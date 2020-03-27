Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger için aldığı koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamalarda Messenger'a koronavirüsle ilgili bir bölüm eklendiği ve kesintisiz iletişim için çalışılacağı ifade edildi.

Tüm dünyanın gündemi şu sıralar koronavirüs. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, kısa bir süre içerisinde de neredeyse tüm dünyaya yayılan ve pandemi haline gelen virüs, bir süredir olağan yaşamımızı fazlasıyla etkiliyor.

İnsanların evlerine tıkılıp kalmaları, internet ve sosyal medya kullanımını artırdı. Bu bağlamda dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook'un da geçtiğimiz dönemlere nazaran daha fazla kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu durumun farkında olan Facebook yetkilileri, koronavirüs salgınına karşı bazı adımlar attılar. Facebook şimdi, koronavirüs tedbirlerini Messenger'ı da kapsayacak şekilde genişletti.

Facebook yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Messenger, artık bir COVID-19 merkezine sahip. Kullanıcılar, Messenger uygulamasındaki bu bölüme girdikleri zaman, Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri gibi resmi kaynakların son açıklamalarına erişebilecekler. Ayrıca yine bu bölümde çeşitli bilim insanları, politikacılar ve gazeteciler gibi önemli isimlerin açıklamaları da bulunacak.

Facebook ekibinin Messenger için aldığı tek önlem bu değil. Yapılan açıklamalarda özellikle de koronavirüs salgınından sonra insanların Messenger'a büyük bir ilgi göstermeye başladıkları, kullanımın yüzde 70 seviyelerinde arttığı belirtildi. Facebook, yaşanan bu yoğunluğun bir kesintiye neden olmaması için çalışmalarını bu yönde de artırmış durumda.

Facebook sadece Messenger için değil, platformun kendisi için de koronavirüse karşı bazı önlemler aldı. Kullanıcıların haber akışlarına koronavirüsle ilgili bilgilendirmeler içeren paylaşımlar ekleyen Facebook ekibi, son birkaç haftadır da el dezenfektanı, maske ve COVID-19 test kitleri ile ilgili tüm reklamları yasakladı. Geliştiriciler ayrıca, platform bünyesinde sahte haberlerin yayılmasını engellemek için de çalışmalarını sürdürüyorlar.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu, dünya genelinde farklı yazılım çözümleri üzerinde de çalışıyor. Facebook; Dünya Sağlık Örgütü, Microsoft ve TikTok gibi kurumlarla bir araya gelerek koronavirüse yazılım geliştirmek için "#BuildforCOVID19" isimli bir proje başlattı ve Uluslararası Bilgi Kontrol Ağına da destek için 1 milyon dolarlık fon ayırdığını açıkladı.