Facebook, İsrailli casus yazılım firması NSO Group'un Whatsapp'ın açıklarını kullanarak kamuoyunda tanınan insanları hacklediğini iddia etti. Aralarındaki ilk davaya katılmayan NSO Group, davayı hükmen kaybetmiş sayıldı fakat Facebook'un kuralları yerine getirmediğini iddia ederek mahkemeye itiraz etti.

Facebook, İsrailli casus yazılım firması NSO Group'un temsilcileri geçen hafta mahkemeye katılmadığı için davayı hükmen kazandı. Şimdi ise NSO Group, mahkemeden hükmen kaybettiği davanın hükmünü kaldırmasını istedi. Ayrıca, Facebook'un özel şirketlerin uluslararası davalarda nasıl davranacağını belirten yasaları ihlal ettiğini ve mahkemeye yalan söylediğini iddia etti.

Dava, Facebook tarafından NSO Group'un Whatsapp'ın güvenlik açığından faydalanarak gazetecileri, muhalifleri, insan hakları aktivistlerini ve NSO Group müvekkillerinin karşıtlarını hedef aldığı iddiası üzerine açılmıştı. NSO Group'un iddia edilen telefon hackleme yazılımının, aralarında Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos'un ve Washington Post'un gazetecisi olan Cemal Kaşıkçı'nın da bulunduğu kamuoyunda iyi bilinen insanların telefonlarıyla da alakası olduğu düşünülüyor.

NSO Group, sadece teknoloji geliştirdiğini ve müvekkillerinin herhangi bir faaliyette bulunmasına yardım etmediğini ileri sürerek mahkemenin iddialarına karşı çıktı. Facebook geçtiğimiz hafta NSO Group ön mahkemeye katılmadığı için zafere bir adım daha yaklaştı. Facebook'un avukatları, NSO Group'a dava hakkındaki her şeyi ilettiklerini ve davanın Facebook lehinde sonuçlanması gerektiğini hakime ilettiler.

NSO Group, Facebook'un davayı İsrail'de yetkili mercilere iletmediği için davaya katılmalarının zorunlu olmadığını iddia etti. NSO Group, Facebook'un müracaatı tamamlamadığını söyleyen bir İsrail katipinden gelen e-postayı dosyasına ekledi.

NSO Group'un konuşmacısı ifadesinde, "Facebook tebligat tamamlanmadan NSO'nun davaya katılmasının zorunlu olmadığını biliyordu. Facebook'un bu hileli taktikleri mahkemeyi uygunsuz bir hale sokarak kandırdı ve NSO Group'un medyada yanlış anlaşılmasına neden oldu." dedi. Facebook'un konuşmacısı ise bu sözlere henüz bir yanıt vermedi. İsrailli şirket davaya hazırlanmak için mahkemeden 120 gün istedi.