TRON kripto para platformu kurucusu Justin Sun, 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’ün iklim kriziyle mücadele kampanyasına 1 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı.

TRON kripto para platformunjn kurucusu ve BitTorrent CEO'su Justin Sun, 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’ün iklim krizi konusundaki 'küresel farkındalık yaratma çabalarına' 1 milyon dolar bağışta bulunma sözü verdi.

Warren Buffett'nin geleneksel olarak her sene düzenlediği öğle yemeği bağışına bu sene 4,6 milyon dolarlık katkı sunan Sun, yemekten 3 gün önce 'böbrek taşı düşürdüğü' için yemeğe katılamayacağını söylemişti. Bazı iddialara göre, hakkında kara para aklama, yasa dışı para toplama ve kumar suçlamaları bulunan Sun, Çin hükümeti tarafından engellendiği için yemeğe katılamamıştı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Genç bir girişimci olarak Greta Thunberg’ün dünyayı değiştirme tutkusunu paylaşıyorum" diyen Sun, Greta'nın hesabına 1 milyon dolar yatıracağını taahhüt etti.

Kripto para madenciliği tartışılıyor

Sun'ın paylaştığı "#cop25" hashtagi, ay başında Thunberg'in de katıldığı Madrid'de yapılan BM 25. İklim Değişikliği Zirvesi'ne gönderme.

Sun, Buffett ile yiyeceği yemeğe blockchain patronlarının yanı sıra Donald Trump'ı da davet etmişti. Trump'ın kripto paralara yönelik olumsuz görüşleri bilinirken, Sun, ABD Başkanı'nı kripto paraya inanan biri haline getirmeyi hedefliyordu. Ancak Trump, Sun'ın davetine yanıt vermedi.

Suni kripto para madenciliğinin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir faktör olduğunu söylese de bazı iklim değişikliği aktivistleri bilgisayar yoğun algoritması ve yüksek güç tüketimi nedeniyle kripto para madenciliğini eleştiriyor.

BM 25. Küresel İklim Zirvesi, bu zamana kadarki en geniş katılımlı toplantı olmasına rağmen, bir sonuca varamadan sona erdi. Yaklaşık 200 ülkenin temsil edildiği Madrid'deki COP25 zirvesinde alınan kararlar beklentileri karşılamadı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirve sonrası Twitter'da paylaştığı mesajlarda, "#COP25'in sonuçları beni hayal kırıklığına uğrattı" ifadesini kullandı.