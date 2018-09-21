2017 yılında Facebook’un ‘‘Aloha’’ kod adlı görüntülü konuşma cihazı hakkındaki konuşmalar söylenti olmaktan çıkıyor.

Facebook’un görüntülü konuşma cihazı Portal, iki farklı boyutta bizi karşılayacak. Anonim kaynaklardan alınan bilgilere göre küçük boyutlu cihaz $300 bandındayken büyük cihazın fiyatının $400 olması bekleniyor.

Cihazın donanımı, Amazon’un görüntülü sanal asistanı Echo Show’a benzer şekilde çalışacak. Bünyesinde yapay zekâ ile çalışan ve görüş alanındaki insanları tanıyıp takip edebilen bir kamerayla gelecek olan kamera aynı zamanda özel hayatın gizliliğiyle ilgili kuşkuları ortadan kaldırmak için kendi webcam kapağına sahip olacak.

Cihaz bunların yanı sıra Amazon’un akıllı asistanı Alexa ile birlikte çalışacak ve kullanıcılarına müzik çalıp haberleri gösterebilecek.

Facebook, Portal’ı Facebook F8 konferansında duyurmayı planlıyordu ancak gündemdeki diğer olaylar sebebiyle cihazı duyurmayı son dakika kararıyla ertelemişti.

Bu cihaz, kameralar, drone’lar ve beyin tarama teknolojileri gibi projeler tasarlayan Facebook’un gizli proje birimi Building 8’ten çıkan ilk donanım olacak.