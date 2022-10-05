Facebook, kullanıcıların akış sayfasının kendi isteklerine göre şekillendirilmesini sağlayacak yeni bir özellik eklediğini duyurdu. Buna göre; artık gönderilerde 'daha fazla göster' ve 'daha az göster' seçenekleri yer alacak. Böylece ne tarz gönderileri ana sayfada görmek istediğimizi seçmek mümkün olacak.

Meta çatısı altında faaliyet gösteren Facebook, hâlen dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri. Dev şirket, bu nedenle de yepyeni özellikleri kullanıcı deneyimini iyileştirmek için platforma ekliyor. En son, Facebook ve Instagram’ı birleştirecek yeni bir özellik, küresel çapta test edilmeye başlanmıştı.

Platform şimdi de bazı yenilikleri kullanıcılarıyla buluşturma kararı aldı. Facebook tarafından bugün yapılan açıklamalarda, kullanıcıların artık akış sayfasını daha da kişiselleştirmesine olanak tanıyacak yeni özelliklerin eklendiği duyurdu.

Akış sayfasına ‘daha fazla göster’ ve ‘daha az göster’ seçenekleri eklenecek

Bugünden itibaren kullanıcılar, bağlı olduğu kişilerin veya toplulukların gönderilerinde ‘Daha Fazla Göster’ ve ‘Daha Az Göster’ seçenekleriyle karşılaşacak. Böylece platformdaki arkadaşlarımızın, sayfaların veya grupların gönderilerini daha çok veya daha az görme seçeneğine sahip olabileceğiz ve akış, bizim isteğimize göre şekillenecek. Bu özellik, ayrıca Reels videolarda da test edilecek.

Şirket açıklamalarında, “Bu, yapay zekâ sistemlerimizi daha akıllı ve duyarlı hâle getirecek” ifadelerini kullanarak, özellikle birlikte artık platformun yapay zekâsının da iyileştirileceğini ekledi. Facebook uygulaması, yalnızca takip ettiğiniz veya önerilen kişilerden gelen gönderileri görmenizi sağlıyordu. Yeni seçeneklerle birlikte de bu içerikleri ne kadar görmek istediğinizi ayarlamak mümkün oldu.

‘Daha fazla göster’ ve ‘daha az göster’ seçenekleri hem akıştaki içerikleri değiştirirken akış sıralaması için kullanılan yapay zekâyı da geliştirmiş olacak. Açıklamalara göre yeni özellik, 60 gün boyunca gönderilerin değişmesini sağlayacak. Bunun ardından da eski hâline geri dönecek. Meta, böyle bir uygulamaya gitme nedenlerinin, kullanıcıların bu tarz tercihlerinin birkaç hafta sürmesi olduğunu ve değişen tercihlere ayak uydurmak olduğunu söylüyor.

Facebook’un kullanıcıların ilgilenmedikleri gönderileri gördüğü şikayetlerinin gelmeye başlamasının ardından kullanıma sunduğu yeni özellik, şimdilik belli aralıklarla kullanıcıların karşısına çıkacak. İlerleyen zamanlarda ise sağ üstteki üç noktaya tıklayarak bu özellikleri her gönderide kullanmak mümkün olacak.