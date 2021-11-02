Facebook, platformda Bitcoin dolandırıcılığı paylaşımları yapan sahte Elon Musk profiline bir şekilde mavi tik verdi. Sayfaya şu anda ulaşılamazken Facebook'tan konuyla ilgili açıklama da gelmedi.

Sosyal medya platformları, tanınmış kişi, şirket, kuruluş ve kurum gibi hesapların orijinalliğini teyit etmek amacıyla bu hesaplara ‘mavi tik’ diyerek andığımız rozetler verebiliyor. Bu rozet, her sosyal medya platformunda aynı tasarımı taşıyor ve hesapların isimlerinin sonunda yer alıyor. Mavi tik almak için sosyal medya platformları tarafından her ne kadar belirli şartlar konuluyor olsa da ne yazık ki zaman zaman insanları yanıltacak bazı hesapların da mavi tik aldıklarını görebiliyoruz.

Buna son örnek de geçtiğimiz gün Facebook tarafında yaşandı. Elon Musk adıyla oluşturulan bir hesap, Facebook tarafından yanlışlıkla onaylandı ve mavi tik rozeti aldı. İşin kötü yanı, onaylanan bu hesap 150 binin üzerinde takipçiye kavuştu ve hesap, Bitcoin dolandırıcıları tarafından yönetiliyordu.

Klasik ‘1.000 dolar ver, 2.000 dolar geri atacağım’ paylaşımları atıldı:

Elon Musk adıyla doğrulama kazanan, yani ilk bakışta Elon Musk’ın resmi hesabı olarak gözüken hesaptan yapılan paylaşımlar, sosyal medyada çok alışık olduğumuz bir dolandırıcılık yöntemini kullanıyordu. Dolandırıcı, kısaca “Verdiğim kripto para cüzdanına 1.000 dolar gönder, sana 2.000 dolar göndereceğim.” diyordu.

Şu anda erişilemeyen Facebook hesabı nasıl onay aldı bilinmiyor. Zira Facebook’ta mavi tike sahip olmak isteyen herhangi bir kişiden kimlik bilgileri isteniyor. Öyle görünüyor ki dolandırıcılar, bunun bir yolunu bulmayı başarmışlar. Facebook’tansa bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşin bir diğer tarafı da sayfa, en başından beri Elon Musk ismine sahip değildi. Facebook bilgilerindeki detaylara göre sayfa, 28 Ocak 2019 tarihinde ‘Kizito Gavin’ ismiyle oluşturulmuştu. O tarihten bugüne kadar sayfanın ismi 6 kez değiştirildi ve 17 Ekim 2021’de Elon Musk ismini aldı. Ayrıca sahte sayfalarına mavi tik almayı başaranların Mısır’da bulundukları bilgisi de yer alıyordu.