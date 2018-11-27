Birkaç Twitter kullanıcısının tweetleyerek şikayet ettiği ilginç durum, Facebook tarafından da onaylandı.

Yeni arayüze geçerek kullanıcıları daha kullanıcı dostu bir deneyim sunan Facebook Messenger, bugünlerde bambaşka bir sorunla boğuşuyor. Birkaç kullanıcının rapor ettiği üzere Messenger, senelerdir yeni mesaj atılmamış konuşmaları bir anda yeni mesaj gelmiş gibi önünüze getiriyor.

"Geçen seneden kalan Facebook mesajları fırlamaya başladı. Geçici güvenlik sorunu cringefest'e dönüştü."

"Facebook'a ne oluyor anlamıyorum. Eski mesajlar yeniymiş gibi fırlıyor. Ancak birkaç yıl öncesinin konuşmalarını bir anda görmek ilginç hissettiriyor."

Bu problemin ilk kez karşımıza gelişi değil: 2015 yılında da geçmiş yıllarda o gün yaşanan enteresan gelişmeleri kullanıcılara sunmak isteyen Facebook, algoritmada sorun çıkınca dönemin trajik gelişmelerini de kullanıcıların karşısına çıkarmıştı.

Bugün sabah saatlerinde Facebook tarafından yayınlanan resmi açıklamayla, tweetlere konu olan sorunun çözüldüğü belirtildi.