel Müdürü Emre Akıncı, şirket hedefleriyle ilgili olarak ise şunları dile getirdi:

"Zaxe, geliştirdiği yerli ve milli 3D yazıcılar ile Türkiye ekonomisine gerek yurt dışına bağımlılığın azaltılması gerek stratejik açıdan ihtiyacımız olan tüm üretimin ülkemizde yapılması açısından büyük fayda sağlayacak. Formula 1™ de bizi dünya çapında görünür kılacak. Geliştirmekte olduğumuz yeni 3D yazıcılarımız ile teknoloji ihraç eden bir şirket olmak en büyük hedefimiz."