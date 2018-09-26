Sosyal medya devi Facebook, kullanıma ilk sunulduğunda beğenilmeyen hikayeler özelliğinin artık günde 300 milyon kişi tarafından kullanıldığını açıkladı.

Facebook Hikayeler, kullanıma sunulduktan birkaç ay sonra bile çok az kullanıcının tercih ettiği bir özellik olarak tam bir fiyasko olarak ortaya çıkmıştı. Ancak bu durum değişiyor; zira Facebook, bugün yaptığı duyuruda Facebook ve Messenger’da her gün 300 milyon kişinin Facebook Hikayeler’i kullandığını açıkladı. Sosyal medya devi, özelliğin bu iki uygulama arasındaki kullanım oranını açıklamasa da 300 milyon kişi, Instagram’ın Haziran ayındaki 400 milyon günlük kullanıcı rakamına oldukça yakın.

Facebook, Hikayeler özelliğini daha etkili şekilde pazarlayabilmek için diğer plaftormlardaki benzerlerine kıyasla farklı özelliklere imza attı. Grup ve Etkinlik hikayeleri veya tüm doğum günü dileklerini bir fotoğrafta toplayan doğum günü hikayeleri gibi özellikler, Facebook Hikayeler’in daha büyük bir kitleye ulaşmasını sağladı. Facebook, şu anda interaktif hikayeler ve bir de müzik özelliği üzerinde çalışıyor. Bu müzik özelliği, kullanıcılara bir şarkı seçmelerine ve bu şarkının bir kısmını Hikaye’lerine sticker olarak yerleştirmelerine imkan tanıyor.

Facebook Hikayeler’in bu günlerde daha çok kullanılıyor olması, şirketin Hikaye bazlı reklamları tüm dünyada kullanmaya başlamasını sağladı. Bu reklam özelliğini 2018 yılı başlarında duyurmuş olan Facebook, özelliğin genişletiliyor olduğunu da bugün yayınlanan bir blog gönderisinde duyurdu.